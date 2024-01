Wissenschaftliche Meta-Analysen sind kaputt

Von Toby Rogers

Alle Menschen, die guten Willens sind, sollten von den Informationen, die ich im Folgenden darlege, beunruhigt sein.

Ich habe acht Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie man dieses Problem beschreiben kann, und es ist gewaltig – es bedroht die Existenz der Menschheit.

I. Wie systematische Überprüfungen und Meta-Analysen funktionieren sollen

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Wissenschaftler, Ärzte, Behörden und die breite Öffentlichkeit tatsächlich Wert auf qualitativ hochwertige Daten legen würden. Wir alle wissen, dass es eine solche Welt nicht gibt. Aber stellen wir uns als Gedankenexperiment vor, dass jeder, der mit Wissenschaft und Medizin zu tun hat, wirklich an qualitativ hochwertigen Daten interessiert wäre, um angemessene medizinische Entscheidungen zur Verbesserung der Gesundheit zu treffen.

Selbst mit den besten Absichten ist es ziemlich schwierig, genaue Schlussfolgerungen über medizinische Eingriffe zu ziehen. Da jeder Mensch anders ist, gibt es bei jeder untersuchten Personengruppe enorme Schwankungen. Jeder chemische oder biologische Eingriff hat eine Reihe von Auswirkungen. Andere Faktoren – das Wetter, das Frühstück, vorhandene Chemikalien im Körper, hormonelle Zyklen usw. – können die Forschungsergebnisse beeinflussen. Und bei jeder klinischen Studie gibt es immer wieder Fehler bei der Verabreichung, der Protokollierung, der Berichterstattung usw.

Um einige dieser Probleme zu überwinden, werden große Datensätze gesucht. Je größer der Datensatz, desto besser, denn so können sich die verschiedenen kleinen natürlichen Schwankungen gegenseitig ausgleichen, sodass man nach den größeren Signalen für Sicherheit und Wirksamkeit suchen kann.

Da Menschen immer voreingenommen sind, werden doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studien durchgeführt, sodass die Prüfer selbst nicht wissen, wer die medizinische Intervention erhalten hat.

Große, gut durchgeführte, doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studien sind jedoch kostspielig. Eine Möglichkeit, das Problem der geringen Stichprobengröße zu lösen, besteht darin, viele verschiedene klinische Studien in einer systematischen Überprüfung oder Metaanalyse zusammenzufassen.

Bei einer systematischen Überprüfung formuliert man eine Forschungsfrage, identifiziert die Schlüsselwörter oder Phrasen, die mit dieser Frage verbunden sind, und führt dann eine Suche in hochwertigen medizinischen Datenbanken (Google Scholar, PubMed usw.) durch, um alle Studien zu dieser Frage über einen bestimmten Zeitraum (z. B. die letzten zehn oder zwanzig Jahre) zu ermitteln. Dann liest man die Studien durch, um festzustellen, ob sie durch Verzerrungen oder minderwertige Methoden verunreinigt sind, und verwirft sie. Dann fasst man die verbleibenden qualitativ hochwertigen Studien zusammen, um zu sehen, ob die Ergebnisse übereinstimmen, und um Bereiche zu ermitteln, in denen es Unstimmigkeiten gibt.

Bei einer Meta-Analyse folgt man denselben anfänglichen Schritten wie bei einer systematischen Überprüfung (Formulierung einer Forschungsfrage, Identifizierung von Schlüsselwörtern, Auffinden aller relevanten Studien, Lesen dieser Studien und Verwerfen von Studien mit geringer Qualität). Dann beschafft man die Daten all dieser Studien (sie sind oft online verfügbar oder man kann die Forscher schriftlich darum bitten) und fasst diese Daten zusammen, um einen riesigen Datensatz zu erstellen. Schließlich führt man die Analyse (zur Sicherheit oder Wirksamkeit) an dieser neuen, größeren Stichprobe durch.

Das Problem, wie man zu verlässlichen, reproduzierbaren medizinischen Ergebnissen kommt, ist so groß, dass sich ein ganzer Bereich entwickelt hat, der als evidenzbasierte Medizin bezeichnet wird und Klinikern helfen soll, die verfügbaren Daten zu sichten. Es werden „Evidenzhierarchien“ erstellt, die den Ärzten helfen sollen, die Zuverlässigkeit der verschiedenen Formen von Evidenz zu bewerten. An der Spitze der meisten Evidenzhierarchien stehen zwangsläufig systematische Überprüfungen und Meta-Analysen – weil sie über die größten Datensätze verfügen.

So soll das System funktionieren.

II. Die Realität

Wie entscheidet man, welche Studien man einbezieht und welche ausschließt?

Es ist gängige Praxis, alle Studien, bei denen es sich nicht um doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studien handelt, von einer systematischen Überprüfung oder Metaanalyse auszuschließen.

Wir wissen jedoch, dass Pharmaunternehmen mithilfe von Auftragsforschungsinstituten herausgefunden haben, wie sie RCTs manipulieren können, um ihre bevorzugten Ergebnisse zu erzielen. (Kapitel 5 meiner Dissertation geht hervorragend auf diesen Punkt ein.) Auftragsforschungsinstitute wählen gesunde junge Menschen ohne Vorerkrankungen aus, um die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen zu verringern, verwenden eine lange Anlaufzeit und werfen Menschen aus der Studie, die erste Nebenwirkungen zeigen, werfen Menschen aus der Studie, weil sie die Notaufnahme aufsuchen (weil sie gegen das Studienprotokoll verstoßen), und andere Tricks, um den Pharmaunternehmen jedes Mal günstige Ergebnisse zu liefern.

Der gesunde Menschenverstand würde nahe legen, jede Studie auszuschließen, die durch einen Interessenkonflikt belastet ist. In der Tat gibt es ein ganzes Forschungsgebiet, das sich mit dem „Finanzierungseffekt“ befasst. Wie der Name schon sagt, konzentrieren sich diese Studien darauf, wie finanzielle Interessenkonflikte die Forschungsergebnisse beeinflussen. Diese Studien stellen allgemein fest, dass JEDER finanzielle Interessenkonflikt, egal wie klein er ist – buchstäblich ein einziges Stück Pizza – die Forschungsergebnisse in Richtung des Geldgebers verändert. Das Vorhandensein eines finanziellen Interessenkonflikts bedeutet also, dass die Ergebnisse die zugrunde liegende Realität nicht genau widerspiegeln werden. Von allen Erkenntnissen der modernen Wissenschaft ist der Finanzierungseffekt der größte, zuverlässigste und am besten reproduzierbare.

Übrigens gibt es weder so etwas wie eine geringe noch eine überschaubare Verzerrung. Sobald ein finanzieller Interessenkonflikt auftritt, verschieben sich die Ergebnisse in Richtung des Geldgebers – aber das Ausmaß des Effekts ist unvorhersehbar.

Bei einer ordnungsgemäßen systematischen Überprüfung oder Meta-Analyse werden also nur RCTs verwendet, aber selbst RCTs werden häufig von der Pharmaindustrie manipuliert, und Studien mit finanziellen Interessenkonflikten, egal wie gering, sollten ausgeschlossen werden.

III. Es ist unmöglich, eine angemessene systematische Überprüfung oder Meta-Analyse der gängigen Impfstoffliteratur durchzuführen

A. Die Zensur ist extrem.

Die Professoren an den Universitäten zensieren sich selbst, damit sie ihre Stelle nicht verlieren. Sie führen buchstäblich keine Studie durch, die möglicherweise Schäden durch Impfstoffe aufzeigen könnte, weil sie nicht auf eine schwarze Liste gesetzt werden wollen.

Wissenschaftliche Fachzeitschriften blockieren die Veröffentlichung jeder Studie, die Schäden durch Impfstoffe aufzeigt. Sie schaffen es nicht einmal bis zum Peer Review. Sie wird schlichtweg abgelehnt.

Datenbanken wie Google und Google Scholar blockieren den Zugang zu kritischen Studien. Es ist also so, als hätte es diese Studien nie gegeben.

B. Es gibt keine allgemein anerkannten RCTs.

Die Impfstoffindustrie behauptet, dass es unethisch wäre, eine ungeimpfte Kontrollgruppe zu haben, weil Impfstoffe „sicher und Effective™️“ sind. Dies ist ein Beispiel für den „Zirkelschluss“ – ein Argument, das davon ausgeht, dass genau das, was es zu beweisen versucht, wahr ist. Aber bisher sind sie damit durchgekommen, und sie führen einfach keine RCTs von Impfstoffen durch (wie von ICAN bewiesen).

C. Alle gängigen Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen sind durch finanzielle Interessenkonflikte kontaminiert.

Die Studien werden entweder direkt von Pharmaunternehmen (über Auftragsforschungsinstitute) oder von Wissenschaftlern durchgeführt, die Geld von Pharmaunternehmen erhalten.

Nach den Standardregeln der evidenzbasierten Medizin muss man also alle Studien, auf die sich NIH, FDA, CDC und die Mainstream-Medien im Allgemeinen stützen, um zu behaupten, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind, aus jeder systematischen Überprüfung oder Metaanalyse ausschließen. Wenn man eine echte evidenzbasierte Medizin betreiben will, muss man zugeben, dass die derzeitigen Beweise, auf die man sich bei Impfentscheidungen im Allgemeinen stützt, wissenschaftlich bedeutungslos sind.

IV. Wie würde eine ordnungsgemäße systematische Überprüfung oder Meta-Analyse der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen eigentlich aussehen?

Denken Sie daran, dass wir uns in unserem Gedankenexperiment eine Welt vorstellen, in der „jeder, der mit Wissenschaft und Medizin zu tun hat, wirklich qualitativ hochwertige Daten wünscht, um angemessene medizinische Entscheidungen zur Verbesserung der Gesundheit zu treffen“. Okay, wie würde das aussehen?

Ich habe bereits gezeigt, dass man alle Mainstream-Impfstoffstudien ausschließen muss, weil keine von ihnen RCTs sind und alle durch finanzielle Interessenkonflikte verunreinigt sind. Das ist nicht meine Meinung, das sind einfach die Regeln der evidenzbasierten Medizin.

Um die Wahrheit – die besten und zuverlässigsten Beweise – zu finden, müsste man also den Mainstream verlassen und eine neue Art von systematischer Überprüfung oder Meta-Analyse durchführen.

Man müsste eine Forschungsfrage formulieren (z. B. „Stehen Impfstoffe im Zusammenhang mit Diabetes?“), die entsprechenden Schlüsselwörter ermitteln und dann eine vollständige Suche in alternativen Quellen und der so genannten „grauen Literatur“ (die in der Regel zensiert und unterdrückt wird) durchführen:

Dies ist ein sehr viel schwierigerer Prozess (er erfordert mehr Aufwand und setzt einen der Zensur und der Aufnahme in schwarze Listen aus). Deshalb tun es die Leute nicht. Aber wenn man wirklich eine ordentliche systematische Überprüfung oder Meta-Analyse der Impfstoff-Beweise durchführen will, dann würde man das so machen.

Und ja, es gibt über 100 Studien, in denen Geimpfte mit Ungeimpften verglichen wurden, die durch natürliche Experimente und andere clevere Studiendesigns zustande kamen. In Anbetracht der in Abschnitt II dieses Aufsatzes aufgezeigten Probleme mit RCTs bin ich jedoch der Meinung, dass eine angemessene systematische Überprüfung oder Metaanalyse von Impfstoffen auch andere Erkenntnismöglichkeiten als RCTs umfassen sollte.

Systematische Überprüfungen und Meta-Analysen sollten nicht nur ein Spiegelbild der Macht sein – wer kann die meisten RCTs finanzieren, wer kann die meisten statistischen Zaubereien durchführen. Es sollte darum gehen, die qualitativ hochwertigsten Informationen zu sammeln, wo immer wir sie finden können, um ein möglichst umfassendes Bild eines Problems und einer vorgeschlagenen Lösung zu erhalten.

V. Was ist mit dem „Finanzierungseffekt“ bei skeptischen Studien?

Lassen Sie uns einen Moment über mögliche Interessenkonflikte unter den Forschern im Exil sprechen.

Das Team Vaccine (z. B. Offit, Hotez und Reiss, die alle Millionen von Dollar mit dem Iatrogenozid verdienen) weist oft darauf hin, dass man mit dem Kampf für die Aufdeckung von Impfschäden Geld verdienen kann. Es ist nicht annähernd so viel wie die Hunderte von Milliarden Dollar, die die Pharmaindustrie jährlich mit Impfstoffen und dem Verkauf von Behandlungen für Impfschäden einnimmt – aber es ist auch nicht null. CHD, ICAN, Mercola usw. nehmen jedes Jahr einige Millionen Dollar ein, die sie dazu verwenden, eine Bewegung aufzubauen, um den Iatrogenozid zu stoppen. Unabhängige Wissenschaftler wie Jeremy Hammond, Jennifer Margulis und ich können etwas mehr als nur den Lebensunterhalt damit verdienen, die Wahrheit zu berichten.

(Ich sollte auch darauf hinweisen, dass das Team Vaccine sich der Tatsache nicht bewusst zu sein scheint, dass sie sich selbst und ihre Studien in diesem Prozess angeklagt haben).

Ich möchte jedoch dafür plädieren, dass jede vernünftige Definition eines finanziellen Interessenkonflikts aus den folgenden Gründen nicht auf die alternative und graue Literatur (und Impfstoffskeptiker im Allgemeinen) zutrifft:

Wir würden uns liebend gerne irren. Um nur meine eigene Erfahrung als Beispiel zu nehmen – ich bin acht Jahre lang jeden Abend zu Bett gegangen und jeden Tag aufgewacht, in der Hoffnung und im Gebet, dass ich mich in Bezug auf die Schädlichkeit von Impfstoffen irre. Ich habe einmal drei Tage damit verbracht, alle möglichen Arten von logischen Fehlschlüssen zu lesen und sie einen nach dem anderen auf meine Arbeit anzuwenden, um zu sehen, ob ich falsch lag. (Hatte ich nicht. Allerdings passen die verschiedenen Listen der logischen Irrtümer eigentlich ganz gut zu den Handlungen der Mainstream-Impfstoffverfechter). Wenn sich herausstellt, dass ich falsch liege, werde ich einer der glücklichsten Menschen der Welt sein. Und das gilt für die gesamte Bewegung – wir würden uns alle gerne irren. Doch die Beweise dafür, dass Impfstoffe enormen Schaden anrichten, werden jeden Tag zahlreicher. Wenn wir einen methodischen Fehler machen, werden wir von der Pharmaindustrie und ihren gut bezahlten Funktionären in Stücke gerissen. Die Pharmaindustrie beobachtet und liest alles, was wir tun, auf der Suche nach dem kleinsten Fehltritt, damit sie sich darauf stürzen und dann behaupten können, dass alle gegenteiligen Beweise falsch sind. Anders ausgedrückt: Impfskeptiker unterziehen sich der strengsten Peer-Review aller Wissenschaftler auf der Welt, und wenn Fehler gemacht werden, werden sie schnell aufgedeckt, öffentlich bekannt gegeben und weitverbreitet.

Natürlich missfällt der Pharmaindustrie jede Studie, die Schäden aufzeigt. Aber im Laufe des Prozesses entsteht eine umfangreiche Sekundär- und Tertiärliteratur, wenn die Pharmaindustrie angreift und die Wissenschaftler ihre Arbeit verteidigen. Man muss sie alle lesen, aber mit der Zeit wird ziemlich klar, welche Wissenschaftler sich bewährt und welche Studien einer strengen Prüfung standgehalten haben und in eine systematische Überprüfung oder Meta-Analyse aufgenommen werden sollten. Skeptische Wissenschaftler sind in der Regel schlauer und schneller als das Team Vaccine, weil wir Kritik und Infragestellung willkommen heißen und dadurch unsere Fähigkeiten Jahr für Jahr verbessern.

Ja, man kann mit der Arbeit im Widerstand Geld verdienen, aber jeder, der daran arbeitet, die Schäden von Impfstoffen zu verstehen, verdient weit weniger Geld, als er verdienen würde, wenn er die Standarddarstellung akzeptieren würde. Es scheint weit hergeholt zu behaupten, dass jemand, der Hunderttausende von Dollar oder sogar Millionen von Dollar an Lebenseinkommen verliert, um die Wahrheit zu sagen, irgendwie einen finanziellen Interessenkonflikt hat. In der Tat könnte man argumentieren, dass unsere Arbeit das Gegenteil eines finanziellen Interessenkonflikts ist. Der Mißbrauch des Gesetzgebungsverfahrens durch die Pharmaindustrie und die Vereinnahmung der Regierung und der akademischen Welt haben die Notwendigkeit einer Freiheitsbewegung zur Finanzierung alternativer Forschung überhaupt erst geschaffen. Gäbe es keinen Haftungsschutz, hätten die Anwälte der Kläger Hunderte von Millionen Dollar für Studien zur Sicherheit von Impfstoffen finanziert (genau wie bei anderen toxischen Produkten), der Impfplan würde nicht existieren, und es gäbe keine Epidemie von Impfschäden in diesem Land.

Wäre die Regierung nicht von der Pharmaindustrie beherrscht, hätte sie unabhängige Studien zur Impfstoffsicherheit finanziert. Die Vereinnahmung des politischen Systems, der Aufsichtsbehörden und des Prozesses der Wissensproduktion in Wissenschaft und Medizin durch die Pharmaindustrie – und die damit einhergehende Korrumpierung – hat eine Freiheitsbewegung erforderlich gemacht, da es andernfalls überhaupt keine ehrliche Forschung geben würde. Das Auftreten unabhängiger Bürger, die die Lücke füllen, die durch die Korruption der Industrie, die Feigheit der Wissenschaft und das völlige Versagen der Regierung entstanden ist, ist kein Interessenkonflikt, sondern Patriotismus, Demokratie, Überleben, echte Wissenschaft und einfach nur Anstand.

VI. Schlussfolgerung

Richtige Wissenschaft ist schwierig. Es gibt einfach eine große Variabilität beim Menschen, und die überwiegende Mehrheit der vorgeschlagenen medizinischen Eingriffe bringt keinen Nutzen. Eine Möglichkeit, die wissenschaftliche Forschung zu verbessern, besteht darin, wirklich große Stichproben zu nehmen. Aber solche Studien sind teuer. Wissenschaftliche Ergebnisse lassen sich durch systematische Überprüfungen und Meta-Analysen verbessern, bei denen die Ergebnisse aller bisherigen hochwertigen Studien zu einem Thema zusammengefasst werden. Die evidenzbasierte Medizin verlangt, dass Studien, bei denen es sich nicht um RCTs handelt und die durch finanzielle Interessenkonflikte gekennzeichnet sind, von systematischen Übersichten und Meta-Analysen ausgeschlossen werden sollten.

Im Zusammenhang mit Impfstoffen gibt es keine gängigen RCTs, und alle gängigen Impfstoffstudien sind durch finanzielle Interessenkonflikte kontaminiert. Daher ist es unmöglich, eine ordnungsgemäße systematische Überprüfung oder Meta-Analyse von Impfstoffen anhand von Mainstream-Studien durchzuführen. Darüber hinaus legt die Fähigkeit der Pharmaindustrie, RCTs zu manipulieren, nahe, dass man zusätzliche Arten von qualitativ hochwertigen Daten einbeziehen sollte, um die Forschungsergebnisse zu verbessern.

Der beste Weg, eine systematische Überprüfung oder Meta-Analyse des Nutzens und Schadens von Impfstoffen durchzuführen, besteht darin, sich alternativen Quellen und der „grauen Literatur“ zuzuwenden, indem man die Ergebnisse der führenden skeptischen Gruppen (CHD, ICAN, Mercola und andere) durchsucht. Es gibt mehr als 100 Studien, in denen Impfungen im Vergleich zu ungeimpften Personen untersucht wurden und die Schäden durch Impfstoffe belegen. Wir sollten aber auch ein breiteres Spektrum von Studien einbeziehen, um ein möglichst umfassendes Verständnis der Risiken von Impfstoffen zu erhalten.

Einige Beteiligte, die in einen Konflikt geraten sind, befürchten, dass auch die aufständischen Forscher in einen Konflikt geraten sind. Aber eine skeptische Haltung gegenüber den eigenen Ergebnissen („wir würden uns gerne irren“), eine genaue Prüfung durch feindselige Außenstehende und die enormen finanziellen Verluste, die mit der Wahrheit verbunden sind, sind Gründe dafür, dass diese Ergebnisse zu Recht als die zuverlässigsten Beweise angesehen werden, die wir haben. Außerdem sollte man verstehen, dass es kein Interessenkonflikt ist, angesichts der weit verbreiteten Lügen von Industrie, Regierung und Wissenschaft die Wahrheit zu sagen; es ist mutig, ehrenhaft und repräsentiert das Beste des menschlichen Geistes.