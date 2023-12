Moderna bestätigt, dass COVID mRNA-Impfstoffe Krebs verursachen

Moderna hat zugegeben, dass sein mRNA-Impfstoff COVID KREBS verursacht, nachdem Milliarden von DNA-Fragmenten in Fläschchen mit dem gefährlichen Impfstoff gefunden wurden.

Die Enthüllung erfolgte, nachdem Dr. Robert Malone in jüngster Vergangenheit bei einer Anhörung über „Verletzungen durch COVID-19-Impfstoffe“ unter dem Vorsitz der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-Ga) erschienen war und enthüllt hatte, dass Modernas Patent zeigt, dass seine (COVID-19) „Impfstoff“-Fläschchen Milliarden von DNA-Fragmenten und andere Verunreinigungen enthalten, die mit Geburtsfehlern und Krebs in Verbindung gebracht werden.

Bei der Anhörung erklärte Dr. Malone, dass Moderna in seinem Patent anerkenne, dass RNA in Impfstoffen wegen der damit verbundenen Risiken der DNA vorzuziehen sei, dass aber die mRNA-Injektion des Unternehmens, die Dutzenden Millionen Menschen verabreicht wurde, mit letzterer verunreinigt sei.

„Moderna hat ein Patent auf die Verwendung von RNA für Impfstoffe“, erklärt Dr. Malone. „Darin räumt Moderna ausdrücklich ein, dass RNA der DNA für Impfstoffzwecke überlegen ist, weil es Probleme gibt, darunter die Möglichkeit der Insertionsmutagenese, die zur Aktivierung von Onkogenen oder zur Inaktivierung von Tumor-Suppressor-Genen führen könnte“.

„Die FDA sagt, dass sie sich keiner Bedenken bewusst ist, aber Moderna führt in seinem eigenen Patent genau die gleichen Bedenken bezüglich Insertionsmutagenese und Genotoxizität an, die auch für DNA gelten.

„Moderna weiß also, dass DNA eine Verunreinigung ist. Sie bleibt wegen der Art und Weise, wie sie sie herstellen, zurück … Sie verwenden DNA, um RNA herzustellen, und dann bauen sie die DNA ab, und dann müssen sie die abgebaute DNA von der RNA trennen, und das Verfahren, das sie verwenden, ist nicht so gut“.

Moderna ADMITS That DNA Contamination Can Lead to Cancer



• Moderna has a patent that acknowledges RNA is preferable to DNA in vaccines due to risks of insertional mutagenesis, which might activate oncogenes or inhibit tumor suppressor genes, Dr. @RWMaloneMD explained.



• A new… pic.twitter.com/EEAybZgrRZ