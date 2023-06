Warum hat das Establishment so viel Angst vor RFK Jr.

Verfasst von Marie Hawthorne über den Blog The Organic Prepper,

Das OP hat sehr unter der Deplattformierung gelitten, wie Daisy dokumentiert hat. Das war finanziell sehr schwierig, aber wir sind bei weitem nicht allein. Eine der größten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die regelmäßig gesperrt werden, ist Robert F. Kennedy, ein offizieller Präsidentschaftskandidat. RFK wird ständig verbannt und als „Anti-Vaxxer“ verleumdet. Aber ist er wirklich so verrückt?

Einige Hintergrundinformationen zu RFK Jr.

RFK Jr. wurde berühmt und privilegiert geboren, abgesehen natürlich davon, dass sein Vater und sein Onkel in seiner Kindheit ermordet wurden. Lange Zeit war RFK Jr. vor allem als Umweltanwalt bekannt. In den 1980er Jahren engagierte er sich für die Säuberung des Hudson River, als Teil der vom Gericht angeordneten gemeinnützigen Arbeit nach einer Heroinverhaftung. Seine gemeinnützige Arbeit inspirierte ihn dazu, mit mehreren Gruppen zusammenzuarbeiten, die sich der Säuberung des Hudson widmeten, und er gründete schließlich 1999 die Waterkeeper Alliance.

Sein Status als Umweltheld war jedoch nicht von Dauer. Im Jahr 2005 mischte er sich in die Impfstoffdebatte ein, nachdem er von Eltern geimpfter Kinder kontaktiert worden war. Seitdem ist es schwer, einen Artikel über RFK Jr. zu finden, in dem er nicht als „Anti-Vaxxer“ bezeichnet wird.

Etwa fünfzehn Jahre lang begnügten sich die meisten Menschen (mich eingeschlossen) damit, ihn und die Anti-Impf-Bewegung im Allgemeinen als Spinner abzutun. Ich habe meine Kinder mit allen Impfungen großgezogen und vertraute darauf, dass die Ärzteschaft für unsere Gesundheit sorgen würde.

Bis Covid

Als aus den „zwei Wochen, um die Kurve abzuflachen“ Monate und manchmal Jahre wurden, begannen viele Menschen zu erkennen, dass mit vielen unserer ehemals vertrauten Institutionen etwas nicht stimmte. Wir sahen, wie Unternehmen geschlossen und Existenzen ruiniert wurden. Entscheidungen wurden nicht im besten Interesse der normalen Amerikaner getroffen, derjenigen, die kleine Unternehmen betrieben und sich auf Einrichtungen wie die öffentlichen Schulen verließen.

Als die Impfungen aufkamen, wurden die Dinge noch merkwürdiger. Die natürliche Immunität wurde völlig ignoriert, und man erwartete von der Nation, dass sie sich als Versuchskaninchen für diese Behandlung zur Verfügung stellte, die nie auf ihre Langzeitwirkung getestet worden war. Als die Impfpflicht eingeführt wurde, klang RFK Jr.’s Befürwortung der elterlichen Entscheidungsfreiheit bei medizinischen Behandlungen viel vernünftiger.

Es wurde offensichtlich, dass es eine Menge Lügen und Manipulationen gab. Ich wurde zunehmend misstrauisch gegenüber „offiziellen“ Stimmen und war eher bereit, Personen wie RFK Jr. zuzuhören. Ich kaufte sein Buch The Real Anthony Fauci fast sofort, als es erhältlich war.

Ich habe das ganze Buch gelesen. Alle 492 Seiten, auf denen ein Betrug nach dem anderen beschrieben wird. Man mag mit RFK Jr. nicht in allen Punkten übereinstimmen, aber niemand kann leugnen, dass er sich mit der Materie auskennt. Und niemand hat ihn wegen Verleumdung oder übler Nachrede verklagt, was mich zu der Annahme veranlasst, dass das Buch weitgehend korrekt ist.

The Real Anthony Fauci verkaufte sich über eine Million Mal und hat mehr als 23.000 Rezensionen, die in 4,8 Sternen kulminieren, aber keine Buchrezensionen von den etablierten Medien erhalten.

Warum also haben die Demokraten solche Angst vor ihm?

Auf den Seiten 142-142 berichtet RFK Jr. darüber, wie er von einem gefragten Gastredner, dessen Artikel regelmäßig in den etablierten Medien veröffentlicht wurden, zu einem völligen Außenseiter wurde. Sein Status änderte sich schlagartig, als er sich von der Säuberung von Wasserwegen zu Pharmaunternehmen wandte. Aber er hat tiefe Taschen, er hat den Namen Kennedy, und er ist nicht verschwunden.

Als die Öffentlichkeit im Allgemeinen der Covid-Reaktion immer mehr misstraute, waren die Menschen eher bereit, auf Stimmen zu hören, die nicht dem Mainstream angehören, wie RFK Jr. Seine gemeinnützige Organisation Children’s Health Defense konnte ihre Gewinne im Jahr 2020 verdoppeln.

An seiner „Defeat the Mandates“-Kundgebung im Januar 2022 nahmen über 30.000 Menschen teil.

Nach der Veröffentlichung von The Real Anthony Fauci hatte Tucker Carlson RFK Jr. häufiger zu Gast. Am 19. April, dem Tag, an dem RFK Jr. seine Absicht bekannt gab, als Präsidentschaftskandidat der Demokraten anzutreten, führten die beiden Männer ein Interview. Am 24. April, fünf Tage später, feuerte Fox Tucker, was zu Spekulationen führte, dass Tuckers Bereitschaft, RFK Jr. eine große Plattform zu geben, Teil des Grundes für seine Entlassung war.

RFK Jr. wurde von Leuten wie Russell Brand und Jordan Peterson interviewt. Obwohl er immer wieder als „verrückt“ und „extremistisch“ bezeichnet wird, wirkt er, wenn man ihn bei der Interaktion mit verschiedenen Moderatoren beobachtet, alles andere als das.

Nach massivem sozialen Druck musste Instagram sein ursprüngliches Konto sowie sein Wahlkampfkonto wieder einrichten, nachdem er seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte. Der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey hat RFK unterstützt, sehr zum Aufschrei der MSM. Er hat sich als schwer zum Schweigen zu bringen erwiesen.

Er würde in einer Präsidentschaftsdebatte sehr beeindruckend sein

Wenn RFK Jr. in Bezug auf Impfstoffe und die Gesundheit von Kindern so falsch liegt, warum lässt sich dann niemand auf ihn ein, anstatt ihn zu beschimpfen?

Die Leute weigern sich, sich auf Argumente mit RFK Jr. einzulassen, weil sie es nicht können. Er ist ein langjähriger Prozessanwalt, also gut im Argumentieren, und er ist auch sehr, sehr intelligent. Er ist in der Lage, wissenschaftliches Material zu lesen und versteht einen Großteil der Debatten über die Gesundheit von Kindern und über Impfstoffe auf eine Art und Weise, die viele Menschen, sogar viele Menschen mit Hochschulbildung, einfach nicht verstehen.

In The Real Anthony Fauci zum Beispiel diskutiert er auf den Seiten 285-286 die Debatte zwischen Louis Pasteur und Antoine Bechamp aus dem 19. Um es zu vereinfachen: Pasteur war derjenige, der erkannte, dass Keime Krankheiten verbreiten. Er vertrat die Ansicht, dass wir Infektionen vermeiden können, wenn wir unsere Umgebung keimfrei halten. Daran ist natürlich viel Wahres dran. Es ist das Modell, nach dem das westliche Gesundheitswesen funktioniert.

Bechamp jedoch, der etwa zur gleichen Zeit wie Pasteur lebte, vertrat die Ansicht, dass es nicht so einfach sei. Er war der Meinung, dass wir niemals alle vorstellbaren Keime abtöten können und dies auch nicht versuchen sollten. Stattdessen war Bechamp der Meinung, dass wir unsere Zeit besser damit verbringen sollten, uns optimal zu ernähren und für eine grundlegende Hygiene zu sorgen, damit unser Körper am besten in der Lage ist, alle schädlichen Keime abzuwehren. Wir wissen jetzt, dass auch daran etwas Wahres dran ist, und RFK Jr. nutzt Bechamps Gedankengang, um zu behaupten, dass wir uns vielleicht eher auf qualitativ hochwertigere Lebensmittel und eine gesündere Umwelt für Kinder konzentrieren sollten als auf mehr pharmazeutische Produkte.

Daran ist nichts Verrücktes, und in der Tat macht es umso mehr Sinn, je mehr wir über die Bedeutung des Mikrobioms in unseren Därmen herausfinden. In David Quammens Buch The Tangled Tree, in dem er das Lebenswerk des Mikrobiologen Carl Woese vorstellt, legt er die jüngsten Forschungsergebnisse dar, die zeigen, dass wir die mikroskopische Welt weit weniger verstehen, als wir glauben. Mikroskopische Lebensformen einfach in „gute“ und „schlechte“ Kategorien einzuteilen und dann zu versuchen, alle „schlechten“ auszurotten, kann nicht funktionieren, wenn die Grenzen zwischen den Arten ziemlich verschwommen sind.

Viele wissenschaftlich gebildete Menschen verstehen dies in unterschiedlichem Maße, und das ist einer der Gründe, warum die Doktoranden den Covid-Impfstoffen am hartnäckigsten misstrauten. Die Zeit hat ihnen Recht gegeben, denn wir haben festgestellt, dass die Impfungen im besten Fall ziemlich unwirksam und im schlimmsten Fall für bestimmte Gruppen gefährlich waren.

Ob umstritten oder nicht, er verbreitet die Botschaft

Dies alles beweist, dass RFK Jr. die Probleme auf einer Ebene versteht, die die meisten öffentlichen Persönlichkeiten nicht haben. Seine Standpunkte sind definitiv diskutabel, aber sie sind nicht aus den Angeln gehoben und kommen nicht aus dem Nichts. Da es jedoch ein Verständnis sowohl der Wissenschaft als auch der Geschichte erfordert, um seinen Standpunkt gut genug zu verstehen, um sich auf eine ernsthafte Diskussion einzulassen, ist es für die meisten Experten viel einfacher, ihn einfach für verrückt zu erklären und ihm das Wort zu verweigern.

Aber RFK Jr. verbreitet seine Botschaft trotzdem, indem er alternative Kanäle findet und sein Bestes tut, um die inneren Abläufe zwischen der großen Regierung und der großen Wirtschaft aufzudecken.

Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum RFK Jr. dem demokratischen Establishment so ein Dorn im Auge ist. Er spielt nicht mit den meisten Großspendern mit, mit denen er eigentlich zusammenarbeiten sollte. Er hat miterlebt, wie sich die Demokratische Partei von einer Antikriegspartei, einer Partei, die gegen Unternehmen und für Meinungsfreiheit ist, zu einer Partei der Gleichschaltung entwickelt hat. Keine andere Familie repräsentiert die alte Demokratische Partei so wie der Kennedy-Clan; er ist in einer einzigartigen Position, um aufzuzeigen, wie sich die Demokratische Partei in etwas völlig anderes verwandelt hat, als sie noch vor zwanzig Jahren war.

RFK Jr. hat auch ein Gespür für die Nutzung der Medien, wie es die meisten etablierten Persönlichkeiten nicht haben. In seinem jüngsten Interview mit Jordan Peterson verwies er auf die erste im Fernsehen übertragene Präsidentschaftsdebatte im Jahr 1960, als der junge, gut aussehende John F. Kennedy den Boden mit Richard Nixon aufwischte.

Die Art und Weise, wie sein Onkel vor sechzig Jahren die neueste Form der Medien zu seinem Vorteil nutzte, hat RFK Jr. offensichtlich beeindruckt. Er sagte, dass Trump die Wahl 2016 zum Teil deshalb gewonnen hat, weil er Twitter zu seinem Vorteil nutzte, obwohl die traditionellen Medien seine Kampagne als Witz behandelten. RFK Jr. glaubt, dass das Rennen 2024 stark von Podcasts beeinflusst werden wird, und er hat hier einen echten Vorteil, weil er im Gegensatz zu so vielen anderen Kandidaten bereit ist, sich hinzusetzen und zwei oder drei Stunden am Stück zu debattieren.

Er ist ein interessanter Kandidat

Ich sollte noch einmal klarstellen, dass ich mit RFK Jr. in vielen Fragen nicht übereinstimme. Ich habe früher in der Öl- und Gasindustrie gearbeitet und denke, dass seine Charakterisierung von „sauberer“ Wind- und Solarenergie völlig daneben ist. Darüber könnte ich mit ihm streiten.

Aber ich bin froh, dass er da draußen ist, Steine an die Fenster des Establishments wirft und mächtige Persönlichkeiten dazu zwingt, sich entweder zu erklären oder durch ihr Schweigen zu beweisen, dass sie etwas zu verbergen haben.

***