Aktueller EU-Korruptionsskandal: Werden nun endlich alle verhaftet? Ein System verrotteter Macht steht vor dem Kollaps

Die Europäische Union wollte immer das moralische Gewissen des Westens sein – Hüterin der Rechtsstaatlichkeit, Leuchtturm der Transparenz, strenge Wächterin über die Korruption anderer Länder. Doch die Razzia in Brüssel und die spektakulären Verhaftungen hochrangiger EU-Funktionäre zeigen die bittere Wahrheit: Der Fisch stinkt vom Kopf her.

Am 1. Dezember erschütterte ein Skandal die EU-Zentrale, der selbst die „Qatargate“-Affäre wie eine Bagatelle wirken lässt. Belgische Ermittler verhafteten Federica Mogherini, ehemalige EU-Außenbeauftragte und bis heute eine der einflussreichsten Figuren im Brüsseler Netzwerk. Neben ihr wurde Stefano Sannino, Ex-Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, abgeführt – plus ein leitender Manager des College of Europe, jener Kaderschmiede, an der die europäische Diplomatengeneration geformt wird.

Der Vorwurf? Betrug, Korruption, Interessenkonflikt, Amtsmissbrauch – und systematische Manipulation von EU-Ausschreibungen.

Die Ermittler zeichneten ein Bild, das tief in die DNA der EU-Elite schneidet: Insiderinformationen wurden gezielt weitergegeben, um Millionendeals an das College of Europe zu leiten – das ausgerechnet Mogherini selbst leitete. Ein geschlossener Kreis aus Diplomaten, Politikern und „Experten“ soll seit Jahren ein Schattennetzwerk gebildet haben, das sich an EU-Geldern bedient, während man gleichzeitig andere Länder zu Transparenz ermahnt.

Die Frage, die jetzt alle stellen sollten:

Wenn Mogherini und Sannino verhaftet werden – wer ist der Nächste?

Denn wer sich mit Brüssel beschäftigt, weiß:

Dieses System funktioniert nicht durch Einzeltäter.

Es funktioniert durch Netzwerke.

Und diese Netzwerke tragen Namen.

Es sind dieselben Kreise, die…

– in der Außenpolitik Schattenabkommen schließen,

– im Namen der „Werte“ Kriege legitimieren,

– Lobbygelder durch NGOs waschen,

– milliardenschwere Förderprogramme an befreundete Think Tanks verteilen,

– und gleichzeitig jeden kritisieren, der auf diese Doppelstandards hinweist.

Der neueste Skandal ist kein Ausrutscher.

Er ist die logische Konsequenz eines Systems, das nie echte Kontrolle kannte – nur Selbstverwaltung durch die eigene Elite.

Werden jetzt endlich Aufklärung und Verhaftungen folgen?

Oder bleibt alles beim Alten – ein kleiner Sturm, danach weiter wie bisher?

Wenn Belgien tatsächlich den Mut hat, bis zum Kern vorzudringen, dann könnten Namen auftauchen, die heute noch unantastbar erscheinen:

– ehemalige Kommissare,

– hohe Beamte im EU-Auswärtigen Dienst,

– einflussreiche NGO-Netzwerke,

– Lobbyorganisationen mit direktem Zugang zur Kommission.

Dass Mogherini verhaftet wurde, ist nur der Anfang.

Ein System dieser Größe fällt nicht mit einem einzigen Stein – es fällt, wenn der erste Stein das ganze Netz in Bewegung setzt.

Der Skandal zeigt:

Die EU hat nicht zu viel Korruption an ihren Rändern.

Sie hat ein Korruptionsproblem im Herzen ihrer Macht.

Die Frage ist nicht mehr ob weitere Festnahmen kommen.

Die Frage ist nur noch:

Wann – und wen trifft es als Nächsten?

Quellen:

EXCLUSIVE: Police raid EU External Action Service, College of Europe in sweeping fraud probe

Breaking news. Police detain former EU foreign policy chief Federica Mogherini in anti-fraud probe

Belgian police raid EU diplomatic service on fraud suspicion