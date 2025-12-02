Für unsere Segnungen dankbar zu sein bedeutet, „Nein danke“ zur Tyrannei des Polizeistaats zu sagen

Von John & Nisha Whitehead

„Haltet fest, meine Freunde, an der Verfassung und an der Republik, für die sie steht. Wunder häufen sich nicht, und was einmal in 6000 Jahren geschehen ist, wird vielleicht nie wieder geschehen. Haltet fest an der Verfassung, denn wenn die amerikanische Verfassung scheitern sollte, wird es weltweit Anarchie geben.“ – Daniel Webster

Wir nähern uns wieder einmal der Zeit des Jahres, in der wir, wie George Washington und Abraham Lincoln verkündeten, als Nation und als Individuen für unsere Sicherheit und unsere Freiheiten dankbar sein sollten.

Das ist keine leichte Aufgabe.

Der Kontrast zwischen George Washingtons erster Thanksgiving-Proklamation und dem heutigen Zustand der Nation zeigt, wie weit wir uns entfernt haben – und wie tief wir gefallen sind –, seit Washington die frühen Amerikaner (eine Nation von Einwanderern) aufforderte, Dank zu sagen für eine Regierung, die ihre Sicherheit und ihr Glück schützte, und für eine Verfassung, die die bürgerlichen und religiösen Freiheiten garantierte.

Aber wie kann man für Freiheiten dankbar sein, die ständig ausgehöhlt werden?

Wie kann man Dankbarkeit für die eigene Sicherheit ausdrücken, wenn die Gefahren, die vom amerikanischen Polizeistaat ausgehen, von Tag zu Tag größer werden?

Wie kann man als Nation in Dankbarkeit zusammenkommen, wenn die Machthaber uns weiterhin polarisieren und in verfeindete Fraktionen spalten?

Zu unserem gemeinsamen Unglück sind wir mit einer Regierung belastet, die weit von Washingtons Vision entfernt ist: einer Regierung, die von weisen, gerechten, verfassungsmäßigen Gesetzen geleitet wird, von prinzipientreuen Beamten getreu ausgeführt wird, Frieden, Tugend und Freiheit fördert und den Wohlstand der Nation fördert.

Stattdessen ist die US-Regierung zu einem kriegführenden Imperium geworden: gesetzlos in ihren Ambitionen, militarisiert in ihrer Haltung, missbräuchlich in ihrer Polizeiarbeit und zunehmend feindselig gegenüber Gewissen, Wahrheit und verfassungsrechtlichen Grenzen.

Washington hatte nie beabsichtigt, dass Thanksgiving ein Tag der oberflächlichen Plattitüden sein sollte – ein Moment, in dem man für die Krümel dankbar ist, die die Regierung uns gewährt. Er wollte, dass es ein Tag der Besinnung, der Ehrlichkeit und der moralischen Rechenschaft ist, ein Tag, an dem die Nation ihre Fehler untersucht, ihre Verfehlungen anerkennt und sich verpflichtet, die Freiheit im kommenden Jahr wiederherzustellen.

Wenn Thanksgiving in Zeiten wie diesen eine Bedeutung haben soll, muss es uns auch dazu zwingen, offen über die Kräfte zu sprechen, die unsere Freiheit bedrohen. Dankbarkeit für unsere Segnungen erfordert den Mut, „Nein danke” zu genau den Kräften zu sagen, die daran arbeiten, uns die Segnungen zu nehmen, die wir zu feiern vorgeben.

Im Sinne des wahren Geistes von Thanksgiving finden Sie hier eine ernüchternde Liste von Dingen, für die wir in diesem Zeitalter des amerikanischen Polizeistaats nicht dankbar sein sollten.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu Oligarchie und eigennütziger Pay-to-Play-Politik. Eine Pay-to-Play-Kultur durchdringt mittlerweile die höchsten Ebenen der Regierung, dominiert von der Denkweise, dass Geld – und nicht das Gesetz – die Grenzen der Macht definiert. Amerika wird von Unternehmenseliten und politischen Kumpanen gekauft und verkauft. „Wir, das Volk“ wurden in eine permanente Unterschicht gedrängt, die von einer politischen Maschinerie regiert wird, die jeden Aspekt der Regierungsführung monetarisiert – Überwachung, Polizeiarbeit, Inhaftierung, Einwanderungskontrolle, sogar den Krieg selbst. Unsere gewählten Vertreter vertreten zunehmend die Interessen der Reichen und gut Vernetzten statt die Rechte und Bedürfnisse der Bürger. Das ist Oligarchie, die sich als repräsentative Regierung tarnt.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu einer imperialen Präsidentschaft, die per Dekret regiert. Die Exekutivgewalt hat sich zu etwas entwickelt, das die Verfassungsväter nicht wiedererkennen würden. Allein im Jahr 2025 haben wir Folgendes erlebt:

• weitreichende Exekutivverordnungen, die Gesetze ohne die Aufsicht oder Zustimmung des Kongresses neu definieren,

• Bundesbehörden, die gegen politische Gegner eingesetzt werden,

• einseitige Entscheidungen zum Einsatz von Bundestruppen im Inland

• und Versuche, Verfassungsrechte per Proklamation neu zu definieren.

Ob der Bewohner des Oval Office nun Republikaner oder Demokrat ist, das Ergebnis ist das gleiche: Präsidenten verhalten sich heute wie Gesetzgeber, Richter und Vollstrecker in einer Person – eine verfassungsrechtliche Unmöglichkeit und ein Rezept für Diktatur. Die Gründerväter haben uns klar gewarnt: Wenn eine Person die Autorität beansprucht, per Dekret zu regieren, ist die Freiheit bereits in tödlicher Gefahr.

Sagen Sie „Nein danke” zu Kriegsrecht und stehenden Armeen, die gegen das amerikanische Volk eingesetzt werden. Was einst undenkbar gewesen wäre, ist heute Routine. Einheiten der Nationalgarde wurden unter Bundesbefehl gestellt, um Proteste zu überwachen. Taktische Teams streifen wie Kampftruppen ausgerüstet durch die amerikanischen Straßen. Eine Generation von Amerikanern wächst im Schatten von gepanzerten Fahrzeugen und militarisierten Reaktionen auf gewöhnliche zivile Unruhen auf. Die diesjährigen Einsätze des Bundes in Kalifornien und anderswo nach Razzien der Einwanderungsbehörde ICE – gerechtfertigt durch vage Behauptungen der „Wiederherstellung der Ordnung“ – sind nur das jüngste Anzeichen dafür. Eine Regierung, die ohne Weiteres Soldaten gegen ihre eigenen Bürger einsetzt, ist eine Regierung, die die verfassungsmäßige Grenze zwischen ziviler Autorität und militärischer Gewalt aufgegeben hat.

Sagen Sie „Nein, danke” zu den Angstmachertaktiken der Regierung. Angst ist das älteste Instrument der Tyrannei. Wir haben gesehen, wie Angst als Waffe eingesetzt wurde, um Folgendes zu rechtfertigen:

• Einschränkungen der Meinungsfreiheit,

• Beobachtungslisten für „innere Bedrohungen”,

• erweiterte Überwachungsbefugnisse,

• unbegrenzte „Notstandsbefugnisse”

• und die Zusammenführung schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen unter dem Deckmantel der Sicherheit.

Von „Razzien“ gegen psychisch Kranke bis hin zu Forderungen, dass Soldaten ungesetzliche Befehle ohne Frage befolgen müssen, ist Angst zum Mittel der Wahl der Regierungsmacht geworden. Wenn die Menschen Angst haben, können sie kontrolliert werden. Wenn das Recht auf Gewissensfreiheit kriminalisiert wird, kann dieses Gewissen zum Schweigen gebracht werden.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu endlosen Kriegen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steckt die USA in endlosen Kriegen ohne klare Ziele, Grenzen oder Endpunkte fest. Der Kriegszustand ist zu einem Dauerzustand geworden – eine ununterbrochene Rechtfertigung für Geheimhaltung, Überwachung, Militarisierung und unkontrollierte Exekutivgewalt. Kriege im Ausland haben Konsequenzen für das Inland: Sie brutalisieren unsere Politik, erschöpfen unsere Bevölkerung, erweitern die Macht der Bundesregierung und normalisieren die Vorstellung, dass Gewalt – und nicht Diplomatie, Recht oder Freiheit – die Standardlösung für nationale Probleme ist.

Sagen Sie „Nein, danke” zu Kriegen überall. Wenn die Regierung jeden und überall als „Feind” bezeichnen kann, um Krieg zu führen, sind wir alle in Gefahr. Diese Gefahr ist nicht mehr nur theoretischer Natur. Während die Regierung tödliche Militärschläge gegen venezolanische Boote in karibischen Gewässern ankündigt, führen Bundesbeamte koordinierte militarisierte Razzien in Gemeinden im ganzen Land durch. Die Lehre daraus: Eine Nation, die sich permanent im Kriegszustand befindet, richtet ihre Kriegsmaschinerie irgendwann gegen sich selbst.

Sagen Sie „Nein danke“ zur Umwandlung der heimischen Polizei in eine Erweiterung des Militärs. Seit Jahrzehnten werden im Rahmen des 1033-Programms für militärische Überschüsse Milliarden an Ausrüstung des Pentagon – Panzer, Drohnen, gepanzerte Transportfahrzeuge, Kriegswaffen – an die lokale Polizei weitergegeben. Trainings, die einst Kriegsgebieten vorbehalten waren, sind zum Standard für die heimische Polizeiarbeit geworden. Die Ergebnisse sind unverkennbar:

• SWAT-Razzien für routinemäßige Haftbefehle,

• schießwütige Polizeiarbeit,

• eine „Töten oder getötet werden”-Mentalität

• und Gemeinden, die wie besetzte Gebiete patrouilliert werden.

Die Polizei ist nicht mehr die Hüterin des Friedens. Sie ist eine Besatzungsmacht.

Sagen Sie „Nein danke” zu ICE-Razzien, die die Verfassungsrechte mit Füßen treten und Gemeinden terrorisieren. Was als Behörde zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze begann, hat sich zu etwas weitaus Dunklerem gewandelt: einer umherstreifenden innerstaatlichen Eingreiftruppe. Das quotenorientierte Modell der ICE schafft Anreize für Verhaftungen um jeden Preis und schafft eine Kopfgeldjägerkultur, in der Verfassungsrechte Hindernisse und keine Garantien sind. Von Küste zu Küste streifen ICE-Schlägertrupps – inkognito, gewalttätig, angetrieben von gewinnorientierten Anreizen und absurden Quoten und von der Trump-Regierung ermächtigt, so zu handeln, als wären sie unantastbar – durch Nachbarschaften, Kirchen, Gerichtsgebäude, Krankenhäuser, Bushaltestellen und Arbeitsstätten, überall dort, wo sich „verdächtige“ Migranten aufhalten könnten, und schnappen sich zuerst Menschen und stellen erst später Fragen. Niemand ist davon ausgenommen – nicht einmal amerikanische Staatsbürger.

Sagen Sie „Nein, danke” zu einer Regierungsmentalität, die darauf abzielt, die Nation in einen Polizeistaat zu verwandeln. Von der Schaffung von Alligator Alcatraz bis zum 170-Milliarden-Dollar-Plan der Regierung für Mega-Gefängnisse wird das US-amerikanische Strafvollzugssystem mit rasender Geschwindigkeit ausgebaut. In Kombination mit prädiktiver Strafverfolgung, Überwachungsnetzen und Einschränkungen des Rechtsstaatsprinzips entwickeln sich die Vereinigten Staaten rasch zu einem Gefängnisstaat – einem Staat, der nicht nur Körper, sondern auch Autonomie, Dissens und Chancen einsperrt.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu einem Überwachungsstaat, der zu einer vierten Staatsgewalt geworden ist. Wir leben heute in einer Welt, in der alles – Ihre Worte, Ihre Einkäufe, Ihr Standort, Ihre Verbindungen – von der Regierung und ihren kriminellen Partnern in der Wirtschaft aufgezeichnet, gespeichert und als Waffe eingesetzt wird. Der Überwachungsstaat beobachtet, katalogisiert und prognostiziert alles, was wir tun. Allein in diesem Jahr hat sich Folgendes normalisiert:

• Von Palantir betriebene nationale Tracking-Systeme,

• KI-basierte Risikobewertung gewöhnlicher Amerikaner,

• Geofence-Haftbefehle, die ganze Stadtteile zu Verdächtigen machen,

• biometrische Vorschriften, die als „Instrumente der öffentlichen Gesundheit“ vorgeschlagen werden,

• und die Einrichtung von Bundesdatenbanken mit „Indikatoren für potenzielle Straftaten“.

Sagen Sie „Nein, danke” zu einer Regierung, die die Armen bestraft. Das Jahr 2025 hat eine brutale Wiederbelebung von Schuldnergerichten, Zwangshaft gegen Kaution, Strafen für Armut und Vergeltungsmaßnahmen mit sich gebracht. Das Strafrechtssystem ist zu einer zweistufigen Kastenstruktur geworden – hart für die Armen, nachsichtig für die Mächtigen.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu einer Politik, die abweichende Meinungen unterdrückt. Whistleblower, Journalisten, Aktivisten und Kritiker werden weiterhin ins Visier genommen, weil sie die Wahrheit sagen. In einem Klima, in dem Gedankenverbrechen und „gefährliche Ideen“ überwacht werden, werden diejenigen, die die Regierung kritisieren, zunehmend als Verräter dargestellt und Ermittlungen und Strafverfolgungen ausgesetzt.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu Gerichten, die die Macht der Regierung absegnen. Immer wieder haben die Gerichte Ordnung über Gerechtigkeit, Geheimhaltung über Transparenz und Regierungsmacht über verfassungsmäßige Rechte gestellt – und sich geweigert, Geofence-Haftbefehle, Razzien ohne Vorankündigung, Militäreinsätze oder den immer weiter ausufernden Überwachungsstaat einzudämmen.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu einer Regierung, die die in der Verfassung verankerten Rechte kriminalisiert. Die vielleicht alarmierendste Entwicklung von allen ist der wachsende Chor politischer Stimmen, die die Verhaftung – sogar die Hinrichtung – derjenigen fordern, die Mitglieder des Militärs dazu auffordern, ihrem Gewissen zu folgen und rechtswidrige, verfassungswidrige Befehle zu verweigern. Lassen Sie uns klarstellen: Der Eid des amerikanischen Militärs gilt der Verfassung – nicht einem Präsidenten, einer politischen Agenda oder einem rechtswidrigen Befehl. Jeder, der etwas anderes behauptet, sollte vor ein Militärgericht gestellt werden.

Sagen Sie „Nein, danke“ zu staatlichem Diebstahl, der als Bußgelder, Gebühren, Steuern und Einziehungen getarnt ist. Wenn die Regierung Ihr Haus, Ihr Auto, Ihr Geld oder Ihr Eigentum ohne ordentliches Verfahren beschlagnahmen kann, sind Sie kein freier Bürger mehr – Sie sind ein Untertan. Vermögensbeschlagnahmungen, zivilrechtliche Strafen, Rotlichtkameras, Maßnahmen zur Durchsetzung von Vorschriften und Schuldenfallen-Bußgelder haben die Regierung auf allen Ebenen zu einer räuberischen Einnahmequelle gemacht. Die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Eigentum ist verschwunden. Das ist legalisierter Diebstahl.

Irgendwann müssen wir uns der unangenehmen Wahrheit stellen, dass uns die Freiheit entgleitet und dass die Regierung mittlerweile eine größere Bedrohung für unsere Sicherheit darstellt als jede externe Kraft jemals könnte.

Wir können nicht weiter so tun, als könne „das hier nicht passieren“, während es überall um uns herum geschieht.

Es kommt ein Punkt, an dem kein Volk – nicht einmal ein geduldiges, hoffnungsvolles, leidgeprüftes Volk – weiter so tun kann, als seien die ihnen verbleibenden Krümel der Freiheit gleichbedeutend mit Freiheit.

Thanksgiving soll uns an unsere Segnungen erinnern. Aber es soll uns auch an unsere Verantwortung erinnern.

Ein freies Volk muss mehr tun, als nur seine Segnungen zu zählen.

Wir müssen sie bewahren. Wir müssen sie geltend machen. Wir müssen sie verteidigen – auch wenn dies gefährlich, kostspielig oder unpopulär ist.

Es ist noch Zeit, umzukehren, aber die Zeit drängt.

Wenn wir wollen, dass künftige Generationen auch nur einen Teil der Freiheit genießen, die wir geerbt haben, dann müssen „wir, das Volk“ uns weigern, uns stillschweigend in die Maschinerie des Polizeistaats einzugliedern.

Wir müssen uns weigern, uns von Angst regieren zu lassen.

Wir müssen uns weigern, unsere Rechte für die Illusion von Sicherheit aufzugeben.

Und wir müssen uns weigern, uns denen zu beugen, die darauf bestehen, dass Gewissen Verrat und Gehorsam die höchste Tugend ist.

Die Gründerväter haben uns eine konstitutionelle Republik gegeben, unter der Bedingung, dass wir dafür kämpfen, sie zu erhalten. Diese Verantwortung kann nicht an Politiker, Gerichte oder Parteien ausgelagert werden. Sie liegt allein beim Volk selbst, bei denen, die sich weigern, ihr Gewissen, ihre Rechte oder die Wahrheit den Forderungen von Tyrannen zu unterwerfen.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist die einzige Kraft, die stark genug ist, um die Übergriffe der Regierung einzudämmen, eine informierte, engagierte und mutige Bürgerschaft, die ihr Geburtsrecht nicht gegen den hohlen Trost des Autoritarismus eintauscht.

Die Zukunft der Freiheit hängt nicht von Präsidenten oder Parteien ab, sondern von „We the People“ – gewöhnlichen Menschen, die sich weigern, zu schweigen, sich einschüchtern zu lassen und die Verheißung Amerikas aufzugeben.

Lasst uns also an diesem Erntedankfest dankbar sein. Aber lasst uns auch – mit Klarheit und Überzeugung – Nein sagen zu Tyrannei, in welcher Form auch immer sie auftritt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht auf The Rutherford Institute.