Kläglich – Familienunternehmen – Rentenrebellen – AfD-Jugend

Egon W. Kreutzer

Ich könnte das alles beschönigen, reinwaschen und heroisieren. Das will ich aber nicht. Wozu sich etwas in die Tasche lügen, wenn am Ende doch nichts drin ist?

Es ist das „Klägliche“, was mich überall anspringt, wenn ich mich in Deutschland umsehe. Klägliche Versuche, klägliches Scheitern. An nur drei Beispielen, denen gemeinsam ist, dass sie alle in den letzten Tagen zugleich zu bestaunen waren, will ich deutlich machen, wie die Kräfteverhältnisse aussehen, die dem Land die Richtung aufzwingen. Es sind drei Beispiele im Großen, die sich jedoch tagtäglich vieltausendfach im Kleinen wiederholen, bis in Vereine, Familien und Freundschaften hinein.

Der Verband der Familienunternehmen, über 6.000