Mit verschwendeten Milliarden hat die NATO immer noch nicht die Kraft, Russland zu schlagen

Phil Butler

In allen Mainstream-Medien von Berlin bis Los Angeles sind Wladimir Putin und Russland im Konflikt mit der Ukraine auf der Verliererseite. Die Stellvertreter der NATO und die Experten der westlichen Denkfabriken versichern den Bürgern der USA und anderer verbündeter Länder unablässig, dass Russland in den Seilen hängt und bereit ist für den K.-o.-Schlag der von US-Präsident Joe Biden angeführten Koalition. Dabei gibt es jedoch ein großes Problem. Keine dieser Behauptungen ist wahr.

CNN sagt: „Putin muss wissen, dass er in der Ukraine geschlagen ist“. Bei The Hill sagen die Experten, Biden und die NATO sollten „alles tun, was nötig ist, um Putin zu stoppen“. Aber halt. Wenn Putin bereits besiegt ist, was bleibt dann noch für die NATO und den haarsträubenden US-Präsidenten zu tun? Dies ist das jüngste Zeichen dafür, dass die marode Nordatlantikvertrags-Organisation in den Seilen hängt. Wenn die Russen schließlich ihre mehrgleisige Offensive gegen das, was von Zelenskys Truppen übrig geblieben ist, starten, wird sich die NATO als das größte, nutzlose Humpty Dumpty entpuppen, das die Welt je gesehen hat. Überprüfen Sie dies aus zuverlässigeren Quellen.

Im November 2022 schrieb Oberst a.D. Douglas MacGreggor eine klare Analyse der tatsächlichen Lage in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt. Der Meisterstratege, den seine Kollegen in der US-Armee als „Amerikas größten Kriegskämpfer“ bezeichneten, brachte die Situation auf den Punkt und machte deutlich, dass die USA und ihre Verbündeten nie wirklich eine Strategie für die Ukraine oder gegen Russland hatten. Hier ein Auszug aus seinen damaligen Ausführungen:

Die hochrangigen amerikanischen Militärs und ihre politischen Vorgesetzten betrachteten Russland durch eine eng fokussierte Linse, die die Stärken der USA und der Ukraine hervorhob, aber Russlands strategische Vorteile ignorierte – die geografische Tiefe, die nahezu unbegrenzten natürlichen Ressourcen, den starken sozialen Zusammenhalt und die militärisch-industrielle Kapazität, seine militärische Macht schnell zu vergrößern.

Der ehemalige Militärberater der Trump-Administration skizzierte das Aufgebot an Streitkräften, die jederzeit bereit sind, die Reste des dezimierten ukrainischen Militärs anzugreifen. Im November informierte MacGregors Netzwerk ihn darüber, dass etwa 540.000 zusätzliche russische Kampftruppen, unterstützt von über 1.000 Raketenartilleriesystemen, 1.500 Panzern, 5.000 gepanzerten Kampffahrzeugen, Hunderten von stationären Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Bombern sowie Tausenden von taktischen ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen in Schlagdistanz zu den letzten Reserven der Ukraine zusammengezogen waren.

Das war im November. Seitdem hat die Ukraine ihre Streitkräfte bei Angriffen auf russische Verteidigungsnetze und bei der Verteidigung wichtiger Verkehrsknotenpunkte wie Bakhmut, wo die Wagner-Gruppe derzeit die letzten Verteidiger von Zelensky ausschaltet, ausbluten lassen. Die Ukraine ist nahezu erledigt! Das Pentagon weiß es, Zelensky weiß es, die NATO-Führung weiß es, aber niemand in der westlichen Führung hat den Mumm, es einfach auszuspucken. Die Ukraine hat 157.000 Tote und 234.000 Verwundete zu beklagen. Fast 20.000 sind gefangen genommen worden, und den Waffen fehlen nicht nur Flugzeuge und Panzer, sondern auch die Munition, um den Kampf so fortzusetzen, wie er heute am Boden stattfindet. Wenn Russland die neue Offensive startet, wird es ein Blutbad geben, wie es seit der Zurückdrängung der Nazis durch die Sowjets in Berlin nicht mehr vorgekommen ist. MacGreggor und anderen Experten zufolge werden die Russen erst aufhören, wenn sie die Ufer des Dnjepr erreicht haben, der die Ukraine in West und Ost teilt.

Der ehemalige US-Waffeninspekteur Scott Ritter schließt sich MacGregor und anderen wichtigen Militärexperten an und weist darauf hin, dass die Zahl der Toten in der Ukraine zeigt, dass Russland tatsächlich gegen die NATO und die Ukraine kämpft. Tatsächlich haben die NATO und die USA das von den Nazis angeführte Militär der Ukraine seit 2014 ausgebildet und aufgebaut. In den Kämpfen sind auch Tausende Söldner, NATO-Operateuren ohne Uniform und NATO-Ausbildern aus den USA und dem Vereinigten Königreich ums Leben gekommen. Angesichts der historischen Rückschläge der USA in Afghanistan, im Irak und in Syrien ist das nichts Neues. Amerikas „Spezialeinheiten“ waren seit dem 2. Weltkrieg an praktisch jedem Konflikt auf der Welt beteiligt. Aber die Ukraine ist anders.

Oberst MacGregor wurde neulich in einem Interview gesagt, sein Kontakt in Russland habe ihm gesagt, dass „die Russen sich auf einen 30-monatigen Krieg mit den USA und der NATO vorbereiten.“ Der ehemalige Kommandeur eines Panzerregiments wies darauf hin, dass die USA und die NATO derzeit nicht über eine schnelle Mobilisierungsfähigkeit verfügen, während Russland die Waffenproduktion bereits drastisch erhöht hat.

Über Telegram und andere Hintertürchen sehen wir, wie der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dimitri Medwedew, Panzer-, Raketen- und andere Waffenproduktionsanlagen in ganz Russland inspiziert, die ihre Produktion schnell hochgefahren haben. Medwedew, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des mächtigen Sicherheitsrates ist und einer Regierungskommission für Waffenproduktion vorsteht, erklärte vor ein paar Tagen gegenüber Reportern, dass die neuen Lieferungen Russland helfen werden, der Ukraine auf dem Schlachtfeld eine „vernichtende Niederlage“ zuzufügen.

Medwedew hat auch davor gewarnt, dass Russland sich mit anderen Ländern, die gegen die Hegemonie der USA sind, zusammenschließen und eine Militärkoalition bilden könnte, die darauf abzielt, die Vorherrschaft der USA in der Weltpolitik zu schwächen. Der westliche Nachrichtenkonsument erfährt von diesen Tatsachen nichts, obwohl die Möglichkeiten, die den Ländern außerhalb des NATO-Bündnisses verbleiben, in diesen Tagen ziemlich klar zu sein scheinen. Von Indien bis Brasilien wachsen die Angst und die Unsicherheit über die Hegemonie der USA von Tag zu Tag.

Wie Colonel MacGregor und andere hervorgehoben haben, sind die USA und die NATO-Führung völlig unfähig, Russland und die russischen Taktiken und Strategien zu verstehen. Dies wird deutlich, wenn man westliche Nachrichten liest oder sieht. The Hill hat gerade einen pensionierten US-Major John Spence zitiert, der behauptet, Russland könne keine koordinierte Offensive durchführen. Major Spence arbeitet mit dem Madison Policy Forum zusammen, das von Oberst a.D. Liam Collins geleitet wird, der die Ukraine im Hinblick auf die militärische Aufrüstung des Landes nach den „gefälschten“ Minsker Vereinbarungen beraten hat.

Was können wir also erwarten? Innerhalb weniger Tage, vielleicht sogar noch vor der Veröffentlichung dieses Artikels, wird Russland einen massiven, mehrgleisigen Angriff starten, um das besiegte ukrainische Militär in die Flucht zu schlagen. Alle Leopard- und Abrams-Panzer in Europa werden ihn nicht aufhalten können, selbst wenn die Ukrainer wüssten, wie man sie bedient. Die NATO hat nicht die Kraft dazu. Das Beste, was erreicht werden kann, ist eine Aufteilung der Ukraine, wie ich bereits vorgeschlagen habe. Und wenn eine verrückte multinationale Truppe in den Konflikt hineingezogen wird, dann erwarte ich, dass der Name „Ukraine“ als eine Nation, die es einmal war, in die Geschichtsbücher eingehen wird.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.