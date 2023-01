Moderna-Chef kündigt ungeniert neue mRNA-Spritze gegen Herzversagen an

Moderna hat eine neue mRNA-Spritze für Patienten entwickelt, die an Herzinsuffizienz leiden. Ein Interview, das er im Oktober mit Business Weekend auf Sky News führte, macht derzeit im Internet die Runde.

Während des Gesprächs sprach Moderna-Chef Stéphane Bancel über ein neues Versuchsprogramm, bei dem das Herz eines Patienten mit mRNA injiziert wird.

Moderna-CEO Stéphane Bancel kündigt neue mRNA-Injektion zur Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten an. „Wir befinden uns jetzt in einem sehr spannenden Programm, bei dem wir mRNA in das Herz von Menschen nach einem Herzinfarkt injizieren, um neue Blutgefäße wachsen zu lassen und das Herz wieder zu durchbluten.

Moderna CEO Stéphane Bancel Announces New mRNA Shot to Treat Heart Failure Patients



“We are now in a super exciting program where we inject mRNA in people's heart after a heart attack to grow back new blood vessels and re-vascularize the heart"https://t.co/kI3afoLU89 pic.twitter.com/zNw4rQN0Lv