Mit der überhöhten Sterblichkeitsrate geschieht etwas Merkwürdiges.

Von Peter Imanuelsen: Er ist ein investigativer Journalist aus Schweden.

Die Sterblichkeitsrate ist höher als normal, was ist hier los?

Sie erinnern sich vielleicht, dass Sie in den letzten Jahren in den Nachrichten und auf den Fernsehbildschirmen gesehen haben, wie sie täglich die Zahl der Covid-Todesfälle gezählt haben. Manchmal schien es, als wäre es das Einzige, worüber sie jemals gesprochen hätten.

Ich erinnere mich daran. Es war überall zu sehen, alle großen Nachrichtenagenturen und Fernsehsender führten Buch darüber, wie viele Menschen jeden Tag an Covid starben, und sie nutzten dies als Grund für die Verhängung von Abriegelungen und Beschränkungen. Wir mussten die Großmutter retten.

Aber jetzt passiert etwas Seltsames, das nirgendwo in den Nachrichten zu sehen ist!

Aus einem seltsamen Grund sterben jetzt viel mehr Menschen als sonst, und es wird weitgehend ignoriert. Wo sind die „Journalisten“ im Fernsehen, die täglich die überzähligen Todesfälle aufzeichnen? Nein?

Und das Seltsame ist, dass dies nicht nur in einem Land geschieht, sondern in vielen Ländern gleichzeitig. Genau wie bei den Geburtenraten.

Falls Sie es verpasst haben, ich habe einen investigativen Artikel geschrieben, in dem ich herausfand, dass die Geburtenrate auf mysteriöse Weise überall auf der Welt zusammengebrochen ist – zur gleichen Zeit, und niemand scheint zu wissen, warum.

Jetzt erleben wir das Gleiche mit der überhöhten Sterberate. Überall auf der Welt sterben zur gleichen Zeit mehr Menschen als normal, und niemand scheint zu wissen, warum.

Man könnte sagen, dass diese überhöhte Sterblichkeitsrate auf das Covid zurückzuführen ist, aber das wäre falsch. Die Menschen sterben, und das liegt nicht an Covid. Etwas anderes ist die Ursache.

Das ist schockierend.

In Großbritannien gab es 10 355 Todesfälle aller Art in England und Wales. Das sind fast 1000 mehr als normal, und das nur in einer einzigen Woche! Verglichen mit dem 5-Jahres-Durchschnitt ist dies ein schockierender Anstieg von 10,1 %.

In Europa gab es in diesem Sommer in nur einer Woche mehr als 10 000 Todesfälle, die nicht durch Kuhpocken verursacht wurden. Das ist entsetzlich.

Auch in Norwegen ist die Sterblichkeitsrate massiv angestiegen: im ersten Quartal 2022 starben 18 % mehr Menschen als im gleichen Zeitraum 2021. Gleichzeitig hat die Geburtenrate in Norwegen ein neues Rekordtief erreicht. Das ist nicht gut!

Es kommt noch schlimmer…

Wenn wir uns die überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa ansehen, so ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in diesem Jahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um entsetzliche 1101 % gestiegen. Und warum?

Wir haben in den letzten Jahren viele Beschränkungen und Verbote auferlegt bekommen, nur um genau das zu vermeiden, um Todesfälle zu verhindern. Jetzt sterben Menschen, und niemand scheint Fragen zu stellen oder auch nur darüber zu sprechen.

Ich werde also tun, was die Mainstream-Medien nicht tun – ich werde darüber sprechen und versuchen herauszufinden, was hier vor sich geht.

Lassen Sie uns einen tiefen Blick in die Statistik der überzähligen Todesfälle werfen, um zu sehen, ob wir mehr Informationen herausfinden können…

Für diesen Teil habe ich lange recherchiert und geschrieben, deshalb ist er exklusiv für meine bezahlten Abonnenten. Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie es in Erwägung ziehen, denn das hilft mir, weiterhin wichtige Artikel wie diesen zu schreiben, und Sie erhalten außerdem exklusiven Zugang zu allen meinen ausführlichen Artikeln. Ihre Unterstützung wird von ganzem Herzen geschätzt und hilft mir sehr, und Sie sollten den Rest dieses Artikels nicht verpassen!

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf Europa werfen, wie sieht es dort aus? In Europa gibt es eine Initiative namens EuroMOMO, die Daten zur Übersterblichkeit in 26 europäischen Ländern, darunter auch Israel, erfasst.

Hier sehen Sie die Gesamtzahl der Todesfälle aller Altersgruppen in den teilnehmenden Ländern zusammen. Alles, was über der rot gestrichelten Linie liegt, gilt als „erheblicher Anstieg“, und alles, was im grauen Bereich liegt, gilt als „normaler Bereich“.

Wir können einen starken Anstieg der Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 und erneut im Winter 2021 feststellen. In diesem Sommer ist jedoch weiterhin eine große Anzahl von überzähligen Todesfällen zu verzeichnen, insbesondere in Woche 29, in der 80 515 Todesfälle aller Ursachen im Vergleich zum Basiswert von 64 568 zu verzeichnen waren. In dieser Woche gab es 15 947 überzählige Sterbefälle.

Das bedeutet, dass die Rate der Todesfälle durch alle Ursachen 25 % höher war als normal! Das ist eine ganze Menge.

Wie viele Covidsterbefälle gab es in diesen Ländern in Woche 29? Es waren 5 346, was bedeutet, dass es, wenn wir die Covid-Todesfälle abziehen, immer noch über 10 000 überzählige Todesfälle in Europa in nur einer Woche gab. Das ist wahnsinnig.

Wir sehen hier ganz klar, dass Covid nicht der Grund für diese überzähligen Todesfälle ist, die wir jetzt beobachten, also muss etwas anderes dahinterstecken.

Was ist mit den verschiedenen Altersgruppen?

Hier kommt ein sehr interessanter und besorgniserregender Teil der Statistik, denn es scheint eine ziemlich hohe Zahl von Todesfällen in den jüngeren Altersgruppen zu geben.

Dies ist das Diagramm für die überhöhte Sterblichkeitsrate bei Kindern im Alter von 0–14 Jahren.

Die dunkelblaue Linie bezieht sich auf das Jahr 2021 und zeigt für einen Großteil des Jahres, dass es in dieser Altersgruppe WENIGER Todesfälle als normal gab. Insgesamt gab es jedoch für das gesamte Pandemiejahr 2021 in dieser Altersgruppe 131 überzählige Todesfälle.

Was sehen Sie nun bei einem Blick auf dieses Jahr? Schauen Sie sich die hellblaue Linie an, und Sie sehen einen gewaltigen Anstieg. Bisher gab es 841 überzählige Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren, verglichen mit nur 70 im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt.

Ist Ihnen klar, was das bedeutet?

Die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0–14 Jahren ist in diesem Jahr um 1101 % höher als zur gleichen Zeit im letzten Jahr! Warum spricht niemand darüber?

Schauen Sie sich das Schaubild für die überzähligen Todesfälle bei Menschen im Alter von 15 bis 44 Jahren an.

Auch hier ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in diesem Jahr deutlich höher als in den Jahren 2020 und 2021, nämlich fast 28 % höher als im letzten Jahr.

Etwas anders sieht es jedoch aus, wenn wir uns die Diagramme für die älteren Altersgruppen ansehen.

Bei den über 65-Jährigen sehen wir, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle jetzt etwa genauso hoch ist wie im Pandemiejahr 2020 und sogar höher als im Jahr 2021. Es sterben jetzt mehr ältere Menschen als im Pandemiejahr 2021.

Und es sind sehr viele Menschen, die sterben. In diesem Jahr sind bisher schockierende 201 792 mehr Menschen über 65 Jahre gestorben als normal.

Über 200 000 überzählige Todesfälle in dieser Altersgruppe und niemand spricht darüber. Wo sind die Überschuss-Todesanzeigen im Fernsehen, wie sie während Covid liefen? Hallo, ist da jemand?

In allen Altersgruppen werden wir in diesem Jahr in etwa die gleiche Zahl an überzähligen Todesfällen haben wie im Pandemiejahr 2020.

Die Frage ist also: Warum haben wir jetzt immer noch so viele überzählige Todesfälle wie im Jahr 2020 und sogar mehr als im Jahr 2021? Wir wissen, dass es nicht an Covid liegt. Der Grund ist ein anderer.

Schauen Sie sich abschließend diese Karte an, die zeigt, dass die überzähligen Todesfälle nicht nur in einem Land, sondern in vielen verschiedenen Ländern Europas aufgetreten sind.

Werfen wir einen Blick auf Großbritannien.

Die Statistiken für England und Wales zeigen, was wir auch in Europa festgestellt haben, nämlich dass es eine große Zahl von übermäßigen Todesfällen gibt. Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle auf der Website der britischen Regierung.

Bedenken Sie, dass dies nur für eine Woche gilt, Woche 32. Es gab 950 überzählige Todesfälle, was über 10 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt.

In dieser Woche gab es 592 Covid-Todesfälle, was wiederum bedeutet, dass Covid nicht die Erklärung für die hohe Zahl der überzähligen Todesfälle ist, da es mehr überzählige Todesfälle gab.

Über einen Zeitraum von 10 Wochen gab es in England und Wales wahnsinnige 20 055 überzählige Todesfälle, wobei 63 % dieser Todesfälle nicht durch Covid verursacht wurden. Das bedeutet, dass es in einem Zeitraum von 2,5 Monaten über 12 500 überzählige Todesfälle gab, die nicht durch Covid verursacht wurden. Hier geschieht etwas Merkwürdiges.

Das Ungewöhnliche daran ist, dass die Spitze [der Sterblichkeit] im Sommer auftritt, während sie normalerweise im Winter auftritt. Das ist der Grund, warum wir uns jetzt mehr Sorgen machen: Warum passiert das im Juni, Juli und August?“, sagte Amitava Banerjee, Professor für klinische Datenwissenschaft am University College London, der Zeitung.

Was ist also die Ursache?

Nun, es gibt einige Theorien, die besagen, dass die Lebenshaltungskostenkrise mitverantwortlich sein könnte, ebenso wie die Abriegelungen und die Schwierigkeiten der Menschen, während der Pandemie eine medizinische Behandlung zu erhalten. Wir sehen, dass sich die medizinische Behandlung aufgrund der Schließungen verzögert.

Aber was ist wirklich los, was ist die Ursache für diese überzähligen Todesfälle?

Nun, laut Professor Paul Hunter, Medizinprofessor an der University of East Anglia, scheinen Herzerkrankungen dafür verantwortlich zu sein…

Wir wissen, dass nach der Einnahme von Covid das Risiko eines Herzinfarkts für einige Wochen nach der Erholung von Covid erhöht zu sein scheint. Das könnte ein Teil der Erklärung sein. Ein Großteil der überzähligen Todesfälle ist auf kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinfarkte, zurückzuführen. sagte Professor Paul Hunter.

Da haben wir es also, offenbar sind viele der überzähligen Todesfälle auf Herzprobleme zurückzuführen. Hm.

Laut Dr. James Tucker, Leiter der Gesundheitsanalyse beim ONS, sterben überdurchschnittlich viele Menschen nicht nur an Herzkrankheiten, sondern auch an Darmkrebs.

Es gibt also viele überdurchschnittlich Todesfälle, die nicht durch Covid, sondern offenbar durch Herzprobleme verursacht werden.

Auch im indischen Mumbai wurde in letzter Zeit eine starke Zunahme von Herzinfarkten gemeldet, es ist also nicht nur in Großbritannien so.

Junge Leute bekommen auf mysteriöse Weise merkwürdige Symptome, wie Justin Bieber, der im Gesicht gelähmt ist, und seine Frau, die ein Blutgerinnsel bekommt. In letzter Zeit gab es auch viele Berichte über Sportler, die plötzlich zusammenbrachen.

Werfen wir einen Blick auf Norwegen.

Wie ich bereits berichtet habe, verzeichnet Norwegen eine rekordverdächtig niedrige Geburtenrate, aber auch die Sterberate ist in letzter Zeit drastisch gestiegen.

Wenn wir das erste Quartal 2022 mit dem von 2021 vergleichen, sehen wir eine ähnliche Entwicklung wie in anderen Ländern. Im Jahr 2022 starben 11 900 Menschen, während es im Jahr 2021 nur 10 100 waren. Das ist ein Anstieg um 18 %.

Und die Sterblichkeitsrate war in Norwegen in den Pandemiejahren 2020 und 2021 in den älteren Altersgruppen tatsächlich niedriger als normal und ist nun im Jahr 2022 dramatisch angestiegen.

Die Sterblichkeitsrate war in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund von Beschränkungen gegen die Coronapandemie künstlich niedrig. Diese halfen, die Schwächsten unter uns zu schützen, und sorgten dafür, dass mehr Menschen länger leben konnten als unter normalen Umständen. Jetzt sind die meisten dieser Beschränkungen aufgehoben, und die Sterblichkeitsrate war im dritten Quartal in Folge höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, so Espen Andersen vom norwegischen Statistikamt SSB.

Die Sache ist die. Diese überzähligen Todesfälle sind unerwartet. Traurigerweise starben viele ältere und schwächere Menschen während Covid. Müsste die Zahl der überzähligen Todesfälle jetzt nicht geringer sein, da sie bereits gestorben sind? Stattdessen gibt es mehr überzählige Todesfälle als im letzten Jahr.

Und bedenken Sie, dass wir nicht nur ungeklärte Sterbefälle in vielen verschiedenen Ländern haben, sondern auch einen mysteriösen Einbruch der Geburtenrate in der ganzen Welt – zur gleichen Zeit.

Wie ich bereits in meinem vorherigen Artikel schrieb, erleben wir einen dramatischen Rückgang der Geburtenrate, und niemand scheint zu wissen, warum, wobei Experten sagen, dass sie so etwas noch nie gesehen haben. Warum werden diese wichtigen Fragen nicht gestellt?

What is happening with the birthrates?



Norway🇳🇴: Down 6%

Stockholm🇸🇪: Down 14%

Germany🇩🇪: Down 12%

Taiwan🇹🇼: Down 27%

Britain🇬🇧: Down 9%

Netherlands🇳🇱: Down 11%



They have fallen all over the world at the same time this year.



Why isn't this bigger news? — PeterSweden (@PeterSweden7) August 15, 2022

Die Geburtenraten sind rückläufig. Die Sterberate ist gestiegen.

Das ist eine schlechte Kombination, und wir müssen herausfinden, was los ist, bevor noch mehr Menschen sterben.

Warum sterben mehr Menschen als normal und warum ist die Geburtenrate so stark gesunken? Das sind ernste Fragen, auf die wir Antworten brauchen, und im Moment geben uns die Experten nicht viele Antworten.

Was wir wissen, ist, dass es passiert, und bisher haben die meisten Medien es einfach ignoriert.

Dies kann nicht länger ignoriert werden. Hunderttausende von Menschen sterben mehr als normal. Das Leben dieser Menschen ist genauso viel wert wie das derjenigen, die während des Covid gestorben sind.

Von Peter Imanuelsen | Schwedischer Journalist | Politischer Kommentator | Verfechter von Freiheit, Freundlichkeit und Freiheit |