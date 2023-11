Mit versteckten Kamera ein Freimaurer-Ritual „Master Mason Degree“ aufgedeckt.

Kyle ein investigativer Journalist schreibt: Ich war mit einer versteckten Kamera verdeckt unterwegs, um ein Freimaurer-Ritual „Master Mason Degree“ aufzudecken. Ich war schockiert, als ich erfuhr, wie viel davon aus alten talmudischen Lehren stammt.

Die Freimaurerei, bekannt für ihre Geheimnisse und Rituale, hat eine lange Geschichte und ist von zahlreichen Mythen und Spekulationen umgeben. Der „Master Mason Degree“ ist der dritte und höchste Grad in der Blauen Freimaurerei und wird oft als der Höhepunkt der symbolischen Lehren der Freimaurerei angesehen. Dieses Ritual, voller symbolischer Handlungen und Lehren, soll die moralischen und ethischen Prinzipien der Freimaurerei vermitteln.

Interessanterweise gibt es Behauptungen und Debatten über die Ursprünge und Einflüsse der Freimaurer-Rituale. Einige Quellen behaupten, dass es Verbindungen zu alten Lehren und Traditionen gibt, einschließlich des Talmud, einer zentralen Textsammlung des Judentums, die Rabbinische Diskussionen über Gesetz, Ethik, Bräuche und Geschichte enthält. Diese Verbindungen sind jedoch umstritten und nicht eindeutig nachgewiesen. Der Talmud selbst ist eine komplexe und weitreichende Sammlung von Texten, die in der jüdischen Tradition eine zentrale Rolle spielen, und die Verknüpfung mit freimaurerischen Ritualen ist ein Bereich, der weiterer Forschung und Verständnis bedarf.

Die Freimaurerei betont moralische und ethische Entwicklung, Brüderlichkeit, Wohltätigkeit und die Suche nach Wahrheit. Ihre Rituale, voller Allegorien und symbolischer Gesten, sind für Außenstehende oft schwer zu verstehen und werden in der Regel geheim gehalten. Dies hat dazu geführt, dass die Organisation im Laufe der Jahre von zahlreichen Verschwörungstheorien umgeben war.

