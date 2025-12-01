Mögliche Abschaffung der „Bürgerräte“ durch angebliche Demokraten

Von Uwe Froschauer und Christian Hamann

Inspiriert zu diesem Artikel haben mich mir zugesandte Zeilen von meinem geschätzten Mitstreiter und echten Demokraten Christian Hamann. Hier sein Anschreiben an mich:

„Hi Uwe,

die demokratieferne Entscheidung der Bundestagspräsidentin gegen Bürgerräte liefert dem Freidenkerlager eine Gelegenheit, ihre linken und konservativen Mitstreiter einander näher zu bringen. Bei diesem Thema haben die Abgeordneten der Linken endlich zu der notwendigen Entschlossenheit und zum korrekten Ton gegenüber den realitätsentrückten Opportunisten von den Unionsparteien gefunden.

Mein unten folgender Artikel zeigt den weiteren historischen Kontext und benennt die Verantwortlichen. Du kannst ihn bei Gefallen selbst veröffentlichen und gerne auch weiterreichen.

Mit herzlichen Grüßen,

Christian

Seinen kurzen, jedoch prägnanten und treffenden Artikel können Sie sich etwas später, am Ende dieses Beitrags zu Gemüte führen.

Wesen, Sinn und Zweck von Bürgerräten

Ein Bürgerrat ist ein Gremium aus zufällig ausgewählten