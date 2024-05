Milliardenklagen gegen Hersteller von Covid-Impfstoffen: AstraZeneca, Pfizer, Moderna & Johnson auf der Anklagebank

Wie viele Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Impfstoffen wurden im europäischen EudraVigilance-Dienst offiziell registriert?

Nach dem Rückzug des Impfstoffs von AstraZeneca scheinen nun die Produkte von Pfizer, Moderna und Johnson an der Reihe zu sein, gegen die weltweit Klagen in Milliardenhöhe eingereicht wurden.

Es gibt Millionen von Todesfällen und Komplikationen, die auf die Impfstoffe zurückzuführen sind, die gegen Covid-19 schützen sollten, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mehr Todesfälle verursacht haben als das Coronavirus.

Die Rücknahme des Impfstoffs durch AstraZeneca hat das Problem nicht gelöst, sondern im Gegenteil noch verschärft.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben jetzt kein Vertrauen mehr in ihre Regierungen, die sie zwingen, sich mit experimentellen Impfstoffen auf Substanzbasis impfen zu lassen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es offizielle Aufzeichnungen über Todesfälle und Nebenwirkungen von Impfstoffen gibt.

Laut einer Harvard-Studie decken diese jedoch nur 1 % der tatsächlichen Vorfälle ab.

Da es sich um offizielle Aufzeichnungen handelt, sind sie in jedem Fall gerichtsfest.

In Europa gibt es den EudraVigilance-Service, der bis zum 10. April 2023, dem Ende der Pandemie, insgesamt 50.648 impfbedingte Todesfälle durch Herzstillstand, neurologische Störungen, Schlaganfall und verschiedene andere Ursachen registriert hat.

In den USA hatte die VAERS ebenfalls mehrere zehntausend Todesfälle registriert.

In den Aufzeichnungen beider Behörden finden sich natürlich Hunderttausende schwerwiegender Impfnebenwirkungen.

Es gibt aber auch “inoffizielle” Schätzungen von Ärzten wie dem bekannten Kardiologen Dr. Peter McCullough, der kürzlich die Zahl der Todesfälle durch die Zwangsimpfung gegen Covid-19 bekannt gab.

Die Zahl der Todesfälle wird weltweit auf über 17 Millionen geschätzt, die Zahl der Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind, auf 6.962.438!

In jedem Fall bedeutet all dies nur eines: viele Gerichtsverfahren über viele Milliarden Dollar.

Das Problem, das bei diesen Impfstoffen aufgetreten ist, ist vollkommen normal, denn die Forschung, die in die Entwicklung dieser Impfstoffe eingeflossen ist, hat nicht länger als sechs Monate gedauert. Selbst Grundschüler verstehen, dass es fünf Jahre dauert, bis ein Impfstoff hergestellt werden kann!

Ein besonderes Problem besteht bei den mRNA-Impfstoffen, das zeitnah in seiner ganzen Tragweite zutage treten wird, da die Pharmaunternehmen vor ihrer Herstellung gewarnt wurden, dass sie Autoimmunkrankheiten auslösen würden.

Das liegt daran, dass sie in den genetischen Code des Menschen eindringen und alles, was dort nicht an seinem “Platz” ist, “Allergien” auslöst.

Natürlich geht es nicht nur um Impfstoffe, sondern auch um andere Medikamente großer Pharmakonzerne, wie der jüngste Prozess in den USA gegen GSK und Boehringer Ingelheim, die das beliebte Magenmittel Zantac herstellen, zeigt.

Valadez’ Anwälte verklagten die Pharmaunternehmen GSK und Boehringer Ingelheim vor einem Gericht in Chicago mit der Begründung, sie hätten von den Krebsrisiken von Zantac gewusst, es aber versäumt, die Öffentlichkeit zu warnen.

GSK entwickelte den Wirkstoff von Zantac und verkaufte die Marke später an andere Unternehmen, während Boehringer Ingelheim das Medikament von 2006 bis 2017 vermarktete.

Mikal Watts, ein Anwalt von Valadez, argumentierte, dass die Unternehmen wussten, dass Ranitidin, der Wirkstoff von Zantac, unter bestimmten Bedingungen in NDMA, ein Karzinogen, umgewandelt werden kann. Dennoch hätten sie nicht dafür gesorgt, dass das Medikament ordnungsgemäß gehandhabt wird.

Zantac wurde 2019 vom Markt genommen, nachdem ein unabhängiges Labor NDMA in dem Medikament gefunden hatte.

All dies zeigt einen Planeten, auf dem große Pharmaunternehmen frei und skrupellos agieren, mit Budgets in der Größenordnung von Imperien und Armeen hoch bezahlter Anwälte, die sie schützen.