Sicher und wirksam: COVID-Impfstoffe sorgen für Wirbel im Pentagon

Im Januar 2022 bemerkte Oberleutnant Dr. Mark Bashaw in der epidemiologischen Datenbank des Pentagons einige „alarmierende Anzeichen“.

In der Zeit der Pandemie, so Bashaw, ist ein deutlicher Anstieg von Krebserkrankungen, Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen sowie anderen Krankheiten wie männliche Unfruchtbarkeit, Tumore, Lungenerkrankungen durch Blutgerinnsel usw. zu verzeichnen.

Die Defense Medical Epidemiology Database (DMED), in der die Erkrankungen und Verletzungen von 1,3 Millionen aktiven Militärangehörigen erfasst sind, weist auf einen erheblichen Anstieg während der Pandemiezeit hin.

Alle diese Krankheiten sind in den Unterlagen der US Food and Drug Administration (FDA) als mögliche Nebenwirkungen der COVID-Impfstoffe aufgeführt, sagte Lieutenant Bashaw in einem Podcast der Epoch Times.

Da der Anstieg dieser Krankheiten absolut spektakulär war (zwischen 50 % und 300 %), beschloss Bashaw, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die eidesstattliche Erklärung des Beamten erreichte Senator Ron Johnson, der sich mit COVID-Impfstoffen und deren Auswirkungen befasst.

Johnson fand die Steigerungen im DMED-Register „sehr beunruhigend“.

So schreibt die Epoch Times, dass sich die Zahl der Krebsfälle beim Militär im Jahr 2021 im Vergleich zur durchschnittlichen Zahl der Fälle von 2016 bis 2020 fast verdreifacht hat.

Seltsamerweise haben sich jedoch eine Woche, nachdem diese brisanten Informationen auf dem Schreibtisch von Senator Johnson landeten, die Daten des DMED geändert.

Nicht die Zahlen für 2021, sondern die Zahlen für 2016–2020, die erhöht wurden, sodass die Fallzahlen für 2021 nun innerhalb normaler Parameter zu liegen scheinen.

Peter Graves, Sprecher der Gesundheitsbehörde des Pentagons, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass die DMED-Zahlen „für 2016–2020 nicht korrekt waren“ und das System zur Korrektur offline genommen wurde.

Senator Johnson hat nicht weniger als drei Briefe an das Verteidigungsministerium geschickt, in denen er Erklärungen für den plötzlichen Anstieg der Krankheitsfälle und für die Veränderung der Daten verlangt.

In einem der Briefe wies Johnson darauf hin:

„Das Problem ist, dass dieser Anstieg möglicherweise mit den COVID-19-Impfstoffen zu tun hat, die unser Militär einnehmen muss.

Er erhielt keine Antwort.

Der Senator schickte auch einen Brief an das Unternehmen, das für die Verwaltung der Militärdatenbank zuständig ist, um herauszufinden, warum die alten Daten fehlerhaft waren, aber die Antwort, die er erhielt, enthielt keine „solide, logische Erklärung“.

Leutnant Bashaw beschränkte seine Nachforschungen nicht auf die Datenbank der Armee.

Er griff auf VAERS (das öffentliche System, das die unerwünschten Wirkungen aller Impfstoffe in den USA erfasst) zu und verglich den Durchschnitt der letzten 24 Jahre mit den Zahlen für 2021.

Das Fazit: Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Nebenwirkungen von Impfstoffen um das 11-fache.

Bashaw stellt fest:

„Der einzige Unterschied im Jahr 2021 (die einzigen neuen Impfstoffe) waren die experimentellen COVID-19-Impfstoffe, die als Notimpfung zugelassen wurden.“

Bevor er sich an Senator Johnson wandte, legte Bashaw seine Erkenntnisse seinen Vorgesetzten beim Militär vor.

Vergeblich. Sie rieten ihm, sich zurückzuhalten, da die Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien und er „in Schwierigkeiten geraten könnte“.

Und das tat er.

Er war gezwungen, „ein experimentelles, für Notfälle genehmigtes Testprotokoll für nicht geimpfte Personen“ zu befolgen.

Der Beamte weigerte sich mit der Begründung, dass es „Zwang“ und „Bestrafung“ sei, ungeimpfte Personen zu diesen Tests zu zwingen.

Der Sanitätsoffizier wurde wegen Nichteinhaltung des COVID-Protokolls vor ein Kriegsgericht gestellt.

Er wurde für schuldig befunden, aber der Richter verhängte keine Strafe und empfahl Bashaws kommandierendem Offizier, die Verurteilung fallen zu lassen.

Der Kommandant weigerte sich.

Die Armee leitete ein Verfahren ein, um Bashaw nach einer 17-jährigen herausragenden Militärkarriere aus dem Dienst zu entfernen.

Bald sollte er zum Hauptmann befördert werden.