Israel und die ewige Kriegslust der Khasaren

Peter Haisenko

Seit der Gründung des Staats Israel 1948 befindet sich die gesamte Region in einem andauernden Kriegszustand. Da muss die Frage gestellt werden, warum man nicht zum Frieden finden kann. Vielleicht gibt die Geschichte hierzu passende Hinweise.

Woher kamen die Juden ursprünglich und warum werden sie Hebräer genannt? Vor etwa 20 Jahren hat die Schweizer Publikation „Zeitenschrift“ in Heft Nr. 10 einen Überblick veröffentlicht. Dieser hat die Überschrift „Spurensuche im Wüstensand” mit der Unterzeile “Vom Ursprung der Hebräer und weshalb die heidnischen Khasaren, ein Hunnenvolk, zu den eigentlichen Stammvätern der heutigen Juden wurden.” Ich zitiere frei:

Die Sephardim

Vor ungefähr 5000 Jahren zog ein wild zusammengewürfelter Haufen arabischer Herkunft unter ihrem Führer Habr von einem Gebiet los, das ungefähr dem heutigen Jemen entspricht. Sie überquerten das Rote Meer nach Äthiopien und wurden bald nach ihrem Führer