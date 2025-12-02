Der sogenannte 28-Punkte-Friedensplan birgt offenkundig eine Gefahr für das politische Überleben der Kiewer Führung. Deshalb versucht sie, die Verhandlungen so lange wie möglich hinaus zu zögern.

Alex Männer

Ungeachtet vielen zum Teil widersprüchlichen Medieninformationen geht das Ringen um den „28-Punkte-Plan“ der Vereinigten Staaten zur Beilegung des Ukraine-Konflikts zwischen allen Beteiligten weiter. Während Russland bezüglich der Friedensbemühungen von Präsident Donald Trump weiterhin Zuversicht äußert, zeigen sich die Ukraine und die EU zunehmend verunsichert.

Deren Hauptkritik gilt dabei der Tatsache, dass die Ukrainer sich gemäß dem US-Friedensplan vor allem zu weitreichenden Gebietsabtretungen an Russland, zur Kürzung ihrer Streitkräfte um die Hälfte sowie zum Verzicht auf eine NATO-