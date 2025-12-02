Pepe Escobar: Wie die BRICS+-Einheit den globalen Handel retten kann

Von Pepe Escobar

Das Unit-Projekt, das erstmals 2024 von Sputnik vorgestellt wurde, entwickelt sich zur vielversprechendsten Option, um die Vorherrschaft des US-Dollars im globalen Handel und bei Investitionen zu brechen.

In seinem gemeinsam mit dem renommierten Ökonomen Sergey Bodrunov verfassten Buch Regulations of the Noonomy (internationale Ausgabe, dieses Jahr erschienen bei Sandro Teti Editore in Rom) betont der führende russische Ökonom Sergey Glazyev die Notwendigkeit, „eine vollständige Umstellung auf nationale Währungen im gegenseitigen Handel und bei Investitionen innerhalb der EAEU und der GUS sowie darüber hinaus innerhalb der BRICS und der SCO, den Rückzug gemeinsamer Entwicklungsinstitutionen aus der Dollarzone und die Entwicklung eigener unabhängiger Zahlungssysteme und Interbanken-Informationsaustauschsysteme sicherzustellen. ”

Wenn es um Finanzinnovationen geht, ist The Unit – im Vergleich zur aktuellen Struktur des internationalen Finanzsystems – eine Klasse für sich.

The Unit ist im Wesentlichen ein Benchmark-Token – oder ein Index-Token; ein post-Stablecoin, ein digitales Währungsinstrument; vollständig dezentralisiert und mit einem intrinsischen Wert, der in realen Vermögenswerten verankert ist: Gold und souveränen Währungen.

Die Unit kann entweder als Teil einer neuen digitalen Infrastruktur – wonach der größte Teil des Globalen Südens strebt – oder als Teil einer traditionellen Bankstruktur verwendet werden.

Wenn es darum geht, traditionelle Geldfunktionen zu erfüllen, ist die Unit – entschuldigen Sie das Wortspiel – genau das Richtige. Sie soll als recht praktisches Tauschmittel im grenzüberschreitenden Handel und bei Investitionen verwendet werden – ein wichtiger Bestandteil der von BRICS+ aktiv verfolgten Diversifizierung.

Es sollte auch als unabhängiges, zuverlässiges Maß für Wert und Preisgestaltung sowie als bessere Wertanlage als Fiat-Geld angesehen werden.

Die Einheit ist wissenschaftlich validiert – unter anderem von Glazyev selbst – und wird ordnungsgemäß vom IRIAS (International Research Institute for Advanced Systems) verwaltet, das 1976 gemäß der UN-Satzung gegründet wurde.

Und entscheidend für diesen nächsten Schritt ist, dass die Unit Anfang nächsten Jahres auf der Cardano-Blockchain eingeführt werden soll, die die digitale Währung Ada verwendet.

Ada hat einen faszinierenden Hintergrund – benannt nach Ada Lovelace, einer Mathematikerin aus dem 19. Jahrhundert, Tochter von niemand Geringerem als Lord Byron und anerkannt als die erste Computerprogrammiererin der Geschichte.

Jeder kann Ada überall als sicheren Wertespeicher verwenden, ohne dass ein Dritter als Vermittler für den Austausch erforderlich ist.

Das bedeutet, dass jede Ada-Transaktion dauerhaft gesichert und in der Cardano-Blockchain aufgezeichnet wird. Das bedeutet auch, dass jeder Ada-Inhaber auch einen Anteil am Cardano-Netzwerk hält.

Cardano gibt es nun schon seit 10 Jahren – und es ist eine recht beliebte Blockchain. Sie wird von einigen ziemlich großen Risikokapitalfirmen wie IOHK, Emurgo und der Cardano Foundation unterstützt. Im Wesentlichen ist Cardano eine ausgezeichnete Option für regelmäßige Zahlungen, da die Transaktionen günstig und schnell sind.

Weder eine Kryptowährung noch eine Stablecoin

Betreten Sie die Einheit.

The Unit ist weder eine Kryptowährung noch eine Stablecoin.

Eine prägnante Definition von The Unit wäre eine widerstandsfähige Wertreserve – gestützt durch eine Struktur aus 60 % Gold und 40 % diversifizierten BRICS+-Währungen.

Der größte Reiz für den Globalen Süden besteht darin, dass eine solche einzigartige Mischung Stabilität und Schutz vor Inflation bietet, insbesondere angesichts der aktuellen globalen Finanzlage mit schwankender Makroökonomie und weit verbreiteter Unsicherheit.

Durch die Verwendung von Cardano wird The Unit über eine Kombination aus zentralisierten und dezentralisierten Börsen für jedermann zugänglich sein.

Um in diesen neuen Markt einzusteigen, können Privatpersonen und Unternehmen The Unit direkt mit Fiat-Währungen über regulierte Bankpartner erwerben. Das bedeutet eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und aufstrebenden dezentralisierten Ökosystemen – zugunsten von Liquidität, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit, was den Weg für eine vollständige Akzeptanz durch den Globalen Süden ebnet.

The Unit kann sich sogar zu einer neuen Form von digitalem Bargeld für aufstrebende Volkswirtschaften entwickeln.

The Unit folgt genau dem Weg, den die BRICS-Staaten bereits vor dem bahnbrechenden jährlichen Gipfeltreffen in Kasan im Jahr 2024 vorgezeichnet haben, und könnte derzeit die beste Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen sein: eine neue Form der internationalen Währung, die dezentral ausgegeben und dann auf nationaler Ebene anerkannt und reguliert wird.

Und damit kommen wir zur größten konzeptionellen Stärke von The Unit: Es beseitigt die direkte Abhängigkeit von den Währungen anderer Nationen und bietet dem Globalen Süden/der Globalen Mehrheit eine neue Form von unzensiertem, unpolitischem Geld.

Besser noch: unpolitisches Geld mit einem enormen Potenzial für die Verankerung von fairem Handel und vielfältigen Investitionen.

Was der Globale Süden wirklich braucht

Ein guter nächster Schritt für The Unit wäre auch die Einrichtung eines Beirats, der weltbekannte Persönlichkeiten wie Prof. Michael Hudson, Jeffrey Sachs, Yannis Varoufakis und den Mitbegründer der NDB, Paulo Nogueira Batista Jr. (hier beim Global South Academic Forum in Shanghai), zusammenbringt.

Wenn es um die von den BRIC-Staaten betonte Entdollarisierung geht – die mit einem hohen Maß an Raffinesse durchgeführt wird, ohne dass dies ausdrücklich gesagt werden muss –, wird The Unit eine Schlüsselrolle spielen. Entscheidend ist auch, dass The Unit keine Kryptowährung ist.

Die Giganten der Wall Street – insbesondere BlackRock – setzen stark auf Kryptowährungen, ein äußerst instabiles Konstrukt, das einzelne Inhaber zugunsten großer institutioneller Akteure benachteiligt. So ist es beispielsweise BlackRock, das den Bitcoin-Markt maßgeblich prägt.

US-Stablecoins sichern im Wesentlichen die Dominanz des US-Dollars – sie richten ihre Feuerkraft direkt gegen mögliche zukünftige digitale Währungen, die von den BRICS+ angeboten werden.

Die Unit ist das genaue Gegenteil davon und bietet ein zuverlässiges digitales Zahlungsmittel für die sich schnell entwickelnde multipolare Welt. Sie ist eine Evolution für sich, die eine Brücke zwischen der Fiat- und der Kryptowelt schlägt, und nicht zuletzt ist sie eine solide Grundlage für die aufstrebende Post-Bretton-Woods-Wirtschaft.

Natürlich sind die bevorstehenden Herausforderungen enorm – und The Unit wird von den üblichen Verdächtigen als neues Konzept, das grenzenlose finanzielle Widerstandsfähigkeit für den Globalen Süden/die Globale Mehrheit bietet, mit allen Mitteln bekämpft werden.

Und hier liegt vielleicht die wichtigste Erkenntnis: Der einzige Weg, wie BRICS+ und die globale Mehrheit gestärkt werden können, ist die Entwicklung immer engerer geoökonomischer und finanzieller Beziehungen. Dazu muss die toxische Macht des westlichen Spekulationskapitals eingedämmt werden – zum Vorteil eines verstärkten Rohstoffhandels innerhalb des globalen Südens und mehr investierbarem Kapital für eine produktive, nachhaltige Entwicklung.

Das Potenzial ist grenzenlos. Die Einheit könnte es durchaus erschließen. Selbst JP Morgan räumte ein, dass die Einheit „vielleicht der am gründlichsten ausgearbeitete Vorschlag zur Entdollarisierung im Bereich der grenzüberschreitenden Transaktionen für BRICS+ ist“.

Und es gibt weltweit keinen anderen ähnlich wirksamen Plan.