Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die eine Covid-Impfung ablehnen, sollen „ersetzt“ werden

Eine Demokratin aus New York möchte lieber eine hohe Personalfluktuation im öffentlichen Gesundheitswesen, als das Recht der Arbeitnehmer zu respektieren, sich am 22. September nicht impfen zu lassen.

Gouverneurin Kathy Hochul wird im gesamten Bundesstaat New York jeden Mitarbeiter im Gesundheitswesen ersetzen, der sich weigert, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.

„Allen Gesundheitsdienstleistern, insbesondere den Ärzten und Krankenschwestern, die sich impfen lassen, sage ich danke, denn sie halten sich an ihren Eid“, sagte sie laut Fox News. „An diejenigen, die sich nicht impfen lassen, werden wir die Leute [bald] ersetzen.“

Die Gouverneurin behauptete, fast alle Angestellten hätten die Impfung bereits erhalten, und diejenigen, die noch nicht geimpft seien, gehörten einer Minderheit an.

„Es gibt Einrichtungen, z. B. in New York City, in denen 98 % des Personals geimpft sind [und] in denen es keinen Arbeitskräftemangel gibt“, sagte sie laut dem Fernsehsender. „Wir arbeiten eng mit diesen Krankenhäusern zusammen, um herauszufinden, wo wir weitere Personen finden können, um Pflegeheime und andere Einrichtungen zu ergänzen.“

Vorgänger Andrew Cuomo (D) hatte angeordnet, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen in Krankenhäusern und Altenheimen bis spätestens 27. September ihre erste Spritze erhalten müssen. Wer sich nicht daran hält, kann entlassen werden.

Das harte Vorgehen bei der Krankheitsvorbeugung hatte zur Folge, dass mehrere Entbindungspfleger entlassen wurden. Das Lewis County General Hospital verlor sechs Mitarbeiter der Entbindungsstation, so dass die Entbindung von Neugeborenen am 24. September vorübergehend unterbrochen werden musste. Weitere sieben Kollegen sind noch unentschlossen, ob sie sich impfen lassen sollen.

„Wir sind nicht in der Lage, den Dienst nach dem 24. September sicher zu besetzen“, sagte Gerald Cayer, Geschäftsführer des Lewis County Health System, laut WWNY-TV. „Die Anzahl der eingegangenen Rücktritte lässt uns keine andere Wahl, als die Entbindungen im Lewis County General Hospital zu pausieren.“

Das Erie County Medical Center, das größte Krankenhaus im Westen New Yorks, rechnet allein mit dem Verlust von 400 Mitarbeitern aufgrund des Impfstoffmandats.

Pflegeheime haben ähnliche Personalengpässe zu verzeichnen. Der Leiter der Abteilung für Patienten- und Familienpflege des Strong Memorial Hospital beklagte sich über Probleme bei der Suche nach Langzeitpflegeplätzen. Der Grund dafür ist, dass 15 Pflegeheime, an die das Krankenhaus Patienten überweist, keine neuen Patienten mehr aufnehmen.

„Wir haben immer eine Reihe von Patienten, die aus verschiedenen Gründen auf ein Angebot für ein Pflegeheimbett warten, das sich vielleicht verzögert, aber nicht in dem Maße, wie wir es heute erleben“, sagte Kelly Luther laut Fox News. „Das führt zu einer Situation, in der wir unsere Reichweite für diese Überweisungen in der gesamten westlichen Region ausweiten müssen.“