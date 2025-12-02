Ist die globale Technokratie unvermeidlich oder gefährlich illusorisch?

Von Brandon Smith

Die verwirrende Wahrheit hinter der technologischen Versklavung der Menschheit ist, dass sie ohne die freiwillige Mitwirkung der vorgesehenen Sklaven unmöglich wäre. Die Menschen müssen die Technokratie in ihrem Leben willkommen heißen, damit sie Erfolg haben kann. Die Bevölkerung muss blind glauben, dass sie ohne sie nicht leben kann oder dass Autoritarismus durch algorithmischen Konsens „unvermeidlich“ ist.

Beispielsweise trägt der Durchschnittsbürger in einer Wirtschaft der ersten Welt freiwillig und ausnahmslos überall und jederzeit ein Mobiltelefon mit sich. Ohne dieses Gerät zu sein, bedeutet in ihren Augen, nackt, gefährdet, unvorbereitet und von der Zivilisation abgeschnitten zu sein. Ich bin in den 1980er Jahren aufgewachsen, und wir kamen gut zurecht, ohne jeden Moment des Tages ein Telefon an unserer Hüfte zu haben. Selbst heute weigere ich mich, eines mit mir zu führen.

Warum? Erstens ist ein Mobiltelefon, wie die meisten Menschen inzwischen wissen sollten (die Enthüllungen von Edward Snowden haben keinen Zweifel daran gelassen), ein perfektes technokratisches Gerät. Es verfügt über mehrschichtige Ortungsfunktionen und nutzt GPS, WLAN-Router und Mobilfunkmasten-Triangulation, um jeden Ihrer Schritte zu verfolgen. Darüber hinaus kann es dazu verwendet werden, Ihre täglichen Gewohnheiten, Ihre Freunde und Ihren Aufenthaltsort an einem bestimmten Tag vor vielen Monaten oder Jahren aufzuzeichnen.

Dann gibt es noch die in der App-Software versteckten Hintertürfunktionen, die es Regierungen und Unternehmen ermöglichen, auf das Mikrofon und die Kamera Ihres Handys zuzugreifen, selbst wenn Sie glauben, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Die privaten Details Ihres Lebens könnten aufgezeichnet und zusammengetragen werden. In einer Welt, in der die Privatsphäre von prahlerischen Technokraten für „tot“ erklärt wird, warum sollten Sie ihnen dann helfen, indem Sie etwas mit sich herumtragen, das alles hört, was Sie sagen, und alles aufzeichnet, was Sie tun?

Globalisten geben oft offen zu, dass es bei der Dynamik der globalen Überwachung und dem Ende der Anonymität um freiwillige Teilnahme geht. In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen im Jahr 2023 gab der ehemalige Chef des WEF, Klaus Schwab, folgende Erklärung ab:

Schwab sprach über seine Vision einer „neuen Welt“ und die Opfer, die die Menschen bringen müssen, um in ihr zu leben. Ich möchte darauf hinweisen, dass er sagt: „SIE müssen vollständige Transparenz akzeptieren …“ und nicht „WIR müssen vollständige Transparenz akzeptieren …“. Er bezieht die Eliten nicht in sein futuristisches Ideal der totalen Überwachung mit ein.

Michael F. Neidorff, damals Vorsitzender und CEO der Centene Corporation (einem großen US-Krankenversicherer), erklärte während einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2017 in Davos mit dem Titel „Was wäre, wenn: Privatsphäre zu einem Luxusgut wird?“ Folgendes:

„Per Definition gibt man seine Privatsphäre auf, wenn man sich an etwas beteiligt. Big Data kann unglaublich nützlich sein, aber die Tatsache, dass es nicht anonymisiert ist, ist der Punkt, an dem das Problem entsteht …“

Das globalistische Konzept vom Ende der Privatsphäre wird in dem Essay der WEF-Mitglied Ida Auken mit dem Titel „Willkommen im Jahr 2030. Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und mein Leben war noch nie besser“ näher erläutert. Ihr Artikel ist das typische Beispiel für technokratische Propaganda – ähnlich wie die Narrative der sowjetischen Futuristen zu Beginn des Kalten Krieges locken die Eliten die Öffentlichkeit oft mit dem Versprechen eines Lebens in unendlichem Reichtum und Komfort zur Teilnahme an der Technokratie. „Eines Tages bald …“, sagen sie, „… wird unsere Technologie Arbeit, den Bedarf an Geld und die Wohlstandskluft beseitigen.“

Das heißt, sie alle versprechen denselben Unsinn, dass man nicht mehr arbeiten muss, seine Zeit frei zur Verfügung hat und der Besitz von Eigentum überflüssig wird, weil man alles umsonst bekommt. Der Preis dafür ist natürlich, dass Ihr Leben für die Machthaber wie ein offenes Buch sein wird und Ihr Überleben vollständig von deren Launen abhängt. Wenn Sie aus der Reihe tanzen, können sie einfach einen Knopf drücken und Ihr Leben, wie Sie es kennen, beenden.

Jeder Aspekt der Technokratie erfordert eine immer größere Abhängigkeit, aber auch ein gewisses Maß an Vertrauen – Vertrauen darauf, dass die Technokraten klüger sind als Sie und Ihr Wohl im Sinn haben. Die meisten Menschen haben dieses Vertrauen in andere Menschen nicht, insbesondere nicht in Regierungsbeamte und Unternehmensvorstände. Ich habe jedoch einen beunruhigenden Trend zu blindem Vertrauen in künstliche Intelligenz beobachtet.

Schließlich sind Algorithmen die ultimative objektive Quelle, oder nicht? Sie haben keine Emotionen, wie könnten sie also unter Voreingenommenheit leiden?

Ah, und da ist der große Haken. Wie ich schon seit vielen Jahren sage, wird KI so überbewertet, dass es einem den Verstand raubt. Die Menge an Strom und Humankapital, die in KI investiert wird, ist bereits immens, und es werden noch mehr Ressourcen benötigt, damit sich diese Systeme weiter „entwickeln” können. Und doch hat noch keine KI jemals etwas Neues erfunden, ohne dass auf jeder Ebene umfangreiche menschliche Eingaben erforderlich waren. KI schafft nichts autonom, und ich bezweifle, dass sie das jemals tun wird.

Warum stecken wir so viele Ressourcen in etwas, das eigentlich nichts anderes als eine glorifizierte Suchmaschine ist? Verstehen Sie mich nicht falsch, mir ist klar, dass KI als Entwicklungsinstrument ein großes Potenzial hat. Sie erleichtert sicherlich die Forschung und beschleunigt Projekte, aber sie ist nicht intuitiv und oft falsch.

Ich habe gelegentlich Apps wie ChatGPT und Grok verwendet, um obskure Quellen für Daten und Zitate zu finden, aber dafür muss man bereits wissen, wonach man sucht. Jede App hat mich schon einmal belogen, indem sie mir falsche Informationen und unaufgeforderte Propaganda geliefert hat (Grok gibt zumindest zu, dass es voreingenommene Inhalte liefern kann, oder gibt zu, dass es falsch lag, wenn es durch widersprüchliche Daten in die Enge getrieben wurde).

Aber noch einmal: KI kann Sie nicht in die Irre führen, es sei denn, Sie glauben an die Illusion, dass KI unfehlbar ist. Leider tappen zu viele Menschen in diese Falle. Ich sehe, wie Menschen ständig KI zitieren, ohne die Quellen zu überprüfen. Sie verwenden KI als Quelle, und genau das wollen die Globalisten.

Wenn die Mehrheit der Menschen auf dem Planeten beginnt, KI als akademischen oder philosophischen Standard zu verwenden, dann gewinnen die Globalisten. Jeder Mensch wird die gleichen Antworten erhalten, die von den Mächtigen programmiert werden, und selbst wenn diese Antworten falsch sind, werden sie als richtig angesehen, weil niemand über gegenteilige Informationen verfügt.

Ich habe dieses Problem letztes Jahr in meinem Artikel „Drei erschreckende Folgen der KI, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben” untersucht. Auch hier ist die Teilnahme der Schlüssel zur Versklavung. Der Faktor menschliche Faulheit gibt der KI in gewisser Weise die Erlaubnis, über uns zu herrschen.

Kürzlich habe ich eine Diskussion mit Elon Musk auf dem Saudi Investment Forum gesehen, das als Erweiterung der Saudi 2030 Agenda ins Leben gerufen wurde (im Grunde sind es dieselben Leute wie beim World Government Summit in Dubai), sowie seine Kommentare auf der jüngsten Tesla-Aktionärsversammlung. Musk argumentierte:

„Langfristig wird die KI das Sagen haben, um ganz ehrlich zu sein, nicht die Menschen … Wenn künstliche Intelligenz die Summe der menschlichen Intelligenz bei weitem übersteigt, ist es schwer vorstellbar, dass tatsächlich Menschen das Sagen haben werden. Wir müssen also nur sicherstellen, dass KI freundlich ist …“

Er erläuterte auch eine eher utopische Vision der nächsten Jahrzehnte (wie es alle Futuristen tun) und prognostizierte eine Welt ohne Arbeit, ohne Knappheit und ohne die meisten menschlichen Kämpfe, an die wir gewöhnt sind. Es ist eine sehr ähnliche Vision, wie sie der Öffentlichkeit von Eliten und Unternehmensmagnaten verkauft wurde, die während der ersten industriellen Revolution eine 15-Stunden-Arbeitswoche vorhersagten. Musks Ideal unterscheidet sich nur darin, dass er eine wohlwollende KI fordert, die von Libertären trainiert wird, anstatt einer übermächtigen KI, die von Globalisten trainiert wird.

Fazit: KI wird nur dann „das Sagen haben“, wenn die Bevölkerung dies zulässt. Wir können sie jederzeit abschalten, wenn wir wollen. Sie können jetzt sofort Ihr Handy aus der Tasche ziehen und wegwerfen, wodurch Sie Ihren digitalen Fußabdruck verringern und im Vergleich zu gestern praktisch unsichtbar werden. Im weiteren Sinne kann die Gesellschaft als Ganzes Nein zur KI-Governance sagen. Die Frage ist nur: Werden wir das tun?

Ich gebe Musk vorerst den Vorteil des Zweifels, dass er KI zum Guten einsetzen will, aber ich muss darauf hinweisen, dass das kollektivistische Ideal immer auf dem Versprechen eines wirtschaftlichen Elysiums basiert. Die Welt der Leichtigkeit, die Musk sich vorstellt, wird es wahrscheinlich nie geben. Ich glaube, das System würde zuerst zusammenbrechen.

Das heißt, Technokratie wird versucht werden, aber sie wird implodieren, wenn sich herausstellt, dass KI kein Wundermittel ist und dass die Vorteile den Verlust der Freiheiten, den der digitale Gulag erfordert, nicht aufwiegen. Faulheit wirkt nur dann als Opium für die Massen, wenn sie keine Schmerzen verursacht. Schmerz schafft Motivation, und Motivation führt zu Rebellion.

Darüber hinaus sind die uns derzeit zur Verfügung stehenden Energieressourcen in keiner Weise in der Lage, die von den Eliten gewünschte KI-Renaissance anzutreiben. Selbst Musk räumt ein, dass Energie der ultimative Engpass ist und dass eine Steigerung der weltweiten Energieproduktion um 50 % bis 100 % erforderlich wäre, um die zukünftige KI-Entwicklung voranzutreiben. Alternative Schätzungen gehen von einer Steigerung der Energieproduktion um 300 % aus.

Kein bevölkerungsreiches Land der Welt, einschließlich der USA, verfügt über das erforderliche Stromnetz, um jedem Bürger den Besitz und Betrieb eines Elektroautos zu ermöglichen. Stellen Sie sich vor, wie viel Energie erforderlich wäre, um Millionen und Abermillionen von KI-gesteuerten Robotern und Maschinen einzusetzen, die die Arbeit von Menschen ersetzen sollen.

Herkömmliche grüne Energie wird dies nicht leisten können, da sie äußerst ineffizient ist. Nur eine massive Ausweitung der Kernenergie könnte dies bewerkstelligen (oder die Fusion, falls sie jemals erfolgreich sein sollte). Die wirtschaftlichen Kosten wären beispiellos (Hunderte von Billionen Dollar). Die Arbeit, die erforderlich wäre, um diesen Energie-Reichtum zu erzeugen, würde für die Menschheit MEHR Arbeit bedeuten, nicht weniger. Das würde mehr Kämpfe, mehr Wut und eine größere Wahrscheinlichkeit eines gesellschaftlichen Zusammenbruchs bedeuten.

Ich habe viele Probleme mit Futuristen, aber was mich am meisten stört, ist ihre Gewohnheit, den menschlichen Faktor in ihren technokratischen Theorien zu ignorieren. Eine KI, die die Welt regiert, ist nicht unvermeidlich, sondern hängt von der freiwilligen Zustimmung der Menschen ab, genauso wie alles andere in der Technokratie von der Zustimmung der Menschen abhängt.

Ich sage nicht, dass wir „anti-technologisch” sein sollten, sondern nur, dass wir Meister der Technologie sein können und müssen. Wir bestimmen die Zukunft, nicht die KI. Technologie ist nebensächlich und letztlich irrelevant im Vergleich zur menschlichen Erfahrung. Wenn eine Technologie unser Leben nicht tatsächlich besser und freier macht, sondern stattdessen unser Dasein zu einem Elend macht, dann sollte sie zusammen mit den globalistischen Institutionen, die von uns verlangen, „nichts zu besitzen und glücklich zu sein”, in Schutt und Asche gelegt werden.