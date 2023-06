Moment mal… wollen die wirklich eine UFO-Psy-Operation durchführen?

Kit Knightly

Jeder, von Whistleblowern bis zum Weißen Haus, spricht plötzlich über Außerirdische… aber warum?

Ende letzter Woche wurde weithin berichtet, dass die Regierung der Vereinigten Staaten ein intaktes außerirdisches Raumschiff von einer Absturzstelle geborgen habe.

Die angebliche Enthüllung stammt von einem David Grusch, einem „ehemaligen“ militärischen Geheimdienstagenten, der zum „Whistleblower“ wurde und der Presse mitteilte, dass dieses angebliche Raumschiff „Zeit und Raum verzerrt“, „innen größer als außen“ sei und einige Rettungskräfte krank mache.

Erst heute fügte er der Geschichte noch mehr hinzu und behauptete, der Vatikan wisse seit dem Zweiten Weltkrieg davon und habe Mussolini geholfen, ein abgestürztes UFO zu bergen.

Angenommen, nichts davon ist wahr, so ist dies an sich kein besonders bemerkenswerter Vorfall. Schließlich gibt es immer wieder Randfiguren, die sich als „Whistleblower“ ausgeben und oft lächerliche Geschichten erzählen, für die es keine Beweise gibt.

Diese können organisch entstehen oder von staatlichen Stellen inszeniert werden, und ohnehin ist die Presse immer bereit, sie zu verbreiten, weil sie a) ablenken und b) echte „Verschwörungstheorien“ durch Assoziationen diskreditieren.

Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein.

Zunächst einmal wurde Grusch in den Medien nicht nur Platz eingeräumt, sondern ihm wurde von ihnen zumindest ein wenig Glaubwürdigkeit entgegengebracht. Sie ließen ihn reden, ohne ihn zu verspotten oder auch nur zu hinterfragen.

Ich meine, man vergleiche und kontrastiere die Berichterstattung über einen Mann, der behauptet, dass eine buchstäbliche TARDIS existiert, mit der Berichterstattung über Ärzte, die behaupten, dass Covidimpfstoffe gefährlich sind oder Masken nicht funktionieren.

Die „Faktenprüfer“ der Unternehmen scheinen hier etwas übersehen zu haben, nicht wahr?

Mehr noch, die UFO-Psy-Op hat nicht einmal mit Grusch begonnen. Die Biden-Administration hat die UFO-Geschichte schon Monate vor seinem Erscheinen aktiv verbreitet.

Im Juni 2021 veröffentlichte der US-Geheimdienst einen Bericht, in dem er behauptete, er wisse von unbekannten Flugobjekten im amerikanischen Luftraum.

Im Januar dieses Jahres veröffentlichte das Pentagon Akten, in denen es behauptete, allein im Jahr 2021 von 247 „unidentifizierten Luftphänomenen“ im US-Luftraum gewusst zu haben.

Im Februar kündigte Biden dann eine neue Taskforce zur Untersuchung dieser UFOs an.

Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie die Presse den UFO-Ball aufgegriffen hat und damit umgeht. Es ist überall zu lesen, und zwar nicht nach dem Motto: „Ha, die Idioten glauben an Außerirdische“. Sie nehmen es tatsächlich ernst, oder tun zumindest so als ob. Und auch hier gilt, dass diese Haltung schon vor dem „Whistleblower“ bestand.

Im Februar veröffentlichte der Guardian einen Meinungsbeitrag des Leiters der britischen UFO-Forschungsgesellschaft mit der Überschrift „Die meisten UFOs – wie der chinesische Spionageballon – können wegdiskutiert werden. Aber was ist mit den anderen 2 %?

Im April fragte Live Science einfach: „Gibt es Außerirdische?

Später im selben Monat wurde bekannt, dass sechs verschiedene „UFO-Whistleblower“ bereits vor Mitgliedern des Kongresses gesprochen hatten (vermutlich war Grosch einer dieser sechs, die anderen fünf bleiben ungenannt).

Im Mai veröffentlichte die Zeitschrift Popular Mechanics – eingefleischte, wenn nicht sogar schamlose „Entlarver“ der 9/11-Wahrheit – einen Artikel mit der Überschrift „sechs solide Gründe, tatsächlich an Außerirdische zu glauben“. Später im selben Monat veröffentlichte die UFO-Taskforce der NASA ihre Ergebnisse.

Dann – man glaubt es kaum – gab es einen Tag, nachdem Grusch seine Behauptungen zum ersten Mal veröffentlicht hatte, einen „UFO-Absturz“ in Las Vegas, Nevada, der internationale Schlagzeilen machte.

Und einen Tag später berichtete The Hill, dass interne Quellen behaupteten, „dass UFO-Informationen dem Kongress in unangemessener Weise vorenthalten wurden“.

Heute bemüht sich der Independent um eine Antwort auf die Frage, die jedem auf den Lippen liegen sollte: „Warum alle über UFO-Sichtungen sprechen, obwohl es noch immer keine stichhaltigen Beweise gibt“, während Fox News Interviews mit Navy-Piloten zeigt, die „glaubwürdige Behauptungen“ über UFO-Sichtungen diskutieren und sie als „tägliches Ereignis“ bezeichnen.

Sogar Stimmen aus dem rechtsalternativen/konservativen Bereich, von denen man erwarten würde, dass sie eher skeptisch sind, sind auf diesen Zug aufgesprungen.

Es wird behauptet, dass diese Schlagzeilen zeigen, dass die USA etwas „zugeben“, was sie zuvor geleugnet haben, oder dass dies gegen den Willen der Regierung (oder der Globalisten, die diese Regierung kontrollieren) durchsickert.

Das ist Blödsinn. Regierungen geben nichts „zu“ – nicht einmal unbestreitbare physikalische Tatsachen wie Gebäude, die mit Endgeschwindigkeit fallen. Was Regierungen tun, ist, die Sprache des „Eingeständnisses“ zu benutzen, um Narrative zu säen.

Nie war dies offensichtlicher als in diesem Moment.

Bedenken Sie, dass Grusch bereits die Erlaubnis erhalten hat, vor dem Repräsentantenhaus auszusagen. Ein Privileg, das keinem ernsthaften Covid-Skeptiker oder 9/11-Truther gewährt wurde.

Bedenken Sie auch, dass der frühere Anwalt von Herrn Grusch Charles McCullough war, der erste vom Senat ernannte Generalinspektor der US-Geheimdienste von 2010-2017.

Ihm wird die größte Plattform des Landes geboten, während er von „ehemaligen“ Geheimdienstmitarbeitern vertreten wird.

Behandelt man so einen Whistleblower, der einen in Verlegenheit bringt oder geheime Pläne gefährdet?

Nein, so behandelt man einen Informanten, der Teil einer Geschichte ist, die die Öffentlichkeit hören soll.

Es handelt sich hier eindeutig um eine Erzählung.

Die eigentliche Frage ist: Warum?

Und, offen gesagt, habe ich absolut keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Ablenkungsmanöver, aber es ist eine seltsame Karte, die man ausspielt, wenn wir bereits einen „Klimawandel“ und eine „spezielle Militäroperation“ haben, ganz zu schweigen von den verbleibenden alten Pandemien und den sich anbahnenden neuen.

Nein, das Ablenkungsargument ist nicht wirklich stichhaltig, aber die üblichen Erklärungen wie Geld oder Macht auch nicht. Welche Gesetze können UFOs durchsetzen? Wer könnte ernsthaft versuchen, eine Steuer zur Abwehr von Außerirdischen zu erheben?

Es ist möglich, dass Grusch ein „Selbstmordattentäter“ ist, wie wir ihn alle kennen, der sich letztlich selbst zerstört und als Scharlatan entlarvt wird, zusammen mit „Enthüllungen“, dass er ein Covid-Skeptiker, Klimaleugner, 9/11-Truther oder ein anderer „Verschwörungstheoretiker“ ist – und so die Wahrheitsbewegung lächerlich macht und jeden demütigt, der ihn unterstützt oder ihm geglaubt hat.

Aber selbst das ist im Moment etwas weit hergeholt, wenn man bedenkt, wie viel Unterstützung er bereits von der breiten Masse erhält.

Es gibt nur einen weiteren Ansatz, den ich mir vorstellen könnte, aber der ist ziemlich weit hergeholt.

In der Alan Moore Graphic Novel Watchmen – Spoilerwarnung, nehme ich an – besteht der Masterplan des Bösewichts darin, den Kalten Krieg zu beenden und die Menschheit zu retten, indem er einen Angriff auf die Erde durch eine pan-dimensionale außerirdische Lebensform inszeniert. Seine Theorie ist, dass der Beweis, dass Außerirdische existieren und uns Schaden zufügen wollen, die Welt gegen eine gemeinsame Bedrohung vereinen und verhindern wird, dass die USA und die UdSSR uns alle mit Atombomben in die Vergessenheit befördern.

… können wir angesichts des derzeitigen Ausmaßes des globalistischen Wahnsinns völlig ausschließen, dass eine WEF-Fokusgruppe diese Idee durchgespielt und beschlossen hat, dass sie funktionieren könnte?

… würde es tatsächlich funktionieren?

Wer weiß, die Welt hat schon vor langer Zeit aufgehört, Sinn zu ergeben.

Gibt es außerirdische Lebensformen? Sind sie in den vergangenen 70 Jahren oder mehr hierhergekommen und haben ihre Raumschiffe zum Absturz gebracht?

Ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich skeptisch.

Aber ich weiß, dass es – ob wahr oder nicht – nie in den Nachrichten erscheinen würde, wenn es nicht einem Zweck dienen würde. Und ich weiß, dass es sowohl irrational als auch historisch ungebildet ist, wenn man seine Meinung oder seinen Glauben auf das stützt, was die US-Regierung – oder eine Regierung – einem sagt.

Regierungen auf der ganzen Welt könnten plötzlich behaupten, dass es Außerirdische gibt… aber sie haben auch alle behauptet, dass die Pandemie echt war.

Wie weit werden sie mit dieser Geschichte gehen? Ich weiß es nicht, aber ich möchte Ihnen Folgendes mit auf den Weg geben:

Anfang dieses Monats veranstaltete SETI eine Übung, bei der sie eine außerirdische Übertragung vom Mars zur Erde nachahmten. Das ist höchst bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Übungen in der Vergangenheit dazu dienten, die Zukunft vorherzusagen.

Die größte Ironie in all dem ist, dass wir sogenannten „Verschwörungstheoretiker“ fortan versuchen werden, unsere normalen Freunde davon zu überzeugen, dass es keine Außerirdischen gibt.