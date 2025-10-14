Sigrid Petersen

Anders als man mit dem ersten Gedanken erwarten würde, hat das Grünbuch ZMS 4.0 rein gar nichts mit ökologischen oder Energiewende-Themen zu tun.

Das Grünbuch ZMS 4.0 ist das Ergebnis einer „Arbeitsgemeinschaft“ aus Vertretern der Bundeswehr, Bundestagsabgeordneten, Verfassungsschutz, des BMI und weiteren Bundes- und Landesministerin, einer deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH – PwC) und dem Malteser Hilfsdienst e.V. und anderen unter Leitung des Kernteams des ZOES e.V. .

ZOES e.V., eine Denkfabrik, nennt sich Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, ein Verein, der sich den Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz zur Aufgabe gemacht hat.

Wie das ZOES es selbst formuliert, ging die Initiative zur Gründung des Vereins von Bundestagsabgeordneten des Innenausschusses aus und wurde im Februar 2022 gegründet.