Privatjets auf dem Weg zu einer Konferenz zur „globalen Erwärmung“ sind buchstäblich auf der Landebahn eingefroren

Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt mitten in der Wüste zu einer „Klimakonferenz“ trafen, sorgte ein heftiger Schneesturm dafür, dass auf dem Flughafen der süddeutschen Stadt München alle Flüge gestrichen werden mussten.

„Privatjets aus München, die auf dem Weg zur Klimakonferenz in Dubai waren, blieben buchstäblich auf der Landebahn stecken, die sich in einen Gletscher verwandelt hatte“, schrieb der Meteorologe und ehemalige Chefwissenschaftler der NOAA, Ryan Maue, in X.

Meanwhile in Munich ❄️✈️



📹 schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023

Am Samstagmorgen lagen in München 44 Zentimeter Schnee, nach dem möglicherweise stärksten Schneesturm im Dezember aller Zeiten.

With 44 cm left on the ground this morning, Munich, Germany has officially experienced its biggest December snowstorm on record.

pic.twitter.com/qMqEHoQiLj — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 2, 2023

Eine weitere unwillkommene Wahrheit: 60 Prozent der europäischen Landfläche sind derzeit mit Schnee bedeckt.

Europe hasn't seen a snow cover like this since 2010—60% is blanketed in white! ❄️ pic.twitter.com/zuDB1GfkxM — Xavi Ruiz (@xruiztru) December 1, 2023

Wenn die Staats- und Regierungschefs der Welt wirklich an die globale Erwärmung geglaubt hätten, wären sie nicht mit Privatjets in die Wüste geflogen.