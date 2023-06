Mitbegründer von Greenpeace warnt: Wenn wir den Nullpunkt erreichen, werden mindestens 50 Prozent der Bevölkerung sterben

Es wird hart daran gearbeitet, die Emissionen auf Null zu bringen. Die europäischen Mitgliedstaaten inklusiv der Schweiz haben sich darauf geeinigt, dass sie bis 2050 Null-Emissionen anstreben. Immer mehr Unternehmen erklären, dass sie Netto-Null anstreben.

„Wenn wir tatsächlich Netto-Null erreichen, werden mindestens 50 Prozent der Bevölkerung an Hunger und Krankheiten sterben“, warnte der Mitbegründer von Greenpeace Patrick Moore in einem Interview mit Biznews. „Daran gibt es keinen Zweifel.“

Schon heute sei mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf stickstoffhaltige Düngemittel angewiesen, erklärte er.

"If we actually achieved Net Zero, at least 50% of the population would die of hunger and disease. [..] 50% of the population depends on nitrogen fertiliser for it’s existence."



