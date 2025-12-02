Die medizinisch unsinnige, risikoreiche und grundgesetzwidrige Masern-Impfpflicht

Die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD e.V.) um Prof. Dr. Sucharit Bhakdi haben eine „Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz“ gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, über Masern und die Masernimpfung aufzuklären, um das sogenannte „Masernschutzgesetz“ mit seiner Impfpflicht von den politischen Entscheidungsträgern so schnell wie möglich aufheben zu lassen. Wir bringen nachfolgend den Inhalt des Schreibens das die „Arbeitsgruppe Masernschutzgesetz“ an alle Verantwortlichen geschickt hat, mit weiteren Hinweisen.

Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler

für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., MWGFD e.V.

Arbeitsgruppe „Masernschutzgesetz“

„Nach aktuellen epidemiologischen Zahlen ist das Risiko einer schweren