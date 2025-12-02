MIT-Studie: KI kann bereits 11,7 % der gesamten US-Belegschaft ersetzen

Warum wollten Technokraten die Arbeit immer zerstören? Howard Scott sagte 1935: „Die Technologie hat den menschlichen Arbeiter hinweggefegt“ – und folgerte, dass Arbeit für die Industrie nicht mehr wesentlich sei. Jetzt haben sie einen „digitalen Zwilling für den US-Arbeitsmarkt“ geschaffen – nur um dabei zuzusehen, wie er verwelkt und stirbt. „Digital Twinning“ ist eine KI-basierte Technologie, mit der simulierte Modelle im Silizium erzeugt werden, die man verändern und testen kann; die Änderungen werden dann auf das physische Pendant übertragen. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Das Massachusetts Institute of Technology veröffentlichte am Mittwoch eine Studie, die ergab, dass künstliche Intelligenz bereits 11,7 % des US-Arbeitsmarkts ersetzen kann – oder bis zu 1,2 Billionen Dollar an Löhnen in Finanzwesen, Gesundheitswesen und professionellen Dienstleistungen.

Die Studie wurde mit einem Arbeitsmarktsimulationswerkzeug namens Iceberg Index durchgeführt, das von MIT und dem Oak Ridge National Laboratory entwickelt wurde. Der Index simuliert, wie 151 Millionen US-Arbeitskräfte im ganzen Land interagieren und wie sie von KI und entsprechender Politik beeinflusst werden.

Der Iceberg Index, der Anfang dieses Jahres vorgestellt wurde, bietet einen zukunftsorientierten Blick darauf, wie KI den Arbeitsmarkt verändern könnte – nicht nur in Küsten-Technologiezentren, sondern in allen Bundesstaaten. Für Gesetzgeber, die milliardenschwere Umschulungs- und Ausbildungsprogramme vorbereiten, liefert der Index eine detaillierte Karte der entstehenden Störungen – bis auf die Ebene einzelner Postleitzahlen.

„Im Grunde erschaffen wir einen digitalen Zwilling für den US-Arbeitsmarkt“, sagte Prasanna Balaprakash, ORNL-Direktor und Co-Leiter der Forschung. Das ORNL ist ein Forschungszentrum des Energieministeriums im Osten Tennessees und Heimat des Supercomputers Frontier, der viele großangelegte Modellierungsprojekte antreibt.

Der Index führt auf Bevölkerungsebene Experimente durch und zeigt, wie KI Aufgaben, Fähigkeiten und Arbeitsflüsse verändert, lange bevor diese Veränderungen in der realen Wirtschaft sichtbar werden, so Balaprakash.

Der Index behandelt die 151 Millionen Arbeitskräfte als individuelle Agenten – jeweils mit Fähigkeiten, Aufgaben, Beruf und Standort versehen. Er kartiert mehr als 32.000 Fähigkeiten in 923 Berufen in 3.000 Landkreisen und misst, wo heutige KI-Systeme diese Fähigkeiten bereits ausführen können.

Die Forscher stellten fest, dass die sichtbare Spitze des Eisbergs – Entlassungen und Rollenverschiebungen in den Bereichen Technologie, Informatik und IT – lediglich 2,2 % der gesamten Lohnaussetzung darstellt, also etwa 211 Milliarden Dollar. Unter der Oberfläche liegen jedoch die gesamten 1,2 Billionen Dollar an Löhnen – vor allem in routinemäßigen Aufgaben in Personalwesen, Logistik, Finanzen und Büroverwaltung. Diese Bereiche werden in Automatisierungsprognosen oft übersehen.

Der Index ist kein Vorhersageinstrument für den genauen Zeitpunkt oder Ort von Arbeitsplatzverlusten, betonen die Forscher. Er soll vielmehr eine kompetenzorientierte Momentaufnahme dessen liefern, was heutige KI-Systeme bereits leisten können – und den politischen Entscheidungsträgern eine strukturierte Möglichkeit bieten, „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu testen, bevor echtes Geld und Gesetzesmaßnahmen fließen.

Die Forscher arbeiteten mit Bundesstaaten zusammen, um proaktive Simulationen durchzuführen. Tennessee, North Carolina und Utah halfen bei der Validierung des Modells mit ihren eigenen Arbeitsmarktdaten und haben begonnen, politische Szenarien mit der Plattform zu entwickeln.

Tennessee war der erste Staat, der den Iceberg Index in seinem offiziellen AI Workforce Action Plan zitierte, der diesen Monat veröffentlicht wurde. Utah bereitet einen ähnlichen Bericht vor, der auf dem Iceberg-Modell basiert.

Die Senatorin aus North Carolina, DeAndrea Salvador, die eng mit dem MIT zusammengearbeitet hat, sagte, sie sei besonders interessiert, weil das Modell Auswirkungen sichtbar mache, die herkömmliche Werkzeuge übersehen. Ein besonders nützliches Feature sei die Möglichkeit, sich bis auf lokale Ebene hinunterzuzoomen.

„Man kann bis auf die Ebene einzelner Bezirke gehen und im Grunde sagen: Hier sind die Fähigkeiten, die derzeit in einem bestimmten Gebiet ausgeübt werden – und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie automatisiert oder ergänzt werden. Und was könnte das für das BIP dieses Gebiets und die Beschäftigung bedeuten“, sagte sie.

Salvador betonte, dass diese Art von Simulationsarbeit besonders wertvoll sei, weil die Bundesstaaten mehrere sich überschneidende KI-Arbeitsgruppen und Taskforces einrichten.

Der Iceberg Index stellt auch eine weit verbreitete Annahme über KI-Risiken infrage – nämlich dass sie auf technische Berufe in Küstenregionen beschränkt bleiben. Die Simulationen zeigen gefährdete Berufe in allen 50 Bundesstaaten, auch in ländlichen Regionen, die oft aus der KI-Debatte ausgeschlossen werden.

Um diese Lücke zu schließen, hat das Iceberg-Team eine interaktive Simulationsumgebung geschaffen, mit der Bundesstaaten verschiedene politische Stellschrauben testen können – von der Umschichtung von Fördergeldern über die Anpassung von Ausbildungsprogrammen bis hin zur Analyse, wie sich Veränderungen in der Technologieakzeptanz auf lokale Beschäftigung und das Bruttoinlandsprodukt auswirken könnten.

„Projekt Iceberg ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern und Wirtschaftsführern, Risikohotspots zu identifizieren, Investitionen in Ausbildung und Infrastruktur zu priorisieren und Maßnahmen zu testen, bevor Milliarden in die Umsetzung fließen“, heißt es in dem Bericht.

Balaprakash, der auch im Tennessee Artificial Intelligence Advisory Council sitzt, teilte die bundesstaatsbezogenen Ergebnisse mit dem Gouverneursstab und dem staatlichen KI-Direktor. Viele der Kernbranchen Tennessees – Gesundheitswesen, Kernenergie, Fertigung und Transport – seien stark auf physische Arbeit angewiesen, was sie vor rein digitaler Automatisierung teilweise schütze, sagte er. Die Frage sei nun, wie neue Technologien wie Robotik und KI-Assistenten genutzt werden können, um diese Branchen zu stärken, statt sie auszuhöhlen.

Vorerst positioniert das Team Iceberg nicht als fertiges Produkt, sondern als Testumgebung, mit der Staaten sich auf die Auswirkungen der KI auf ihre Arbeitskräfte vorbereiten können.

„Es geht wirklich darum, hineinzuspringen und verschiedene Szenarien auszuprobieren“, sagte Salvador.