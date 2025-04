Mit dem Angriff auf den Jemen setzen die USA ihre lange Geschichte der vorsätzlichen Bombardierung von Krankenhäusern fort

Von Alan Macleod

Mit wiederholten Angriffen auf ein Krebszentrum im Jemen und dessen Zerstörung setzen die Vereinigten Staaten ihre lange Tradition der Bombardierung von Krankenhäusern fort.

Am 24. März führten die Vereinigten Staaten einen vorsätzlichen Angriff auf das Al Rasool Al-Azam Oncology Hospital in Saada, Jemen, durch und verwandelten es in Schutt und Asche. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und 13 weitere verletzt.

Dies war kein Einzelfall. Acht Tage zuvor, am 16. März, hatte Washington 13 separate Luftangriffe auf das Gebäude gestartet und dabei die fünf Blöcke des Krankenhauses systematisch zerstört.

Der Anti-Krebs-Fonds, eine medizinische Organisation der lokalen Regierung, bezeichnete die Ereignisse als eindeutiges „Kriegsverbrechen“.

„Diese Angriffe sind nicht nur Luftangriffe, sondern systematische Hinrichtungen, die darauf abzielen, inmitten einer erstickenden Blockade die Hoffnung zu zerstören und Leben auszulöschen“, hieß es in einer Erklärung.

Der jemenitische Krebsbekämpfungsfonds, eine Regierungsbehörde, die mit der Überwachung des Gesundheitssystems des Landes beauftragt ist, stimmte dem zu und behauptete, dass sie Teil dessen seien, was er als ‚Kriegsverbrechen‘ bezeichnete.

„Eine systematische amerikanische Politik, die seit Jahren das jemenitische Volk durch Bombardierungen und eine erdrückende Blockade ins Visier nimmt, die humanitäre Krise verschärft und tödliche Krankheiten, einschließlich Krebs, verbreitet, die seit 2015 aufgrund des Einsatzes international geächteter Waffen stark zugenommen haben.“

Das neu errichtete Al Rasool Al-Azam Hospital war das Herzstück des regionalen Gesundheitsnetzwerks. Das über 7,5 Millionen US-Dollar teure Zentrum bot Hunderten von Krebspatienten, die zuvor überhaupt keine Behandlung erhalten hatten oder für eine Therapie eine achtstündige Hin- und Rückfahrt in die Hauptstadt Sanaa auf sich nehmen mussten, eine lebenswichtige Behandlung.

Die wiederholten Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Jemen haben in den Vereinigten Staaten praktisch keine Beachtung gefunden. Tatsächlich haben die Angriffe Washingtons auf den Jemen fast keine kritische Berichterstattung hervorgerufen, wobei die Unternehmensmedien anscheinend mehr darüber empört waren, dass hochrangige Trump-Beamte einen Signal-Gruppenchat zur Planung ihrer Operationen nutzten, als über die Taten, die zum Tod von Dutzenden Zivilisten führten.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Bombenangriffe auf den Jemen wieder aufgenommen, weil dessen Regierung in dem Bemühen, den israelischen Angriff auf Gaza zu stoppen, israelische Schiffe daran gehindert hat, das Rote Meer zu durchqueren. Und wie Palästina steht auch der Jemen unter internationaler Blockade, wodurch die Bevölkerung von der Grundversorgung abgeschnitten wird.

Angriffe auf Krankenhäuser nach dem 11. September

Die Zerstörung des Al Rasool Al-Azam Oncology Center war kein Einzelfall. Tatsächlich steht der Angriff in einer langen und gut dokumentierten Tradition der Vereinigten Staaten, Krankenhäuser ins Visier zu nehmen.

Im August 2017 bombardierte die Trump-Regierung selbst ein Krankenhaus in Raqqa, Syrien, und setzte dabei Berichten zufolge Munition mit weißem Phosphor ein. Beamte des Roten Halbmonds berichteten, dass die USA 20 separate Angriffe auf das Krankenhaus durchgeführt und dabei systematisch dessen Stromgeneratoren, Fahrzeuge und Stationen ins Visier genommen und das Gelände in Schutt und Asche gelegt hätten. Mindestens 30 Zivilisten wurden getötet, einige wahrscheinlich aufgrund der Auswirkungen des weißen Phosphors, der Atemwegsschäden und Organversagen verursacht.

Als höchst umstrittene und weitgehend verbotene Waffe entzündet sich weißer Phosphor bei Kontakt mit Sauerstoff sofort, haftet an Kleidung und Haut und brennt mit extrem hoher Temperatur. Er kann nicht mit Wasser gelöscht werden, sodass die Betroffenen unter qualvollen – und tödlichen – Verletzungen leiden.

Im Jahr 2015 führte die US-Luftwaffe eine Bombenkampagne gegen ein Krankenhaus von Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) in Kundus, Afghanistan, durch. Das Traumazentrum, eines der neuesten, größten und bekanntesten Gebäude der Stadt, wurde gezielt angegriffen; Ärzte ohne Grenzen hatte dem Militär bereits die genauen Koordinaten mitgeteilt.

Die Folgen der US-Luftangriffe auf das MSF-Traumazentrum in Kundus, Afghanistan, im Oktober 2015. Foto | MSF

Eine interne Untersuchung ergab, dass die an Bord des AC-130-Kampfhubschraubers befindlichen Piloten, die den Einsatz durchführten, sich gegen ihre Vorgesetzten auflehnten und die Rechtmäßigkeit des Angriffs in Frage stellten. Sie wurden jedoch überstimmt und angewiesen, das Krankenhaus ungeachtet ihrer Bedenken zu bombardieren. Ein Bericht von Ärzte ohne Grenzen kam zu dem Schluss, dass die USA wussten, wo sich das Krankenhaus befand, und dass es keine Taliban-Kämpfer beherbergte, und es dennoch angriffen. Bei dem Vorfall wurden mindestens 42 Menschen getötet.

Der Bombenangriff auf Kundus im Jahr 2015 war ein einzigartiger Moment in der Geschichte, da zum ersten Mal ein Friedensnobelpreisträger (Barack Obama) einen anderen (Ärzte ohne Grenzen) bombardierte.

Während seiner Amtszeit bombardierte Obama sieben Länder, darunter Libyen. Im Juli 2011 bombardierten NATO-Flugzeuge im Rahmen ihrer Mission zum Sturz der Regierung von Muammar Gaddafi Zliten und zerstörten das Krankenhaus der Stadt. Dabei wurden 85 Menschen getötet, darunter mindestens 11 im medizinischen Zentrum. Dieses Ereignis trug dazu bei, dass das einst wohlhabendste und stabilste Land Afrikas zu einem gescheiterten Staat mit zahlreichen Sklavenmärkten unter freiem Himmel wurde. Der Niedergang Libyens hat wiederum dazu beigetragen, die gesamte Sahelzone zu destabilisieren.

Jahrhundert den Zorn Washingtons so sehr zu spüren bekommen wie der Irak. US-Angriffe auf zivile Infrastruktur waren an der Tagesordnung, und Krankenhäuser waren keine Ausnahme. Das wohl bemerkenswerteste Beispiel ist der Bombenanschlag auf das Entbindungskrankenhaus des Roten Halbmonds in Bagdad im April 2003.

Amerikanische Raketen trafen den Gebäudekomplex im Stadtzentrum, in dem sich das Krankenhaus befand, und töteten mehrere Menschen und verletzten mindestens 25 weitere, darunter auch Ärzte.

Das gemeinnützige Krankenhaus war für die Bereitstellung erschwinglicher Gesundheitsversorgung für Iraker aus der Arbeiterklasse von entscheidender Bedeutung, da es zehnmal weniger verlangte als die Privatkliniken der Stadt. Es hatte sich den Ruf eines erstklassigen Entbindungsheims erarbeitet und brachte vor der Invasion durchschnittlich 35 Babys pro Tag zur Welt. UNICEF stellte nach dem Bombenangriff einen starken Anstieg der Müttersterblichkeit fest, was teilweise auf den Mangel an geburtshilflicher Versorgung in Bagdad zurückzuführen war.

Clintons Krieg gegen Krankenhäuser

Vier Jahre zuvor, im Mai 1999, warfen von den USA angeführte NATO-Flugzeuge Streumunition auf einen Markt und ein Krankenhaus im Freien in der jugoslawischen Stadt Nis ab, wobei nach Angaben des Krankenhausdirektors mindestens 15 Menschen getötet und 60 weitere verletzt wurden. Streumunition ist heute nach internationalem Recht verboten. Ungeachtet dessen lieferten die Vereinigten Staaten zwischen 2023 und 2024 große Mengen an die Ukraine, um sie gegen russische Streitkräfte einzusetzen.

Zwei Wochen nach dem Bombenanschlag auf Nis griff die NATO ein Krankenhaus in der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad an. Durch den Raketenangriff wurde ein Großteil der Entbindungsstation zerstört, und mitten in der Nacht mussten Rettungskräfte Säuglinge und Mütter aus den Trümmern bergen. Mindestens drei Menschen wurden getötet.

Die Angriffe Jugoslawiens waren nicht die einzigen Angriffe der Clinton-Regierung auf medizinische Einrichtungen. Als Reaktion auf die jüngsten Bombenanschläge von Osama bin Laden auf amerikanische Botschaften in Kenia und Tansania ordnete Präsident Bill Clinton 1998 einen Angriff auf die Arzneimittelfabrik Al-Shifa im Sudan an. Vierzehn Marschflugkörper trafen die Anlage und verwandelten den ehemals größten Arzneimittelhersteller des Landes in einen Haufen verbogenen Metalls. Die Fabrik hatte mehr als die Hälfte der sudanesischen Arzneimittel hergestellt, darunter lebenswichtige Antibiotika sowie Medikamente gegen Malaria und Durchfall.

Al-Shifa war zwar kein Krankenhaus, aber die Zerstörung des Werks war weitaus tödlicher als jeder andere der aufgeführten Angriffe. Das Ereignis führte zu einem Zusammenbruch der Verfügbarkeit von Medikamenten in einem der ärmsten Länder Afrikas. Der deutsche Botschafter im Sudan schätzte die Zahl der Todesopfer auf „Zehntausende“.

Die Clinton-Regierung bestand öffentlich darauf, dass es sich bei der Anlage tatsächlich um Bin Ladens Chemiewaffenfabrik handelte. Im privaten Kreis setzte sich Außenministerin Madeleine Albright jedoch vehement dafür ein, einen Regierungsbericht zu unterdrücken, in dem festgestellt wurde, dass dies nicht der Wahrheit entsprach.

Der Sudan war Clintons zweiter Angriff auf Afrika. Im Juni 1993 führten US-Soldaten (unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen) einen Mörserangriff auf das Digfer-Krankenhaus in Mogadischu, Somalia, durch. Die Bomben zerstörten den Haupteingangsbereich, rissen ein großes Loch in die Wand des Aufwachraums und zersplitterten überall im Gebäude Glas. „Es wird wahrscheinlich nie bekannt werden, wie viele Somalier bei dem Angriff der U.N. [U.S.] starben“, schrieb die Chicago Tribune. Ein Grund dafür ist, dass die aus Hubschraubern abspringenden Soldaten Reporter und Fotografen angriffen, die über den Angriff berichten wollten, sie mit Blendgranaten bewarfen und vom Schauplatz vertrieben.

Schmutzige Kriege in Lateinamerika

In den 1980er Jahren waren Lateinamerika und die Karibik Schauplatz intensiven Interesses der USA. Im Oktober 1983, während der US-Invasion der Insel, bombardierten amerikanische Kampfflugzeuge die Richmond Hill Mental Hospital in Grenada. Die Reagan-Regierung versuchte zunächst, den Angriff zu leugnen, bevor sie schließlich ihre Schuld eingestand. Dutzende Menschen wurden verletzt und mindestens 20 getötet, obwohl die New York Times die tatsächliche Zahl der Todesopfer auf mehr als das Doppelte schätzte.

Die USA marschierten in Grenada ein, um die sozialistische Revolution der Insel zu zerschlagen. In Mittelamerika verließen sie sich jedoch auf die Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung von Stellvertretertruppen, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Todesschwadronen richteten in der gesamten Region verheerende Zerstörungen an und prägen bis heute die Politik und Gesellschaft des Landes.

In El Salvador führten von den USA ausgebildete Truppen einen schmutzigen Krieg gegen die Bevölkerung, um die linksgerichteten FMLN-Guerillakräfte zu zerschlagen. Krankenhäuser gehörten zu ihren bevorzugten Zielen. Am 15. April 1989 beispielsweise bombardierten Piloten, die mit in den USA hergestellten A-37-Jets und UH-1M- und Hughes-500-Hubschraubern flogen, ein FMLN-Krankenhaus in San Ildefonso und töteten dabei fünf Menschen.

Ein Mitarbeiter des Krankenhauses wird auf Video aufgenommen, wie er mit US-Militärpersonal vor der durch Bomben beschädigten psychiatrischen Klinik in Grenada spricht. Foto | DVIDS

Mit M-16-Gewehren bewaffnete Fallschirmjäger kamen mit US-Hubschraubern an und griffen das medizinische Personal an und entführten es, darunter auch die französische Krankenschwester Madeleine Lagadec. Bevor sie hingerichtet wurde, vergingen acht Stunden, in denen die Soldaten sie vergewaltigten und folterten. Bilder von den Überresten ihres verstümmelten Körpers lösten in Frankreich Empörung aus, das einen internationalen Haftbefehl gegen die vier von den USA unterstützten Offiziere erließ, die die Operation beaufsichtigten.

In Nicaragua griffen in den 1980er Jahren von den USA ausgebildete Paramilitärs absichtlich „weiche Ziele“ wie Krankenhäuser an, um die Bevölkerung zu terrorisieren und sie dazu zu bringen, ihre Unterstützung für die sozialistische Regierung des Landes aufzugeben.

Eine Studie von Richard M. Garfield, Professor für Krankenpflege an der Columbia University, ergab, dass zwischen 1981 und 1984 mindestens 63 Gesundheitszentren aufgrund von Angriffen der von den USA unterstützten „Contra“-Todesschwadronen schließen mussten.

Diese Operationen wurden sorgfältig geplant, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Die Contras hinterließen Graffiti an den Tatorten und verkündeten, dass die „Lion Cubs of Reagan“ das Gebiet besucht hatten. Während ihrer gesamten Kampagne unterstützte Präsident Reagan die Contras und bezeichnete sie als „das moralische Äquivalent unserer Gründerväter“. Dr. Michael Gray, Vorsitzender der Abteilung für Arbeitsmedizin am Kino Community Hospital in Tucson, Arizona, ein Arzt, der Nicaragua besuchte, vertrat eine andere Meinung und beschrieb sie und ihre Handlungen als „nicht anders als die SS am Ende des Zweiten Weltkriegs“.

Tötungsmaschine im Kalten Krieg

Während der amerikanischen Kriege in Indochina war die Bombardierung von Krankenhäusern offizielle – wenn auch nicht ausgesprochene – US-Politik.

Alan Stevenson, ein ehemaliger Geheimdienstspezialist der Armee, sagte aus, dass er während seines Dienstes in der Provinz Quang Tri in Vietnam regelmäßig Krankenhäuser identifizierte, die von US-Kampfflugzeugen angegriffen werden sollten. „Je größer das Krankenhaus, desto besser“, erklärte er den Denkprozess des Militärs. „Das war nichts, was geheim gehalten wurde„, fügte er hinzu. ‚Wir hielten das wirklich nicht für etwas Schlimmes.“

Der ehemalige Luftwaffenkapitän Gerald Greven bestätigte Stevensons Vorwürfe und gab an, dass er persönlich Bombenangriffe auf medizinische Einrichtungen angeordnet habe. Es sei offizielle Politik gewesen, ‘Krankenhäuser als Ziele zu suchen“, sagte er.

Der wohl berüchtigtste und am besten dokumentierte Fall dieser Art ereignete sich am 22. Dezember 1972 in Vietnam, als amerikanische Flugzeuge über 100 Bomben auf das 1000-Betten-Krankenhaus Bach Mai in Hanoi abwarfen, das Gebäude fast vollständig zerstörten und dabei 28 medizinische Mitarbeiter und eine unbestätigte Anzahl von Patienten töteten.

Das US-Militär rechtfertigte den Angriff mit der Behauptung, dass das Krankenhaus „häufig als Luftabwehrstellung genutzt wurde“, und verwies auf seine Nähe zu einem Militärflugplatz.

Während der Anhörungen im Kongress zu geheimen US-Aktivitäten in Laos und Kambodscha wurde den Abgeordneten mitgeteilt, dass die Bombardierung von Krankenhäusern „Routine“ sei. Tatsächlich ist Laos nach wie vor das Land mit den meisten Bombenangriffen pro Kopf in der Weltgeschichte.

Wie in Vietnam waren Angriffe auf Krankenhäuser nicht nur an der Tagesordnung, sondern auch beabsichtigt. 1973 sagte der ehemalige Hauptmann Rowan Malphurs aus, dass er während seiner Dienstzeit beim Combined Intelligence Center of Vietnam bei der Planung von Angriffen auf kambodschanische Gesundheitszentren mitwirkte. „Wir planten Bombenanschläge auf Krankenhäuser“, sagte er. Doch Malphurs zeigte keine Reue. „Ich denke, es war eine gute Sache, weil die nordvietnamesische Armee in Kambodscha einen privilegierten Zufluchtsort hatte“, fügte er hinzu.

Wie dieser kurze Überblick über die letzten fünf Jahrzehnte zeigt, sind die Angriffe auf das Al Rasool Al-Azam Oncology Hospital im Jemen im vergangenen Monat also alles andere als eine Ausnahme. Wie diese Beispiele aus 13 verschiedenen Ländern zeigen, hat Washington in der Tat eine lange Geschichte der gezielten Angriffe auf medizinische Einrichtungen.

Noch weiter zurück schätzt die Regierung Nordkoreas, dass das US-Militär während des Koreakrieges etwa 1.000 Krankenhäuser zerstört hat. Diese Zahlen sind durchaus plausibel, wenn man die gigantische Bombenkampagne bedenkt, der das Land ausgesetzt war. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht oder überflutet, nachdem amerikanische Flugzeuge Dämme angriffen. Professor Bruce Cummings, Amerikas führender Korea-Experte, schätzt, dass die USA zwischen 1950 und 1953 etwa 25 % der gesamten nordkoreanischen Bevölkerung getötet haben.

Funkstille

In Artikel 8 des Römischen Statuts, einem der grundlegenden Texte des Völkerrechts, werden „vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern sie nicht militärischen Zielen dienen“, ausdrücklich als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Dass die Trump-Regierung wiederholt ein bekanntes und leicht zu identifizierendes Krankenhaus im Jemen angegriffen hat, ist eine äußerst wichtige Geschichte. Aber in den Unternehmensmedien wurde darüber tatsächlich nicht berichtet. Die Suche nach „Al Rasool Al-Azam Hospital“ und „Yemen Hospital“ in der Dow Jones Factiva-Nachrichten-Datenbank, einem Tool, das die Inhalte von mehr als 32.000 US-amerikanischen und internationalen Medien erfasst, zeigt, dass keine der großen amerikanischen Publikationen dieses schwere Kriegsverbrechen auch nur erwähnt hat.

Das liegt nicht daran, dass die Informationen besonders schwer zu finden wären. Bekannte Medienpersönlichkeiten wie Pepe Escobar und Jackson Hinkle besuchten Saada und nahmen virale Videos von den Trümmern auf, wo einst das Krankenhaus stand. Die Informationen sind seit Wochen in allen sozialen Medien zu finden und wurden in alternativen Medien, darunter Drop Site News, AntiWar.com, Truthout, Common Dreams und ausländischen Medien wie Al-Jazeera, RT (ehemals Russia Today) und The Cradle, ausführlich behandelt. Somit hat jeder einzelne Redakteur in jedem Newsroom und Fernsehstudio in den Vereinigten Staaten Zugang zu diesen Informationen und hat sich entschieden, die Geschichte nicht zu veröffentlichen – eine Tatsache, die viel über die Meinungsvielfalt und die Pressefreiheit aussagt.

Dieses völlige Desinteresse an den Missetaten der USA steht in krassem Gegensatz dazu, wenn offizielle Feindstaaten dasselbe tun. Als Russland Krankenhäuser in der Ukraine und in Syrien angriff, wurden diese Vorfälle zu Schlagzeilen auf den Titelseiten und führten die Fernsehnachrichtensendungen an. Darüber hinaus stellten die Massenmedien die Ereignisse regelmäßig ausdrücklich als Kriegsverbrechen dar (siehe PBS, Politico, Foreign Policy, CNN, Newsweek, ABC News und die Los Angeles Times). Die Kommentatoren überschlugen sich mit Lobeshymnen darüber, wie der russische Präsident Wladimir Putin vor Gericht gestellt werden müsse. Und doch verstummt diese Kakophonie völlig, wenn die Vereinigten Staaten dasselbe tun – selbst wenn es von einem Präsidenten ausgeführt wird, den viele in den Massenmedien bei jeder Gelegenheit unbedingt angreifen wollen.

Der jüngste Angriff auf das Krebszentrum im Jemen zeigt, wie gefährlich es ist, im Gesundheitswesen zu arbeiten. Die Vereinigten Staaten haben eine lange Tradition darin, Krankenhäuser in Ländern anzugreifen, die sie für einen Regimewechsel ausgewählt haben. Dies gilt sowohl für demokratische als auch für republikanische Regierungen.

Die traurige Wahrheit ist daher, dass man sich in einem Land, das von den Vereinigten Staaten ins Visier genommen wird, außerhalb eines Krankenhauses oft sicherer befindet als in einem Krankenhaus.