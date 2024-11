Millionen von Impfschäden lassen das staatliche Impfstoff-Entschädigungsprogramm zusammenbrechen

Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting hat Pläne zur Einrichtung eines neuen COVID-19 Impfstoff-Entschädigungsprogramms für diejenigen angekündigt, die nach einer Impfung behindert sind, nachdem das derzeitige Programm unter dem Druck der großen Zahl von Antragstellern zusammengebrochen ist.

Das bestehende System, das Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS), konnte die hohe Zahl der Anträge nicht bewältigen, die nach der Einführung der Impfung 2021 das System mit Millionen überschwemmten.

Impfgeschädigten Antragstellern wurden Entschädigungen zugesprochen, u. a. für gefährliche Blutgerinnsel, übermäßige Schwellungen der geimpften Gliedmaßen, Schlaganfälle, Herzinfarkte und Gesichtslähmungen, um nur einige zu nennen.

Nach Anfragen des Telegraph zur Informationsfreiheit stammen 97 Prozent der erfolgreichen Klagen von Personen, die die Impfstoffe von AstraZeneca, Pfizer und Moderna erhalten haben.

Diejenigen, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, argumentieren jedoch, dass die Zahlungen nicht weit genug gehen, da sie aufgrund ihrer Impfschadens nicht mehr arbeiten können und für den Rest ihres Lebens, für die laufenden Pflegekosten aufkommen müssen.

Sir Jeremy Wright MP, der Schatten-Generalstaatsanwalt, sagte:

„Wenn Sie zu der geringen Minderheit derjenigen gehören, die [durch den Covid-Impfstoff] geschädigt wurden, haben diese Menschen ein Recht darauf, dass der Staat sich angemessen um sie kümmert – sie haben nur getan, was der Staat von ihnen verlangt hat.“

Einige Patienten litten unter gefährlichen, seltenen Blutgerinnungskomplikationen, die durch die Impfung von AstraZeneca ausgelöst wurden

Erstaunlicherweise verlangt die Regelung, dass Betroffene durch einen Impfstoff entweder getötet oder zu mindestens 60 Prozent behindert sein müssen, um Anspruch auf Entschädigung zu haben.

In der Zwischenzeit wird Astrazeneca in einer Sammelklage wegen angeblicher Todesursachen und schwerer Verletzungen in Dutzenden von Fällen verklagt.

Die Regierung hat AstraZeneca jedoch von jeglichen rechtlichen Schritten freigestellt, so dass diejenigen, deren Leben durch die Impfung ruiniert wurde, und Familien, die durch den Tod ihrer Angehörigen auf sich allein gestellt sind.

Es wurde entdeckt, dass der Impfstoff von AstraZeneca ein sehr seltenes Risiko birgt, potenziell tödliche Blutgerinnsel auszulösen, aber in klinischen Studien irgendwie „übersehen“ wurde, was zu einer Todeswelle führte.

The Daily Mail berichtet:

„Diese seltene Nebenwirkung, die in klinischen Studien übersehen wurde, ist als Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) oder impfstoffinduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VITT) bekannt. Das in Cambridge ansässige Unternehmen AstraZeneca, das die rechtlichen Ansprüche bestreitet, gab in einem im Februar beim High Court eingereichten Dokument zu, dass sein Impfstoff ‚in sehr seltenen Fällen TTS verursachen kann‘.“

Das Unternehmen reagierte auf die Bedenken mit den Worten: „Unser Mitgefühl gilt allen, die Angehörige verloren oder über gesundheitliche Probleme berichtet haben.“

„Die Sicherheit der Patienten hat für uns höchste Priorität, und die Aufsichtsbehörden haben klare und strenge Standards, um die sichere Anwendung aller Arzneimittel, einschließlich Impfstoffe, zu gewährleisten.

„Der Impfstoff von AstraZeneca-Oxford hat in klinischen Studien und in der Praxis immer wieder gezeigt, dass er ein akzeptables Sicherheitsprofil aufweist, und die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt erklären immer wieder, dass der Nutzen der Impfung die Risiken der außergewöhnlichen potenziellen Nebenwirkungen überwiegt.“