Mörderische Vertuschung – Wissenschaftler täuschten Pentagon über Wuhan-Forschung

Die Geschichte auf einen Blick

Es gibt Hinweise darauf, dass die Theorie des Laborlecks absichtlich ignoriert wurde, weil Personen, die an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt waren, die Tatsache vertuschen mussten, dass die Krankheit von Menschen verursacht wurde, um ihren Ruf und ihre Geldströme zu schützen

Die Lektion, die wir lernen müssen, ist, dass wir es uns nicht leisten können, diese Art von Forschung weiterhin zuzulassen

Im Jahr 2018 reichte die EcoHealth Alliance bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons einen Antrag auf 14 Millionen Dollar für Gain-of-Function (GOF)-Forschung an Fledermaus-Sarbecoviren ein. In dem Antrag wurde die Absicht dargelegt, „humanspezifische Spaltstellen“ in Sarbecoviren einzufügen, eine Gattung von Coronaviren, zu der auch SARS-CoV gehört. Dies ist auch eine der grundlegend neuen Eigenschaften, die SARS-CoV-2 für den Menschen so ansteckend machen

Ende Dezember 2023 erhielt U.S. Right to Know (USRTK) einen frühen Entwurf des Vorschlags mit Kommentaren von Daszak und Baric am Rande. Aus den Kommentaren geht hervor, dass Daszak die DARPA darüber täuschte, wo die Forschung durchgeführt werden sollte

Das Pentagon lehnte den Vorschlag ab, aber es bleibt die Frage, ob die Forschung im Rahmen eines anderen Programms durchgeführt wurde

Wie der Spiked-Reporter Matt Ridley feststellte, „ist es völlig normal, Untersuchungen über Massensterben mit der Frage zu beginnen, wie es dazu gekommen ist – damit man verhindern kann, dass es noch einmal passiert …“

Doch im Fall der COVID-Pandemie wurden alle Fragen und Diskussionen über den Ursprung des Virus als mehr oder weniger irrelevant abgetan, und die Mainstream-Journalisten haben sich auf mysteriöse Weise von dem ferngehalten, was leicht eine der größten Geschichten ihres Lebens sein könnte. Wie von Ridley berichtet:

„Die Beweise dafür, dass dieses Virus wahrscheinlich aus dem Wuhan-Institut für Virologie stammt, sind inzwischen umfangreich, detailliert und überzeugend. Dass ein Ausbruch, der durch ein Fledermaus-Sarbecovirus verursacht wurde, in der einzigen Stadt der Welt stattfand, die Hunderte von Fledermaus-Sarbecoviren gesammelt und mit ihnen experimentiert hatte, ist auffällig genug. Dass dies ein Jahr nach dem Vorschlag dieses Labors geschah, das eine Merkmal einzufügen, das SARS-CoV-2 von allen anderen Viren derselben Art unterscheidet, ist ein unglaublicher Zufall. Dass das Virus von Anfang an hoch infektiös war, sich auf menschliche Rezeptoren eingestellt hatte und sich vergleichsweise langsam entwickelte, was bedeutet, dass es bereits auf menschliche Zellen trainiert worden war, war ein Schock. Dass das betreffende Labor sich bis heute weigert, die Datenbank der Viren, an denen es gearbeitet hat, herauszugeben, ist ebenso beleidigend wie verdächtig. Die Zufälle von Zeit und Ort sind wirklich spektakulär … Millionen von Toten auf der ganzen Welt, und die wahrscheinlichste Ursache ist ein Unfall bei einem riskanten Experiment in einem Labor. Sollten wir daraus nicht unsere Lehren ziehen?“

Eine absichtliche Vertuschung

Es gibt Hinweise darauf, dass die Theorie der undichten Stellen im Labor absichtlich ignoriert wurde, weil die Personen, die an der Entstehung von SARS-CoV-2 beteiligt waren, die Tatsache vertuschen mussten, dass die Krankheit von Menschen verursacht wurde, um ihren Ruf und ihre Geldströme zu schützen.

„Die Lektion, die wir daraus lernen müssen, ist, dass wir es uns nicht leisten können, diese Art von Forschung weiterhin zuzulassen, und das ist eine öffentliche Erkenntnis, die die wissenschaftliche Gemeinschaft unbedingt vermeiden will.“

Die Lektion, die wir lernen müssen, ist, dass wir es uns nicht leisten können, diese Art von Forschung weiterhin zuzulassen, und das ist eine öffentliche Erkenntnis, die die wissenschaftliche Gemeinschaft verzweifelt zu vermeiden versucht. Die Realität ist jedoch, dass extrem risikoreiche Forschung betrieben wird und die wissenschaftliche Gemeinschaft im Hinblick auf Sicherheit ein falsches Spiel treibt.

Im Jahr 2018 reichte Peter Daszak, ein britischer Zoologe und Präsident der EcoHealth Alliance, einer Forschungsorganisation mit Sitz in den USA, bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons einen Förderantrag ein, in dem er 14 Millionen Dollar für Gain-of-Function-Forschung (GOF) an Fledermaus-Sarbecoviren beantragte.

In seinem DEFUSE-Antrag wurde ausdrücklich die Absicht geäußert, „human-spezifische Spaltstellen“ in Sarbecoviren einzufügen, eine Gattung von Coronaviren, zu der auch SARS-CoV gehört. Dies ist auch eines der grundlegend neuen Merkmale, die SARS-CoV-2 für den Menschen so ansteckend machen. Von den 1.500 bekannten Coronaviren hat außer SARS-CoV-2 keines diese Spaltstelle.

Dem Antrag zufolge sollten die Arbeiten entweder in einem Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) in Wuhan, an der Duke-NUS Medical School in Singapur, im Labor von Ralph Baric an der University of North Carolina Chapel Hill und/oder im U.S. Geological Survey National Wildlife Health Center durchgeführt werden.

Es wurde nicht spezifiziert, welche Teile der Forschung wo durchgeführt werden sollten, aber Daszak hat darauf bestanden, dass die Arbeit immer an der UNC und nicht an der WIV durchgeführt werden sollte.

Durchgesickertes Dokument zeigt, dass Daszak die DARPA täuschen wollte

Der DEFUSE-Vorschlag kam ans Licht, nachdem er im Herbst 2021 durchgesickert war. Zu seiner Verteidigung hat Daszak argumentiert, dass das Pentagon den Vorschlag abgelehnt habe, sodass die Forschung nie durchgeführt wurde.

Ende Dezember 2023 erhielt Emily Kopp von U.S. Right to Know (USRTK) jedoch einen frühen Entwurf des DEFUSE-Antrags mit Randbemerkungen von Daszak und Baric, aus denen hervorging, dass Daszak die DARPA absichtlich in die Irre führte, wo die Forschung durchgeführt werden sollte.

In einem Kommentar gibt er sogar zu, dass er versuchte, „den nicht-amerikanischen Schwerpunkt des Antrags herunterzuspielen“, indem er die Biografien von Shi Zhengli, der sogenannten „Fledermausdame“ an der WIV, und von Linfa Wang, Professorin an der Duke-NUS Medical School, die beide an den Experimenten beteiligt sein sollten, nicht aufführte. Baric wies seinerseits auch auf die damit verbundenen Risiken hin.

„Ralph, Zhengli. Wenn wir diesen Vertrag gewinnen, schlage ich nicht vor, dass alle diese Arbeiten unbedingt von Ralph [Baric] durchgeführt werden, aber ich möchte die US-Seite dieses Vorschlags betonen, damit die DARPA sich mit unserem Team wohlfühlt„, schrieb Daszak und fügte hinzu: „Sobald wir die Mittel erhalten, können wir dann zuweisen, wer welche genaue Arbeit macht, und ich glaube, dass viele dieser Tests auch in Wuhan durchgeführt werden können.„

Baric antwortete auf den Kommentar von Daszak mit den Worten:

„In den USA werden diese rekombinanten SARS-CoV unter BSL3 untersucht … In China könnten [wir] diese Viren unter BSL2 züchten. US-Forscher werden wahrscheinlich ausrasten.“

Verdammender Kommentar

Wie Justin Kinney, ein quantitativer Biologe am Cold Spring Harbor Laboratory und Mitbegründer von Biosafety Now, feststellt, sind die Kommentare von Daszak und Baric „vernichtend“.

„Diese Enthüllungen sind wichtig, weil diese spezifischen Experimente sehr wahrscheinlich zur gentechnischen Veränderung und versehentlichen Freisetzung von SARS-CoV-2 geführt haben könnten„, sagte Kinney zu Kopp. „BSL-2-Experimente sind bequemer und kostengünstiger als BSL-3-Experimente … BSL-2 bietet jedoch ein weitaus niedrigeres Niveau an biologischer Sicherheit als BSL-3. Diese niedrigere Sicherheitsstufe ist besonders gefährlich für Experimente mit Viren, die über die Luft übertragen werden können. Es ist sehr bedenklich, dass Daszak und Baric es offenbar für legitim hielten, Hochrisiko-Experimente von BSL-3 nach BSL-2 zu verlegen. Besorgniserregend ist auch, dass sie dies offenbar insgeheim in Erwägung gezogen haben, anstatt diese wichtige Änderung der Versuchspläne und der biologischen Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Förderantrag offen zu legen.“

Wurde die riskante GOF-Forschung trotzdem durchgeführt?

Ob die im DEFUSE-Antrag beschriebenen Forschungsarbeiten jemals durchgeführt wurden, ist zwar möglich, aber es fehlen noch Beweise. Laut Ridley „ist es möglich, dass die Arbeiten mit finanzieller Unterstützung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt wurden“.

USRTK weist auch darauf hin, dass Daszak, auch wenn das Pentagon sie nicht finanziert hat, die Möglichkeit gehabt haben könnte, die Forschung mithilfe eines früheren Zuschusses der National Institutes of Health durchzuführen:

„Ein Fortschrittsbericht für diesen NIH-Zuschuss für das im Mai 2018 endende Jahr zeigt, dass das Wuhan Institute of Virology und die EcoHealth Alliance Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren betrieben und sie an Mäusen getestet haben, die so konstruiert wurden, dass sie menschliche Rezeptoren exprimieren.“

Das fragliche NIH-Forschungsstipendium mit der Bezeichnung „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence“ wurde ursprünglich im Jahr 2014 gewährt. Im Jahr 2019 wurde es bis 2026 verlängert, aber zwischen April und Juli 2020 aufgrund der Verbindungen von EcoHealth zur WIV vorübergehend ausgesetzt.

Vier Tage nach der Aussetzung des Zuschusses schrieb Daszak eine E-Mail, in der er erklärte, dass sein „Plan darin besteht, diese Arbeit fortzusetzen, vorerst ohne Finanzierung …“. Wie USRTK feststellte, „scheint seine E-Mail … im Widerspruch zu seinen öffentlichen Erklärungen zu stehen, dass die Arbeit an dem Zuschuss ohne Finanzierung zum Stillstand gekommen ist.“ Könnte das auch für die DEFUSE-Experimente gelten?

„Der Kontrast zwischen Daszaks E-Mail und öffentlichen Erklärungen über nicht finanzierte Arbeiten wirft Fragen zu seinen Aussagen über einen zweiten umstrittenen EcoHealth-Zuschussvorschlag auf, der das Potenzial hatte, zur Existenz von SARS-CoV-2 zu führen„, schreibt Kopp. „Dieser zweite Vorschlag mit der Bezeichnung DEFUSE wurde nie finanziert. Er wurde bei der Defense Advanced Research Projects Agency eingereicht und schlug vor, den Spike-Proteinen der mit SARS verwandten Coronaviren eine sogenannte Spaltstelle hinzuzufügen. SARS-CoV-2 hat eine Furin-Spaltstelle in seinem Spike-Protein, aber keine anderen eng mit ihm verwandten Viren haben diese Stelle. Die WIV war ein Partner bei diesem Vorschlag. Obwohl DEFUSE abgelehnt wurde, gaben die Ähnlichkeiten zwischen der vorgeschlagenen Forschung und SARS-CoV-2 Anlass zu Spekulationen darüber, ob die geplanten Arbeiten überhaupt durchgeführt wurden. Auf Nachfrage antwortete Daszak: „… wir würden diese Forschung nicht durchführen, bevor wir den Antrag einreichen. So funktioniert das nicht. Laut Richard Ebright, Professor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers University, führen Forscher häufig Forschungsarbeiten durch, bevor sie ihre Förderanträge einreichen. In den molekularen Biowissenschaften ist es üblich, mit neuen Forschungslinien zu beginnen und oft erhebliche Fortschritte zu machen, bevor man sich um eine Finanzierung der Forschung bemüht und diese erhält“, so Ebright. Es wäre ungewöhnlich, wenn eine Forschungsgruppe mit mehreren laufenden Förderlinien nicht mit einer neuen Forschungslinie begonnen hätte, bevor sie die Finanzierung dafür erhalten hat, und es wäre fast unerhört, wenn eine Gruppe mit mehreren laufenden Förderlinien eine neue Forschungslinie nicht weiterverfolgen würde, nur weil ein Antrag auf eine zusätzliche Förderlinie nicht genehmigt wurde.“

Kolossales Ablenkungsmanöver

In einem Interview mit dem Enthüllungsjournalisten Paul Thacker im Dezember 2023 bestätigte Dr. Robert Kadlec, der sich seit mehr als 30 Jahren für die Bekämpfung der Verbreitung biologischer Waffen einsetzt und an der Ausarbeitung eines Großteils der US-Gesetzgebung zur biologischen Verteidigung mitgewirkt hat, was inzwischen offensichtlich ist.

Nämlich, dass staatlich finanzierte Wissenschaftler eine „kolossale Irreführung“ betrieben haben, um Beweise dafür zu verbergen, dass die Pandemie in einem mit amerikanischen Steuergeldern finanzierten Labor in Wuhan begann. Was ihre Motive angeht, so glaubt er, dass es darum geht, den Ruf und den Zugang zu Bundesgeldern zu schützen.

Neben Daszak und Baric scheinen auch andere Personen eine zentrale Rolle bei dieser Irreführung gespielt zu haben, darunter der Scripps-Forscher Kristian Andersen, der in einer E-Mail an Dr. Anthony Fauci vom 1. Februar 2020 feststellte, dass „einige der Merkmale“ von SARS-CoV-2 „wie konstruiert aussehen“, und dass er und drei weitere Forscher fanden, dass „das Genom nicht mit den Erwartungen der Evolutionstheorie übereinstimmt“.

Kurz darauf veröffentlichte er einen Artikel in Nature Medicine, in dem er die Idee widerlegte, dass das Virus von Menschen gemacht sein könnte. In ähnlicher Weise wies Fauci in einer E-Mail vom 1. Februar 2020 an Dr. Francis Collins und mehrere andere darauf hin, dass es Mutationen im Virus gebe, die sich wahrscheinlich nicht auf natürliche Weise in Fledermäusen entwickelt hätten, und die Experten, mit denen er in Kontakt stand, vermuteten, dass die Mutation möglicherweise „absichtlich eingefügt“ worden sei.

In der Öffentlichkeit wies Fauci die Theorie des Laborlecks jedoch als unbegründete Verschwörungstheorie zurück. Innerhalb weniger Wochen setzten mehrere andere Virologen, die Andersens Bedenken geteilt hatten, auf mysteriöse Weise ihre Namen unter Papiere, die die Theorie des Labordurchbruchs widerlegten.

Dazu gehörte auch der Virologe Eddie Holmes, der zufällig auch Gastprofessor an den chinesischen Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention in Peking war – eine Tatsache, die er nicht preisgab und die er inzwischen aus seinem öffentlich zugänglichen Lebenslauf gelöscht hat.

Alle diese Papiere sind höchst verdächtig. Eines davon wurde von Jeremy Farrar mitunterzeichnet, der die Telefonkonferenz vom 1. Februar mit Fauci organisiert hat. Ein weiteres wurde von Baric und Zhengli als Ghostwriter verfasst, und das dritte Papier wurde von Fauci und Farrar bis zur Veröffentlichung vorangetrieben.

War die Pandemie ein Ergebnis von NIH-finanzierter Forschung?

„Wie kann es sein, dass innerhalb von sechs Wochen drei Veröffentlichungen in der akademischen Literatur auftauchen, die alle zu dem völlig gegenteiligen Schluss kommen als das, was Virologen am 1. Februar privat spekuliert haben?“ fragt Thacker.

„Das würde ich auch gerne wissen„, antwortet Kadlec. „Ich wünschte, ich könnte das erklären … Fauci hat diese andere Gruppe, mit Jeremy Farrar und seinen Kumpels. Und diese Gruppe sagt privat, dass sie Bedenken hat, und dann öffentlich, dass ein Laborunfall auf keinen Fall passieren kann. Das ist die Kette der Ereignisse … [Fauci] ist ein echter Profi, Mann. Ich sage nicht, dass er uns getäuscht hat, aber aus einem unbekannten Grund sind wir von einer Geschichte zur anderen gekommen. Die Kabale scheint aus Jeremy Farrar, Francis Collins und Fauci zu bestehen. Sie scheinen das Zentrum dessen zu sein, was vor sich ging. Dann gibt es diese Forscher, Kristian Anderson, Robert Garry und die anderen, die einbezogen wurden. Mike Worobey war an diesen Gesprächen nicht beteiligt, aber er wurde zum öffentlichen Sprachrohr für vieles davon. Ich bin sehr misstrauisch, was da vorgefallen ist. So sehr man auch glauben möchte, dass Fauci dahintersteckt, denke ich, dass Collins derjenige sein könnte … Ich denke, es ging hier um das Reputationsrisiko für die NIH und für die beiden Personen, die beide – Fauci und Collins – für ungehinderte wissenschaftliche Forschung, d. h. für Funktionsgewinnforschung, eintraten. Die von den NIH finanzierte Gain-of-Function-Forschung könnte zu diesem Unfall geführt haben … Man kann kein überzeugendes Argument dafür vorbringen, dass es auf natürliche Weise von einem Tier stammt. Was sie versucht haben, ist das Argument, dass es zoonotisch ist, und dafür gibt es keine Beweise … Für mich sieht das wie eine Informationskampagne aus. Das ist … wie ich das sehe. Irreführung. Es ist wie Leugnung und Täuschung… Die Motivation scheint offensichtlich zu sein, oder? Es ist ein Risiko für den Ruf und das institutionelle Risiko dieser Geldgeber.“

Artikel als PDF

Quellen: