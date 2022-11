MIT-Professor und Studienautor behauptet, dass das israelische Gesundheitsministerium Probleme mit dem COVID-19-Impfstoff vor der Bevölkerung verbirgt

Retsef Levi, MIT-Professor für Management, Operations Management und Co-Direktor des Leaders for Global Operations Program, hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er zum Vertreter einer wachsenden Anti-COVID-19-Impfstoff-Bewegung werden würde, aber genau das passiert jetzt mit großen Epoch Times-Features des Fortschrittsforschers, in denen er vor den Tricks und Täuschungen der israelischen Regierung warnt.

Levi, Eli Jaffe (Israeli National Medical Services) und Christopher L.F. Sun (Sloan School) sind Co-Autoren eines Artikels, der Anfang des Jahres in Nature unter dem Titel „Increased emergency cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave (Erhöhte Anzahl kardiovaskulärer Notfälle bei der Bevölkerung unter 40 Jahren in Israel während der Einführung des Impfstoffs und der dritten COVID-19-Welle)“ erschienen ist und über kardiovaskuläre Nebenwirkungen berichtet, die sowohl mit COVID-19-Infektionen als auch mit den mRNA-Impfstoffen (Pfizer und Moderna) in Verbindung gebracht werden. Das Autorentrio griff auf einen einzigartigen Datensatz des israelischen Rettungsdienstes (EMS) aus den Jahren 2019 bis 2021 zurück, um den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Notrufe mit Herzstillstand und akutem Koronarsyndrom in der Alterskohorte der 16- bis 39-Jährigen und dem Potenzial für COVID-19- und impfstoffbedingte kardiovaskuläre Inzidenzen zu bewerten. Was haben sie herausgefunden? Einen Anstieg beider Rufarten um 25 % von Januar bis Mai 2021 im Vergleich zum Zeitraum zwischen 2019 und 2020.

Studienmethode und Ergebnisse

Das Studienteam untersuchte die Daten mithilfe von Negativ-Binomial-Regressionsmodellen und fand heraus, dass die wöchentlichen Notrufe in Israel signifikant mit den Raten der ersten und zweiten verabreichten Impfstoffdosen in der Alterskohorte der 16- bis 39-Jährigen verbunden waren, wobei diese Inzidenzen jedoch nicht mit den COVID-19-Infektionsraten assoziiert waren.

Schlussfolgerung

Die Autoren berichten in Nature: „Die Ergebnisse geben Anlass zu Besorgnis hinsichtlich unerkannter schwerer kardiovaskulärer Nebenwirkungen von Impfstoffen und unterstreichen den bereits nachgewiesenen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis, einer häufigen Ursache für unerwarteten Herzstillstand bei jungen Menschen.“

Beschränkungen

In der Beobachtungsstudie konnten keine kausalen Zusammenhänge festgestellt werden.

Das Interview

Rechtsgerichtete Medien wie die Epoch Times haben sich auf die negativen Ergebnisse der COVID-19-Impfstoffe gestürzt. Die Epoch Times verzeichnete während der Präsidentschaftskandidatur Trumps einen starken Anstieg der Abonnentenzahlen und war maßgeblich an Trumps Aufstieg und Popularität beteiligt.

Wer sind die Epoch Times?

Die Epoch Times ist eine rechtsextreme, mehrsprachige Online- und Zeitungszeitung, die mit der neuen religiösen Bewegung Falun Gong verbunden ist, die aus dem chinesischen Mutterland verbannt wurde. Die Epoch Times mit Sitz in New York City wurde in erster Linie gegründet, um die Kommunistische Partei Chinas zu bekämpfen und rechtsextreme Politiker in den Vereinigten Staaten und Europa zu unterstützen. Wie bereits erwähnt, ist dieses Medium ein großer Befürworter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Epoch Times hat aktiv die widerlegte Idee gefördert, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 gestohlen wurden.

Einerseits hat TrialSite einige (aber keineswegs alle) Berichte der Epoch Times unterstützt, andererseits behaupten die Regierung und verschiedene Medienveranstalter, dass einige der von der Epoch Times veröffentlichten COVID-19-Informationen Fehlinformationen sind, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Auf diese Weise war die Berichterstattung dieser rechtsgerichteten Nachrichtenorganisation zuweilen kontrovers, aber wahr, allerdings ist die Epoch Times politisch stark rechtsgerichtet, was die Sichtweise der Gruppe beeinflussen kann. Ähnlich wie die Mainstream-Medien zu weit nach links oder in Richtung der Werbekunden tendieren, könnte die Epoch Times zu stark nach rechts tendieren.

Aufruf zum Handeln: Die Autoren der Studie empfehlen, bei künftigen Studien zu den Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs auch EMS- und andere Gesundheitsdaten zu berücksichtigen, um Trends im Bereich der öffentlichen Gesundheit umfassender zu ermitteln und mögliche Ursachen umgehend zu untersuchen.