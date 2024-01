Warum gereifter Käse und Pilze so gut für Ihr Herz sind (und Sie auch länger leben lassen)

Die Geschichte auf einen Blick

Polyamine wie Spermidin, Spermin und Putrescin sind Derivate von Aminosäuren, die sowohl in der Nahrung als auch in der Darmmikrobiota vorkommen und für das Wachstum und Überleben der Zellen entscheidend sind

Polyamine haben eine starke entzündungshemmende Wirkung, schützen Ihre DNA vor Schäden durch freie Radikale und werden mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht

In einer Studie hatten diejenigen, die die höchsten Spermidinwerte aufwiesen, ein um 40 % geringeres Risiko für Herzversagen

Käse kann eine hervorragende Nahrungsquelle sein, vor allem wenn er aus unpasteurisierter, grasgefütterter Milch hergestellt und nach alter Tradition gereift ist. Zu den vielen wertvollen Nährstoffen in echtem Käse gehört Vitamin K2, das wichtig für die Gesundheit von Herz, Gehirn und Knochen ist. Die höchsten Mengen an Vitamin K2 finden sich in Gouda, Brie und Edamer. Andere Käsesorten mit einem geringeren, aber immer noch hohen K2-Gehalt sind Cheddar, Colby, Ziegenhartkäse, Schweizer und Gruyere.

Käse liefert auch eine Fülle anderer Vitamine (u. a. Vitamin A, D, B2 und B12), Mineralstoffe (u. a. Kalzium, Zink und Phosphor), Aminosäuren und Eiweiß sowie hochwertige gesättigte und Omega-3-Fette. In den vergangenen Jahren hat eine Reihe von Studien Käse (insbesondere Vollfettkäse) entlastet und gezeigt, dass ein höherer Käsekonsum zu einer besseren Gesundheit führt und das Gewichtsmanagement unterstützt. Zum Beispiel:

Käse mit hohem Fettgehalt erhöht nachweislich das HDL-Cholesterin (High-Density-Lipoprotein), das als Schutz vor Stoffwechsel- und Herzkrankheiten gilt.

Der Verzehr von Käse beugt außerdem einer Fettleber vor und verbessert die Triglycerid- und Cholesterinwerte – Parameter, die zur Beurteilung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen herangezogen werden.

Vollfettkäse kann bei der Gewichtskontrolle hilfreich sein, da er den Stoffwechsel ankurbelt.

Vornehmlich Roquefort-Käse wird aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften mit der Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems und einer längeren Lebenserwartung in Verbindung gebracht.

Jetzt haben Forscher einen weiteren wichtigen Inhaltsstoff in vielen Käsesorten entdeckt, der seine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit erklären kann.

Polyamine in Käse stehen in Verbindung mit Langlebigkeit und geringerem Krankheitsrisiko

Polyamine sind Derivate von Aminosäuren, die sowohl in der Nahrung als auch in der Darmmikrobiota vorkommen und für das Wachstum und Überleben der Zellen entscheidend sind. Polyamine wiederum enthalten Chemikalien wie Spermidin und Spermin (so benannt, weil sie ursprünglich in menschlichem Sperma entdeckt wurden) und Putrescin. Wie die Royal Society of Chemistry feststellt:

„Sperma leitet sich von Spermidin ab. Und Spermidin entsteht mit Hilfe der Spermidin-Synthase aus einem anderen Polyamin, das ursprünglich nach seiner Rolle in verrottendem Fleisch benannt wurde und Putrescin heißt … [D]iese Polyamine sind der Grund, warum Sperma und im Frühjahr einige Baumarten einen würzigen [Geruch] verströmen …“

Spermidin, Spermin und Putrescin haben alle eine starke entzündungshemmende Wirkung, schützen die DNA vor Schäden durch freie Radikale und wurden in Tierversuchen mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht – selbst dann, wenn die Tiere die Polyamine bereits im mittleren Alter erhielten.

Bei den Polyaminen handelt es sich um positiv geladene Moleküle, die stark mit negativ geladenen Molekülen wie DNA, RNA und Proteinen interagieren. Deshalb sind sie so wichtig für zelluläre Prozesse wie Wachstum, Teilung, Differenzierung und Überleben.

Spermin schützen vor Herzerkrankungen

Studien haben wiederholt gezeigt, dass die Erhöhung des Polyamingehalts in einem Organismus (einschließlich des Menschen) die Zellaktivität steigert und die Sterblichkeitsrate senkt, und zwar teilweise durch Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion und Senkung des Blutdrucks. In einer Studie, an der 800 käseliebende Italiener teilnahmen, wiesen diejenigen mit den höchsten Spermidinwerten ein um 40 % geringeres Risiko für Herzversagen auf.

In einer anderen Studie wurde nicht nur festgestellt, dass Spermin sowohl bei Tieren als auch bei Menschen einen wirksamen Schutz vor Herzkrankheiten bietet, sondern es wurde sogar festgestellt, dass es bei salzempfindlichen Mäusen den negativen Auswirkungen einer salzreichen Ernährung entgegenwirkt:

„Eine Supplementierung mit dem natürlichen Polyamin Spermidin verlängert die Lebensspanne von Mäusen und hat kardioprotektive Wirkungen, indem es die Herzhypertrophie verringert und die diastolische Funktion bei alten Mäusen erhält. Die Fütterung mit Spermidin verbesserte die kardiale Autophagie, Mitophagie und mitochondriale Atmung, und sie verbesserte auch die mechanisch-elastischen Eigenschaften der Kardiomyozyten in vivo, was mit … unterdrückten subklinischen Entzündungen einherging … Bei salzempfindlichen Dahl-Ratten, die mit einer salzreichen Diät gefüttert wurden, einem Modell für bluthochdruckbedingte Herzinsuffizienz, senkte die Fütterung mit Spermidin den systemischen Blutdruck, erhöhte die Titin-Phosphorylierung und verhinderte eine Herzhypertrophie und eine Verschlechterung der diastolischen Funktion, wodurch das Fortschreiten der Herzinsuffizienz verzögert wurde. Beim Menschen korrelierte eine hohe Spermidinzufuhr, die anhand von Fragebögen zur Ernährung ermittelt wurde, mit einer Senkung des Blutdrucks und einem geringeren Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Unsere Ergebnisse deuten auf eine neue und praktikable Strategie zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin“.

Polyamine helfen bei der Bekämpfung sichtbarer Alterserscheinungen und erhöhen die Lebenserwartung

Frühere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass transgene Mäuse, die so gezüchtet wurden, dass sie kein Spermin und Spermidin produzieren, unter Haarausfall litten, mehr Hautfalten entwickelten und früher starben als normale Mäuse, was darauf hindeutet, dass Polyamine eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung sowohl der sichtbaren Zeichen des Alterns als auch des frühen Todes spielen.

Wichtig ist, dass Polyamine die zelluläre Autophagie fördern, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Langlebigkeit hat. Autophagie bedeutet „Selbstverzehr“ und bezieht sich auf die Prozesse, durch die der Körper Abfälle, einschließlich Giftstoffe, beseitigt und beschädigte Zellbestandteile recycelt – Prozesse, die mit zunehmendem Alter abnehmen.

Lebenslange Fütterungsstudien mit Nagetieren haben gezeigt, dass eine spermidinreiche Ernährung die Lebenserwartung um bis zu 25 % erhöht. Umgerechnet auf den Menschen entspricht dies einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 100 Jahren statt 81 Jahren.

Bei Tieren, denen Spermidin in einem späteren Alter verabreicht wurde, erhöhte sich die Lebenserwartung um etwa 10 %, was für einen Menschen immer noch mehrere Lebensjahre ausmachen kann. Wie Dr. Leyuan Liu, Assistenzprofessorin am Zentrum für translationale Krebsforschung des Texas A&M Institute of Biosciences and Technology, feststellte:

„Es gibt nur drei Maßnahmen, die nachweislich die Lebensdauer von Wirbeltieren verlängern: eine starke Reduzierung der Kalorienzufuhr, eine Einschränkung der Methioninmenge (eine Aminosäure, die in Fleisch und anderen Proteinen vorkommt) in der Ernährung und der Einsatz des Medikaments Rapamycin. Aber weniger zu essen und auf Fleisch zu verzichten, wird von der Bevölkerung nicht gern gesehen, und Rapamycin unterdrückt nachweislich das menschliche Immunsystem. Daher könnte Spermidin ein besserer Ansatz sein.“

Neben ihrer allgemeinen Anti-Aging-Wirkung ist die Autophagie auch einer der Mechanismen, mit denen Polyamine vor Krebs (insbesondere Leberkrebs) und der Alzheimer-Krankheit schützen.

Polyamine korrigieren die innere Uhr des Körpers

Interessanterweise hat die Forschung auch gezeigt, dass Polyamine die Fähigkeit haben, die innere Uhr des Körpers zu korrigieren, was darauf hindeutet, dass sie als natürliche Schlafhilfe dienen könnten. Ein besserer Schlaf trägt auch dazu bei, das Risiko für chronische Krankheiten – einschließlich Krebs und Alzheimer – zu senken, und ist wichtig für ein langes Leben. So die Autoren:

„Polyamine sind … in allen lebenden Zellen vorhanden. Der Polyamingehalt wird durch die Ernährung und die De-novo-Synthese aufrechterhalten, und sein Rückgang mit dem Alter wird mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Hier zeigen wir, dass der Polyamingehalt täglich schwankt. Sowohl uhrzeit- als auch ernährungsabhängige Mechanismen regulieren die tägliche Akkumulation von Schlüsselenzymen der Polyaminbiosynthese … Polyamine wiederum steuern die zirkadiane Periode in kultivierten Zellen und Tieren, indem sie die Interaktion zwischen den zentralen Uhrenrepressoren PER2 und CRY1 regulieren. Wichtig ist, dass wir festgestellt haben, dass der Rückgang des Polyaminspiegels mit zunehmendem Alter bei Mäusen mit einer längeren zirkadianen Periode einhergeht, die durch eine Polyamin-Supplementierung in der Ernährung umgekehrt werden kann. Unsere Ergebnisse deuten auf eine Wechselwirkung zwischen der zirkadianen Uhr und der Polyaminbiosynthese hin und eröffnen neue Möglichkeiten für ernährungsbedingte Interventionen gegen den altersbedingten Funktionsverlust der Uhr.“

Fermentation erhöht den Polyamingehalt

Polyamine kommen in vielen verschiedenen Lebensmitteln vor, darunter auch in den folgenden (siehe Liste unten). Generell gilt, dass Obst und Käse den höchsten Gehalt an Putrescin, Gemüse den höchsten Gehalt an Spermidin und Fleischprodukte den höchsten Gehalt an Spermin aufweisen. Die Forschung zeigt auch, dass der Polyamingehalt durch Fermentation weiter erhöht wird.

Die mediterrane Ernährung mit ihrem hohen Anteil an frischem Gemüse und Meeresfrüchten enthält in der Regel doppelt so viele Polyamine wie die durchschnittliche Ernährung (die in der Regel einen hohen Anteil an verarbeiteten Lebensmitteln aufweist), und einige Wissenschaftler vermuten, dass der hohe Polyamingehalt der Grund für den positiven Einfluss der mediterranen Ernährung auf Gesundheit und Langlebigkeit sein könnte.

Gereifter (fermentierter) Käse wie Blauschimmelkäse, Cheddar, Schweizer, Brie, Gruyere, Manchego, Gouda und Parmesan

Schalentiere, einschließlich Tintenfisch, Austern, Krabben und Jakobsmuscheln

Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Miso

Kreuzblütiges Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl

Grünes Blattgemüse

Birnen

Pilze

Grüne Erbsen

Weizenkeime

Grüner Matcha-Tee

Nüsse und Samen, einschließlich Haselnüsse, Mandeln, Pistazien und Erdnüsse

Hühnerleber

Mögliche Kontraindikationen

Einige Wissenschaftler und Onkologen warnen davor, dass eine polyaminreiche Ernährung für Menschen mit Schuppenflechte kontraindiziert sein könnte, da die schnelle Regeneration der Hautzellen die Krankheit und bestimmte polyaminempfindliche Krebsarten wie Prostatakrebs verschlimmern kann. Wie in einer Studie festgestellt:

„…Die Unterschiede im biologischen [Verhalten] von Prostata(krebs)zellen stehen in Zusammenhang mit Veränderungen des Polyamingehalts und/oder der Aktivität ihrer Stoffwechselenzyme. Eine fehlerhafte antienzymatische Regulation der Polyamin-Homöostase könnte eine wichtige Rolle beim Wachstum und Fortschreiten des Prostatakarzinoms spielen. Die Behandlung menschlicher Prostatakarzinomzellen mit Inhibitoren von Polyamin-Stoffwechselenzymen oder Polyamin-Analoga führt zu einem Stillstand des Zellwachstums oder zum (apoptotischen) Zelltod.“

Essen Sie echte Lebensmittel für eine optimale Gesundheit

Wenn Sie Käse lieben, gibt es viele Hinweise darauf, dass echter Käse ein Segen für Ihre Gesundheit ist, und es gibt keinen Grund, ihn aus Angst vor seinem Fettgehalt zu meiden. Die gesunden Fette, die in echtem Käse enthalten sind, machen weder dick noch tragen sie zu Herzkrankheiten bei. Ganz im Gegenteil: Diese Fette unterstützen Ihren Erfolg beim Abnehmen und senken Ihr kardiovaskuläres Gesundheitsrisiko.

Allerdings sollten Sie darauf achten, dass Sie echten Käse essen. Echter Käse ist ein einfaches fermentiertes Milchprodukt, das mit nur wenigen Grundzutaten hergestellt wird: Milch, Starterkulturen, Salz und ein Enzym namens Lab. Salz ist eine wichtige Zutat für Geschmack, Reifung und Konservierung.

Einen natürlichen Käse erkennen Sie an seinem Etikett, auf dem der Name der Käsesorte angegeben ist, z. B. „Cheddar“, „Blauschimmelkäse“ oder „Brie“. Echter Käse muss außerdem gekühlt werden. Schmelzkäse wird in der Regel pasteurisiert und mit einer Vielzahl von Zusatzstoffen verfälscht, die seinen Nährwert mindern. Der Hinweis auf dem Etikett ist das Wort „pasteurisiert“.

Eine längere Zutatenliste ist eine weitere Möglichkeit, Schmelzkäse von echtem Käse zu unterscheiden. Velveeta ist ein Beispiel dafür, mit Zusatzstoffen wie Natriumphosphat, Natriumzitronat und verschiedenen Farbstoffen. Ein letztes Indiz ist, dass die meisten Schmelzkäse nicht gekühlt werden müssen. Ob Velveeta, Cheese Whiz, Quetschkäse, Sprühkäse oder ein anderes Imitat – dies sind keine echten Käsesorten und haben keinen Wert.

Auch wenn Sie keinen Käse mögen, gibt es viele andere Lebensmittel, die reich an Polyaminen sind, wie Sie aus der obigen Liste ersehen können, wobei fermentierte Lebensmittel und Getränke einige der höchsten Gehalte aufweisen. Mit einer mediterranen Ernährung können Sie sicherstellen, dass Sie reichlich von diesen entzündungshemmenden, alterungshemmenden Stoffen zu sich nehmen.

Artikel als PDF

Quellen: