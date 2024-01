Mit dem Leben davonkommen

Todd Hayen

Jeder von uns, der ein wenig aufpasst, ist sich der Probleme von Fast Food und verarbeiteten Lebensmitteln aus dem Supermarkt bewusst. Wir sind uns auch der Giftstoffe bewusst, die wir täglich zu uns nehmen – Fluoride, Luftschadstoffe, andere Chemikalien im Wasser, EMF, Mikrowellen und sogar Radiowellen.

Die Welt ist heute ein gefährlicher Ort und wird mit jeder Generation gefährlicher. Interessanterweise sehen wir diese Gefahren nicht so, wie wenn wir ein brennendes Haus betreten oder eine Schachtel Glasscherben essen. Wir sind sogar bereit, uns eine Nadel mit unbekanntem genetischen Material in den Arm zu stecken, wenn uns eine Autorität sagt, dass es sicher ist. Wir gehen jeden Tag große Risiken ein, und es sind die bekannten Risiken, von denen ich hier spreche, ohne mit der Wimper zu zucken.

Das erinnert mich an die große Angst vor der Selbstbefriedigung, die sich in den vergangenen Jahren scheinbar in Luft aufgelöst hat. Wie oft haben wir von den negativen Folgen der Selbstbefriedigung gehört? -Die am häufigsten genannte Möglichkeit ist, dass man erblindet, wenn man sich nicht zurückhält. Das schien viele von uns nicht abzuschrecken, und es kursierte sogar der Witz: „Kann ich so lange masturbieren, bis ich eine Brille tragen muss?“ Heute heißt es eher: „Kann ich all die schrecklichen Vergiftungen ignorieren, bis ich im Krankenhaus liege? Vielleicht, nur vielleicht, kommt der Todesengel und verschont mich. Wie viele Raucher haben diese Haltung eingenommen und sind schließlich mit 95 Jahren an Altersschwäche gestorben, während sie weiterqualmten? Und wie viele sind an Lungenkrebs gestorben?

Es scheint, dass die meisten Menschen einfach nicht so viel darüber nachdenken, weil sie ehrlich glauben, dass es ihnen nicht schaden wird, aber gleichzeitig scheinen sie Angst davor zu haben, dass ein kleiner Keim ihren Namen trägt und sie gegen alle Widerstände findet und tötet.

Was geht hier vor?

Es ist ein wenig paradox, nicht wahr? Dieselben Menschen können vor einem unsichtbaren Virus zittern, das keine Symptome hervorruft, sie aber mit Sicherheit töten wird, wenn sie nicht eine alte Unterhose um ihr Gesicht wickeln, aber sie haben keine Angst vor einem außerirdischen Impfstoff, der ihnen in den Körper gepumpt wird, ohne ihn wirklich zu testen und ohne eine Ahnung von den Langzeitfolgen zu haben.

Wenn sie Jahre später von Problemen hören, zucken sie nur mit den Schultern und sagen: „Na ja, so vielen Leuten kann es ja nicht schaden, das geht bestimmt an mir vorbei. Aber gleichzeitig, obwohl sie vielleicht niemanden kennen, der an Covid gestorben ist (und nicht einmal jemanden, der wirklich krank war), sind sie davon überzeugt, dass DIESES kleine Biest sie auf jeden Fall erwischen wird. Holt die Unterhosen raus!

Menschen sind seltsam. Ich sollte die Psychologie hinter diesem Phänomen kennen, aber ich tue es nicht. Jedenfalls hat es mich völlig verblüfft.

Vielleicht ist es gut, dass die Menschen anscheinend immun gegen Krankheiten sind. Zu glauben, dass die Dinge nicht aus dem Nichts kommen und nach einem schnappen, ist meiner Meinung nach ein Zeichen für einen gesunden Menschen. Aber diese Einstellung führt dazu, dass die Dinge wirklich in den Sand gesetzt werden, wenn es um eine klare und gegenwärtige Gefahr geht, die auf uns zukommt. Heutzutage scheint diese Einstellung auch sehr selektiv zu sein – fast willkürlich selektiv. Wie ich schon sagte, warum gibt es so viel Angst vor dem „Virus“, aber nicht vor der Einnahme dieser seltsamen Spritze?

Der gemeinsame Nenner der Dinge, vor denen die Schafe keine Angst haben, ist natürlich die Stimme von Zotan, dem Gott der weißen Mäntel. „Der Impfstoff ist sicher und wirksam“, tönt seine allmächtige, gottähnliche Stimme. Also, kein Grund zur Sorge! Und damit ist wohl auch die Frage nach anderen Giften beantwortet, um die sich die Menschen (natürlich nicht alle) nicht zu sorgen scheinen. „Trinkt das Wasser! Es ist sicher! Nur Verschwörungstheoretiker glauben, dass Fluorid gefährlich ist“, brüllt Zotan. „Esst das Cap’n Crunch! Esst die Pommes von McDonald’s! Alles ist in Ordnung!“ Wir hören diese Stimme vielleicht nicht direkt, aber sie ist in unseren Köpfen. Wir hören sie dort deutlich, weil die Welt da draußen eine Schafswelt ist, und alles, was unsere Sinne erreicht, ist für Schafe gemacht, und alles entspricht der Agenda, der Schafsagenda. Lesen Sie Huxleys „Brave New World“ und Sie werden eine Ahnung davon bekommen. Allen in diesem Werk geht es dummerweise hervorragend. Ich kann nicht sagen, dass sie glücklich sind, aber das sind heutzutage nur wenige. Aber sie haben nicht wirklich Angst vor dem, wovor Zotan ihnen sagt, dass sie keine Angst haben sollen, und umgekehrt haben sie Todesangst vor allem, wovor Dr. Z ihnen sagt, dass sie Angst haben sollen.

Warum also ist Dr. Z solch ein Lügner? Das brauche ich Ihnen natürlich nicht zu sagen. Es ist alles ein Plan, ein wirklich großer Plan, und ein Teil dieses Plans ist es, uns „dumm und gut“ zu machen, abgelenkt durch den Fernseher, durch fröhlich gekleidete Quizshow-Moderatoren, lächelnde Nachrichtensprecher auf CNN, hirnverbrannte Ärzte und Leute, die vorgeben, Ärzte zu sein, die hinter weißen, falschen Granitschreibtischen bei der WHO sitzen, Politiker mit Gesichtern und Akzent-Make-up, die uns sagen: „Die Regierung ist verschuldet, also müsst ihr es nicht sein“. Oder einen anderen Unsinn, den wir alle zustimmend nachplappern. Die ganze Welt, die sie uns präsentieren, ist „sicher und effizient“, bis sie es nicht mehr ist. Dann werden wir mit der globalen Erwärmung bestraft, oder mit den Auswirkungen der Bigotterie, denn es ist offensichtlich, dass wir von weißem, rassistischem Hass erfüllt sind. Die Welt versinkt in Krieg und Gewalt (die höchstwahrscheinlich erfunden sind), um uns zu zeigen, dass wir auf unsere „Ps“ und „Qs“ aufpassen müssen, damit die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht und auf unsere armseligen Ärsche scheint.

Ja, das ist alles erfunden. Alles erfunden, um uns bei der Stange zu halten. Wir leben in Trumans Welt, lächeln, wenn wir es sollen, und schreien, wenn man es uns sagt. Aber wir kommen doch klar, oder? Wir bekommen immer noch das iPhone zum nächsten Geburtstag, zusammen mit einem Überraschungsessen von Burger King. Wir leben in Saus und Braus, oder? Es wird uns gut gehen, zumindest bis wir eine Brille tragen müssen. Dann werden die Gitterstäbe hinter uns zuschlagen und das Gas wird anfangen zu strömen.