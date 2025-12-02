Andrew Korybko

Selenskyj könnte als Nächster folgen, nachdem Jermak gerade gestürzt wurde – es sei denn, er erfüllt Trumps Forderungen nach Frieden. In diesem Fall ist es nicht unvorstellbar, dass auch er formell in diesen Skandal verwickelt wird – als Auslöser eines US-gestützten Regimewechsels, ausgeführt in Zusammenarbeit mit seinen inländischen Verbündeten.

Selenskyjs kriegstreibender grauer Kardinal Andrij Jermak, der offiziell als sein Stabschef dient, reichte seinen Rücktritt ein, nachdem seine Wohnung im Rahmen der Ermittlungen zum ukrainischen Energiekorruptionsskandal im Umfang von 100 Millionen US-Dollar durchsucht wurde. Der russische Botschafter mit Sonderstatus Rodion Miroshnik glaubt jedoch, dass er entlassen wurde, um Selenskyj zu schützen, während sich die Schlinge im Zuge dieser Ermittlungen um ihn zuzieht. Wie auch immer die Wahrheit aussieht – Miroshnik könnte etwas auf der Spur sein, was im Verlauf dieser Analyse näher ausgeführt wird.

Zuvor wurde bewertet, dass „der ukrainische Korruptionsskandal den Weg zum Frieden ebnen könnte, wenn er Jermak zu Fall bringt“, da „sein Sturz das ohnehin wackelige Bündnis zwischen den Streitkräften, den Oligarchen, dem Geheimdienst und dem Parlament, das Selenskyj an der Macht hält, auflösen könnte.“ Selenskyj zögerte deshalb, ihn loszuwerden, was Jermak ermutigte, in seinem Namen zu erklären, dass die Ukraine kein Territorium an Russland abtreten werde – und damit einen der zentralen Vorschläge des US-Friedensentwurfs zunichtemachte.

Kurz darauf wurde Jermaks Wohnung durchsucht – mit Beteiligung der beiden US-finanzierten Institutionen, die diese Korruptionsermittlung anführen: dem Nationalen Anti-Korruptionsbüro der Ukraine (NABU) und der Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAPO). Hätte Selenskyj die in dem Entwurf enthaltenen Prinzipien akzeptiert – insbesondere das 26. Prinzip, wonach „alle am Konflikt Beteiligten Amnestie für ihre Handlungen während des Krieges erhalten werden“ – hätte Jermak vielleicht in den Sonnenuntergang reiten können.

Stattdessen flüsterte Jermak Selenskyj ein, gegenüber Trump hart zu bleiben und den US-Friedensentwurf abzulehnen. Danach ließ die USA die von ihr finanzierten Anti-Korruptionsbehörden mit den Ermittlungen fortfahren. Trump hätte das Ganze sofort stoppen können, bevor es vorhersagbar Jermak zu Fall brachte, hätte Selenskyj zumindest öffentlich dem Zugeständnis der Gebietsabtretung im Donbass zugestimmt. Jermaks Karriere und sein gesamtes Vermächtnis in den Augen der Ukrainer wurden daher durch seinen Kriegskurs zerstört.

Als Nächster könnte Selenskyj fallen, wenn er Trumps Forderungen nicht erfüllt. Ohne seinen grauen Kardinal, der das ohnehin fragile Bündnis stabil hielt, das ihn an der Macht hält, ist er politisch verwundbarer denn je. Diese offensichtliche Schwäche könnte einige seiner Verbündeten dazu verleiten, in naher Zukunft Machtspiele gegen ihn einzuleiten. Durch US-geförderte Überläufe aus der Regierungspartei könnte er beispielsweise die Kontrolle über die Rada verlieren – was die USA nutzen könnten, um ihn abzusetzen, falls er sich weiterhin gegen Frieden stellt.

Parallel dazu könnten die USA den korrupten Oligarchen drohen, sie ebenfalls ins Netz der Ermittlungen zu ziehen, sofern sie ihre parlamentarischen Vertreter nicht dazu bringen, an dem schrittweisen Regimewechsel gegen Selenskyj mitzuwirken. Ebenso könnten die USA dem Geheimdienst befehlen, Proteste der Opposition gegen Selenskyj zuzulassen. Die Rolle der Streitkräfte würde sich darauf beschränken, Selenskyj zu widersprechen, falls er sie anweist, diese Proteste aufzulösen. Als Belohnung könnte ihr beliebter Valery Saluschnyj Selenskyj letztlich auf dem Thron ersetzen, wenn alles vollzogen ist.

Jermaks Rücktritt/Entlassung setzte diese Szenarien in Gang – doch beschleunigt werden könnte der Prozess durch eine formelle Erklärung von NABU-SAPO, dass Selenskyj selbst unter Untersuchung steht. Das könnten die USA autorisieren (einschließlich einer Razzia), sollte er den Forderungen Trumps nicht bald nachkommen. Rückblickend zeigt sich, dass Selenskyjs Bemühungen im Sommer, NABU-SAPO zu unterwerfen, genau dies verhindern sollten – doch sie scheiterten, und Trump nutzt diese Anti-Korruptionsbehörden nun, um ihn endgültig in den Frieden zu zwingen.