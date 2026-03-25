Mohammeds angebliche Kinderheirat: Warum die eigentlichen historischen Skandale nicht im Islam liegen — die Bibel und amerikanische Archive liefern den Beweis

Felix Abt

Es sind die vergessenen Normen in der Bibel, im jüdischen Gesetz und in der Geschichte der USA, die eigentlich Anlass zur Empörung geben sollten.

Kritiker berufen sich routinemäßig auf die Ehe zwischen Mohammed und Aisha und behaupten, sie sei neun Jahre alt gewesen, um den Islam anzugreifen. Unabhängig davon, ob diese Altersangabe zutrifft oder nicht, verzerrt die Anwendung heutiger Maßstäbe ohne historischen Kontext die Realität der Menschheitsgeschichte.

Das Alter Aishas bei der Eheschließung ist historisch umstritten. Viele Gelehrte weisen darauf hin, dass Aisha sich an Ereignisse aus dem fünften Jahr des Islam erinnerte – etwas, das für ein Kleinkind unmöglich wäre. Berechnungen auf Basis des Alters ihrer Schwester Asma legen nahe, dass Aisha bei der Vollziehung der Ehe eher etwa achtzehn Jahre alt gewesen sein könnte.

Wer den Islam wegen Aishas angeblich kindlichem Alter verurteilt (manche Überlieferungen nennen sogar sechs statt neun oder achtzehn Jahre), muss sich auch mit der eigenen Tradition auseinandersetzen. Nach verschiedenen christlichen Überlieferungen war Maria etwa zwölf Jahre alt, als sie Josef heiratete, der laut apokryphen Texten wie dem Protoevangelium des Jakobus etwa neunzig Jahre alt gewesen sein soll.

Ein noch auffälligeres Beispiel aus der Bibel, das keine solchen Debatten auslöst: Isaak war vierzig, als er Rebekka heiratete, von der jüdische midraschische Berechnungen annehmen, sie sei erst drei Jahre alt gewesen.

Historische Quellen zeichnen König Richard II. von England als einen tief religiösen Herrscher, dessen Frömmigkeit fest im orthodoxen christlichen Glauben verwurzelt war. Er heiratete Isabella von Valois, die sechsjährige Tochter des französischen Königs Karl VI., die im katholischen Glauben erzogen worden war. Nach Richards Tod kehrte Isabella im Alter von zehn Jahren nach Frankreich zurück. Im Rahmen der mittelalterlichen höfischen Diplomatie waren solche Kindervermählungen – von den höchsten Autoritäten der Kirche gebilligt – weit verbreitet und wurden in erster Linie von politischen Interessen statt von persönlicher Wahl bestimmt.

Sogar in den Vereinigten Staaten lag das gesetzliche Mindestalter für sexuelle Zustimmung in manchen Bundesstaaten – etwa Delaware – noch im späten 19. Jahrhundert bei nur sieben Jahren.

Das war kein „islamisches“ Phänomen; es war weltweit der Standard. Vor der modernen Medizin lag die Lebenserwartung oft bei etwa dreißig Jahren, vor allem wegen hoher Kindersterblichkeit. Wer das Erwachsenenalter erreichte, musste deutlich früher reifen und Verantwortung übernehmen als heute.

Der Islam schrieb kein starres Mindestalter für die Ehe vor; er verlangte körperliche Pubertät, geistige Reife und Zustimmung. Kritiker übersehen oft, dass Aisha selbst die entschiedenste Verfechterin ihrer Ehe mit Mohammed war: Sie zeigte kein Bedauern, wurde zu einer der führenden Gelehrten der Lehren des Propheten und blieb eine zentrale und angesehene Autorität in der frühen muslimischen Gemeinschaft.

Der entscheidende Beweis gegen den Vorwurf der „Kinderheirat“ ist das Schweigen von Prophet Muhammads Gegnern. Seine Zeitgenossen beschuldigten ihn vielerlei Dinge – doch niemand, nicht einmal seine erbittertsten Rivalen, kritisierte jemals seine Ehe mit einem angeblich minderjährigen Mädchen. Außerdem war es in ihrer Welt völlig normal, einen jungen Menschen zu heiraten. Diejenigen, die sich heute darüber empören, beurteilen die Vergangenheit nach den Maßstäben der Gegenwart.

Und hier ist ein entscheidender Punkt, den die heuchlerischen Islamhasser bewusst verschweigen und der in der Debatte über Mohammeds angebliche Kinderehe vollständig ausgeblendet wird: Im Talmud, Traktat Niddah 44b, heißt es, dass ein Mädchen bereits ab einem Alter von drei Jahren und einem Tag verheiratet werden kann.

Es ist daher richtig, dass Juden deswegen nicht pauschal als Pädophile gebrandmarkt werden – denn die allermeisten von ihnen lehnen diese Praxis ebenso entschieden ab wie die überwiegende Mehrheit der Muslime und praktizieren sie mit Sicherheit nicht.

Ebenso wenig dürfen Verbrechen an Kindern – wie jene, die von Jeffrey Epstein, seinem engen Freund, einem israelischen Ministerpräsidenten und anderen Juden begangen wurden – als Vorwand dienen, ganze religiöse Gemeinschaften kollektiv dafür verantwortlich zu machen.

Die hartnäckige Behauptung, der Islam unterdrücke Frauen grundsätzlich, ist ein weiteres zähes Klischee westlicher Propaganda – doch meine eigenen Erfahrungen erzählen eine andere Geschichte.

Vor Jahren leitete ich als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft eines multinationalen Pharmakonzerns in Ägypten und freundete mich mit einem angesehenen Medizinprofessor an. Später vertraute er mir an, zum Führungskreis der Muslimbruderschaft zu gehören. Das führte zu intensiven Gesprächen, die viele meiner Vorurteile erschütterten. Ich stellte fest, dass die Bewegung zwar konservativ ist – mit Betonung traditioneller Familienrollen, öffentlicher Bescheidenheit und religiöser Bildung –, aber keineswegs einheitlich.

Er beschrieb die innere Vielfalt: Reformer, die demokratische Systeme und flexible Schriftauslegungen befürworten, neben Konservativen, die eine strengere Anwendung des islamischen Rechts anstreben. Am aufschlussreichsten war seine persönliche Haltung: „Ich schreibe meinen Töchtern nicht vor, was sie studieren, wen sie heiraten oder wie sie sich kleiden sollen. Auch wenn ich anderer Meinung bin, respektiere ich ihre Autonomie als meine geliebten Kinder.“

Ähnliche Haltungen finden sich auf höchster Ebene. Die Witwe des verstorbenen iranischen Ayatollah Chomeini erinnerte sich, dass ihr Mann sie in sechzig Ehejahren nie ein einziges Mal zu einer Aufgabe aufgefordert habe – nicht einmal, ihm ein Glas Wasser zu bringen. Hausarbeit betrachtete er als ihre freie Entscheidung, nicht als Pflicht.

Sein Nachfolger, Ali Chamenei, betonte wiederholt, dass der Islam Frauen eine einzigartige Würde, Wertschätzung und eine zentrale Rolle in Familie und Gesellschaft verleihe. Er stellte islamische Lehren häufig als direkte Alternative zu westlichen Ideologien dar, die seiner Ansicht nach Frauen auf Objekte oder Waren reduzierten.

Für dieses 14 Monate alte iranische Mädchen gibt es keine Zukunft mehr. Zusammen mit ihrem Großvater Ali Khamenei, dem Geistlichen Führer des Iran, wurde Zahra von Israel getötet. Sie starb zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern – darunter ihre Mutter und ihr Vater. Das ist keine Überraschung, da das zionistische Regime es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Kinder im industriellen Maßstab zu ermorden, von Gaza über den Libanon bis hin zum Iran. (Bildquelle: Tasnim News)

Chamenei verglich die Frau bekanntlich mit einer „zarten Blume“ – einer, die behütet und geschätzt werden solle, statt wie eine Hausangestellte behandelt zu werden. Im islamischen Verständnis bedeute dieser Rahmen keinen Zwang, sondern Schutz vor Ausbeutung, während Frauen das Herz des sozialen Gefüges bleiben.

In den letzten Jahren wurde die Durchsetzung des Hidschab in Iran deutlich gelockert. Viele Frauen – besonders jüngere in den Städten – tragen ihn inzwischen freiwillig nicht mehr, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Das zeigt einen klaren gesellschaftlichen Wandel.

Die Dämonisierung durch den Westen mag die Wahrheit verzerrt haben, doch sie konnte sie nicht völlig unterdrücken. Diese Grundsätze des Respekts haben zu konkreten Ergebnissen geführt: Heute sind über 60 % der Hochschulabsolventen im Iran Frauen, die in den Ingenieurwissenschaften und den Naturwissenschaften zahlenmäßig die Männer übertreffen.

Diese „stille Revolution“ im Bildungsbereich beweist, dass islamische Werte und weibliche Selbstbestimmung kein Widerspruch sind – sondern sich gegenseitig ergänzen können.

Hinzu kommt, dass der Islam zu den ersten Gesellschaften gehörte, die Frauen das Recht einräumten, ihren eigenen Familiennamen nach der Heirat zu behalten – ein Brauch, der im koranischen Prinzip der Erhaltung der väterlichen Linie wurzelt.

Während Frauen in England historisch der „marital subordination“ unterlagen – wodurch ihre Identität rechtlich mit der ihres Mannes verschmolz und sie faktisch zu seinem Eigentum wurden –, behielten muslimische Frauen seit über 1400 Jahren ihren eigenen Namen und ihre rechtliche Identität.

Selbst heute nehmen etwa 80 % der Frauen im Westen den Nachnamen ihres Mannes an – oft ohne zu ahnen, dass diese Praxis ursprünglich dazu diente, ihre eigenständige rechtliche Identität auszulöschen. Aus dieser Perspektive zerfällt die Vorstellung, die islamische Ehe sei einzigartig unterdrückend, ebenso schnell wie die polemische Behauptung, Mohammed habe nach heutigen Maßstäben Unrecht begangen — ein Vorwurf, der nicht nur unbewiesen ist, sondern selbst bei unterstellter Richtigkeit im historischen Kontext nicht standhält.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.