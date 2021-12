Mit außerordentlicher Geschwindigkeit schaltet die Regierung wichtige politische Freiheiten aus. Wir müssen Widerstand leisten, solange wir noch können.

Wann immer man einen Dokumentarfilm über den Weg eines Diktators an die Macht sieht, kommt der Moment, in dem man denkt: „Warum haben die Menschen nicht etwas getan? Sie hätten ihn aufhalten können, solange es noch Zeit war. Diesen Moment haben wir jetzt erreicht. Während Boris Johnson noch mehr Befugnisse in das Polizei-, Kriminalitäts-, Strafverfolgungs- und Gerichtsgesetz einbringt, gleitet eine vage demokratische Nation in Richtung Autokratie.

Es war schon schlimm genug, als ich letzte Woche über dieses Gesetz schrieb. Nachdem der Gesetzesentwurf das Parlament größtenteils passiert hatte und ordentlich debattiert werden konnte, fügte die Regierung eine Reihe erschreckender Änderungen ein. Indem sie das Recht auf Protest einschränkte, kam sie bereits der repressivsten Gesetzgebung gleich, die von einer Regierung dieses Landes seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingebracht wurde.

Aber jetzt ist es noch schlimmer. In einem privaten Schreiben an die Mitglieder des Oberhauses erklärt die Regierung, sie beabsichtige, „einen neuen Straftatbestand der Störung des Betriebs wichtiger Infrastrukturen wie des strategischen Straßennetzes, der Eisenbahnen, der Seehäfen, der Flughäfen, der Ölraffinerien und der Druckmaschinen einzuführen, der mit einer Höchststrafe von 12 Monaten Haft oder einer unbegrenzten Geldstrafe oder beidem belegt werden kann“.

In den vorangegangenen Änderungsanträgen, die nach der Debatte eingebracht wurden, ging es unter anderem darum, Proteste zu kriminalisieren, die den Bau neuer Infrastrukturen behindern könnten. Diese jüngste Änderung wird sich auf bestehende Infrastrukturen beziehen und möglicherweise alle wirksamen Proteste, Streikposten oder andere Aktionen an Orten „wie“ Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Ölraffinerien und Druckmaschinen verbieten. Die genannte Infrastruktur ist schon schlimm genug und schränkt den Spielraum für Proteste stark ein, aber was bedeutet „wie“? Nun, wenn Druckmaschinen als Schlüsselinfrastruktur betrachtet werden – ein Angebot an das Murdoch-Imperium, dessen Druckmaschinen von der Extinction Rebellion ins Visier genommen wurden -, könnte dies für alle Unternehmens- oder Regierungsgebäude sowie für alle öffentlichen Räume gelten.

Dies sind die Befugnisse von Diktatoren. Das Parlament sollte in Aufruhr sein. Die Presse sollte in Aufruhr sein. Doch man könnte eine Stecknadel fallen hören. In den letzten zwei Wochen wurden in der britischen Presse ungefähr genauso viele Artikel über die Nestlé-Schokolade Quality Street veröffentlicht wie über diesen massiven Angriff auf die demokratischen Rechte. Das liegt nicht am mangelnden öffentlichen Interesse: Noch bevor die Änderungsanträge eingebracht wurden, unterzeichneten 600.000 Menschen eine Petition gegen den Gesetzentwurf. Aber abgesehen von den Kolumnen von Ian Dunt in der i, Kevin Maguire im Mirror, Camilla Cavendish in der Financial Times und ein paar kleineren Artikeln auf abgelegenen Seiten, pfeifen die Mainstream-Medien laut und schauen weg. Wir müssen nicht warten, bis die nächste Stufe der Autokraten – die Pressezensur – einsetzt. Die Presse hat sich bereits gefügt.

Was die Labour-Partei betrifft, wenn nicht jetzt, wann dann? Diejenigen, die ihr Schweigen entschuldigen, sagen, dass sie ihr Pulver trocken hält. Für was? Für eine Wahl in der Zukunft, wenn eine wirksame Opposition noch schwieriger ist als heute? Wenn sie sich nicht gegen diese Maßnahmen wehrt, könnte die Schlacht bereits verloren sein, wenn sie sich entschließt, ihr Pulver zu verschießen.

Was ist mit den tapferen „Freiheitskämpfern“, den Menschen, die glauben, dass Gesichtsmasken, Broschüren des National Trust und das, was Studenten sagen, eine existenzielle Bedrohung für unsere Freiheiten darstellen? Leute wie Steve Baker, Nadine Dorries, Oliver Dowden, Toby Young, Julia Hartley-Brewer und Laurence Fox. Soweit ich weiß, hat bisher keiner von ihnen dagegen gewettert. Man könnte fast meinen, dass die einzigen Freiheiten, die sie schätzen, ihre eigenen sind.

Der Widerstand beschränkt sich auf einige Abgeordnete im Oberhaus, die Interessengruppe Liberty, alternative Nachrichtenseiten und selbstorganisierte Demonstranten, die sich unter dem Banner „Kill the Bill“ zusammengeschlossen haben. Heute Nachmittag findet in London eine Demonstration statt, die mit der Berichtsphase des Gesetzes im Oberhaus zusammenfällt. Die zu erwartende Revolte innerhalb des Establishments, der mutigen Seelen in der Tory-Partei und der milliardenschweren Presse, ist schockierenderweise ausgeblieben. Diejenigen, die die Macht und die Plattformen haben, scheinen sich stillschweigend darauf geeinigt zu haben: Wir sitzen das aus.

Johnson ist der gefährlichste Premierminister, der das Vereinigte Königreich in der demokratischen Ära regiert hat. Die Wähler sind entwaffnet durch seinen Eindruck von Bonhomie und Unbeholfenheit und glauben, dass es ihm um die Witze geht. Aber wenn uns die Geschichte der letzten 100 Jahre etwas lehrt, dann ist es, sich vor den Clowns zu hüten. Wieder und wieder haben wir die Warnzeichen gesehen: Das Herumstolpern ist ein Schauspiel, eine einstudierte Imitation von Spontaneität und Ungeschicklichkeit. Er wird außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um die Macht zu ergreifen und zu erhalten.

Wenn er seine Position bedroht sieht, geht er mit brutaler Effizienz vor, wie die 21 Tory-Abgeordneten bezeugen, die suspendiert wurden, weil sie sich gegen einen No-Deal-Brexit ausgesprochen haben. Er hat sich mit Leuten umgeben, die wie die Kumpane von Diktatoren auf der ganzen Welt ebenso bedrohlich erscheinen, wie sie geschädigt sind.

Er fühlt sich nicht an Regeln gebunden, schon gar nicht an das mythische „Gentleman’s Agreement“, das in diesem Land an die Stelle einer formellen Verfassung tritt. Er wittert Schwäche, wie ein Hai Blut riecht, und weiß, dass unsere politischen Schutzmechanismen äußerst schwach sind. Mit einer Mehrheit von 80 Sitzen und einem Großteil der Medien in der Tasche nutzt er nun die Schwächen unseres politischen Systems aus, indem er Maßnahmen zur Unterdrückung der Wähler, Angriffe auf die Wahlkommission und die gerichtliche Überprüfung, die Ausweitung des Gesetzes über Amtsgeheimnisse und die Bedrohung des Gesetzes über die Menschenrechte ergreift.

Wenn wir das durchgehen lassen und wenn es eines Tages Dokumentarfilme gibt, die diesen Moment dokumentieren, werden unsere Nachkommen erstaunt sein. Nicht, weil die Menschen, die dies hätten verhindern können, aus Angst untätig blieben, wie die Gegner anderer Proto-Diktaturen. Sondern weil sie nicht dazu bewegt werden konnten.