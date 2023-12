Gingrich entlarvt John Kerrys Agenda: „Klimawandel“ sei ein „elitärer Betrug an den einfachen Arbeiter“!

Der ehemalige republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, hat den „Klimazaren“ des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden, John Kerry, aufs Korn genommen.

In der Sendung „The Ingraham Angle“ auf Fox News nahm Gingrich den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für Klimafragen, John Kerry, aufs Korn.

Er kritisierte Kerry, nachdem der ehemalige Außenminister bei der jüngsten Klimakonferenz in Dubai eingetroffen war.

Gingrich sagte, Wähler auf der ganzen Welt würden erkennen, dass die „Klimawandel“-Agenda eine „elitäre Abzocke der einfachen Arbeiter“ sei.

„Ich glaube, die Linke ist fest entschlossen, Ihr Geld zu nehmen und es für ihre Freunde auszugeben“, sagte Gingrich.

„Denken Sie an die Ironie“, fuhr er fort.

„Sie gehen in den Nahen Osten, das Zentrum der Öl- und Gasförderung, um eine Konferenz darüber abzuhalten, warum man kein Öl und Gas fördern sollte.

„Und sie sind so gut, dass sie das mit ernster Miene sagen.

„Dies ist eine erstaunliche Broadway-Show, die um die Welt reist und von Ort zu Ort spielt.

„John Kerry fliegt ins nächste Fünf-Sterne-Hotel, geht ins nächste Gourmet-Restaurant und macht sich große Sorgen, und dann muss er zurückfliegen, ins Flugzeug steigen, ins nächste Fünf-Sterne-Hotel, ins nächste Gourmet-Restaurant und macht sich noch größere Sorgen.

„Das Ganze ist eine elitäre Abzocke der einfachen Arbeiter.

„Und deshalb sehen wir in Argentinien und Holland und Italien und überall auf der Welt einen Rechtsruck von Leuten, die merken, dass sie es sind, die bezahlen.

„Wenn John Kerry davon spricht, Geld zu verschenken, dann raten Sie mal? Es ist Ihr Geld.

„John Kerry freut sich darauf, Ihr Geld zu nehmen, um es diesen Leuten zu geben, die er noch nie getroffen hat.

„Die es, nebenbei bemerkt, zum größten Teil verprassen werden.

„Sie werden nichts erreichen. Es ist absurd.

Und die Historiker werden eines Tages zurückblicken und sagen: Wie konnten sie nur so lange so dumm sein?

Senatorin Joni Ernst (R-IA) nahm Kerry ebenfalls ins Visier, weil er abgereist war, um die US-Delegation bei der jährlichen Konferenz der Vereinten Nationen zu leiten.

In einer Erklärung am Donnerstag warf Ernst Kerry und der Biden-Administration Heuchelei vor, weil sie in Privatjets zum COP28-Gipfel geflogen seien, wo die Delegierten fossile Brennstoffe verurteilen und grüne Energiealternativen fördern sollten.

Kerry führt die US-Delegation an, zu der auch Vizepräsidentin Kamala Harris, Außenminister Antony Blinken und der „Zar für saubere Energie“ des Weißen Hauses, John Podesta, gehören.

Die COP28 hat am Donnerstag begonnen und dauert zwei Wochen bis zum 12. Dezember.

Im Vorfeld des Gipfels haben Vertreter der Vereinten Nationen, angeführt von Generalsekretär António Guterres, vor den Risiken der globalen Erwärmung gewarnt und es wird erwartet, dass auf dem Gipfel Vereinbarungen getroffen werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in den kommenden Jahren zu verringern.

Zu Beginn des Gipfels rief Guterres die Regierungen der Welt dazu auf, sich für eine vollständige Abkehr von fossilen Brennstoffen einzusetzen.

Unmittelbar nach seiner Erklärung bestieg Guterres den Privatjet der Vereinten Nationen und verließ die Konferenz auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.