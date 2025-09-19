Mindestlohn und Kaufkraft im Vergleich der Jahrzehnte

Peter Haisenko

Es ist ein schlechter Witz, dass es in einer der angeblich reichsten Volkswirtschaften einen Mindestlohn gibt, geben muss. Aktuell beträgt er 12,82 € pro Stunde. Wie sieht die Kaufkraft aus, im Vergleich zu 1970?

Um 1970 habe ich zuerst neben dem Abitur als Zweiradmechaniker gearbeitet und dann als Hilfskraft in einem kleinen Verlag. Das war eine interessante Zeit und ich habe viel gelernt über Menschen. Es war auch die Zeit, als ich jeglichen Respekt vor Rang und Namen abgelegt habe. Besonders einschneidend war das Erlebnis 1973, als ich den damaligen Bundeskanzler Brandt bei seiner Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse erlebte. Mein Kanzler war derart betrunken, dass er nicht einen einzigen Satz grammatikalisch korrekt zu Ende bringen konnte. Da könnte ich noch mehr erzählen, aber heute geht es um die Entlohnung und dessen Kaufkraft.