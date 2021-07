Mitarbeiter eines Pflegeheims gesteht: Nach der Covid-Impfung starben 15 Bewohner

Ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in der kanadischen Provinz Ontario hat sich über die Folgen der Corona-Impfung geäußert. Durch E-Mails wurden die Mitarbeiter über die Einführung des Impfstoffs informiert.

Am 19. Januar erhielten Mitarbeiter und Bewohner ihre erste Corona-Spritze. Siebzehn Tage später erhielt die Hinweisgeberin eine E-Mail von ihrem Arbeitgeber, in der stand, dass 61 Bewohner mit Corona infiziert und 15 von ihnen gestorben waren. 40 Mitarbeiter infizierten sich ebenfalls mit Covid..

15 Todesfälle in 17 Tagen! Die Normalität ist 3 Todesfälle in 9 Monaten

„Das sind also 15 Todesfälle in 17 Tagen [aufgrund der Impfung]“, sagte der anonyme Mitarbeiter im Gespräch mit Bright Light News. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie viele Menschen normalerweise im Pflegeheim sterben, gab es zwischen März und Dezember 2020 drei Todesfälle. Diese Fälle hatten übrigens nichts mit Corona zu tun.

Es hatte auch noch nie einen Corona-Ausbruch im Pflegeheim gegeben. Einer der Mitarbeiter wurde zwar positiv getestet, aber das Ergebnis stellte sich als falsch positiv heraus.

Bright Light News vermutet, dass dies „kein Einzelfall“ ist. Das Gesicht der Mitarbeiterin wurde unkenntlich gemacht und auch ihre Stimme wurde verzerrt:

BREAKING: Ontario nursing-home whistleblower exposes 15 deaths just weeks after #CovidVaccine rollout.



For full interview, please support us here: https://t.co/9hdu3oH8WE@fordnation @JustinTrudeau pic.twitter.com/b7BUdD3TUR