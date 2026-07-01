Monica Lewinsky: Mossad-Honigfalle oder glücklicher Zufall?

Die bisher unerzählte Geschichte der Clinton-Affäre, der Tonbänder des israelischen Geheimdienstes, der Erpressung im Fall Jonathan Pollard und des beunruhigenden Musters von kompromittierendem Material („Kompromat“), das die US-Außenpolitik bis heute prägt.

Felix Abt

Im Jahr 2018 verließ Monica Lewinsky bei einer großen internationalen Pressekonferenz in Jerusalem abrupt die Bühne, als sie auf ihre Affäre mit Bill Clinton angesprochen wurde. Warum? Nun erfahren Sie die ganze Geschichte.



Eine attraktive, 22-jährige Praktikantin fällt dem Präsidenten der Vereinigten Staaten auf. Sie kommen sich im Weißen Haus näher. Die Welt erfährt davon. Amerikanische Late-Night-Shows stürzen sich auf das Thema. Politische Gegner Clintons nutzen die Gelegenheit um ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, und so weiter.



Doch heute wollen wir uns mit der Geschichte von Monica Lewinsky befassen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Konkret stellt sich die Frage: War der Clinton-Lewinsky-Skandal lediglich eine schmutzige Geschichte über einen leichtsinnigen, triebgesteuerten Präsidenten und eine junge Praktikantin – oder steckte dahinter etwas weitaus Unheilvolleres: eine hochgradig koordinierte internationale Spionage- und Erpressungsoperation, die sich direkt vor aller Augen abspielte?



1998 befand sich die Regierung Clinton auf einem Höhenflug. Der Kalte Krieg war vorbei. Die Wirtschaft boomte. Der Dow-Jones-Index erreichte erstmals die Marke von 10.000 Punkten. Es waren gute Zeiten.



Bis alles in sich zusammenbrach.



Dann wandte sich Präsident Clinton an das amerikanische Volk: „Ich möchte dem amerikanischen Volk eines sagen. Ich möchte, dass Sie mir zuhören. Ich sage es noch einmal: Ich hatte keine sexuellen Beziehungen zu dieser Frau, Miss Lewinsky. Ich habe nie irgendjemanden angewiesen zu lügen. Nicht ein einziges Mal. Niemals. Diese Anschuldigungen sind falsch.“



Im Januar 1998 wurde bekannt, dass eine 22-jährige ehemalige Praktikantin des Weißen Hauses namens Monica Lewinsky eine geheime sexuelle Beziehung mit dem 49-jährigen Präsidenten Bill Clinton unterhielt. Lewinsky erzählte, sie habe wieder den salbeigrünen Anzug angezogen, den sie am Tag zuvor getragen hatte, als er ihr Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sie dachte sich: „Vielleicht bemerkt er mich ja wieder.“ Und er bemerkte sie tatsächlich. Was damals unbekannt war: Die Affäre zwischen Clinton und Lewinsky hatte schon Jahre zuvor begonnen.



Doch im Dezember 1998, nachdem der Sonderermittler Kenneth Starr einen vernichtenden Bericht vorgelegt hatte, der elf separate Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren auflistete, leitete das Repräsentantenhaus offiziell ein solches Verfahren gegen Clinton ein. Die Vorwürfe lauteten auf Meineid und Behinderung der Justiz, da er versucht hatte, die Affäre unter Eid zu vertuschen. Damals konzentrierten sich weite Teile der Mainstream-Medien – insbesondere die Moderatoren von Late-Night-Shows – geradezu obsessiv auf die schmutzigen Details der Affäre und lenkten die amerikanische Öffentlichkeit mit einer innenpolitischen Seifenoper ab. „Und dann sieht man Monicas neue Frisur, ganz glatt mit diesem Haargel zurückgekämmt. Zumindest glaube ich, dass es Haargel war“, platzte ein Fernsehkomiker heraus.



Der National Enquirer bot sogar 500.000 Dollar für ein Foto von Monica Lewinsky in jenem berüchtigten Kleid, das angeblich von Präsident Clinton befleckt worden war. Hier ist es.

Bild: Monica Lewinsky in dem grünen Kostüm, das weltberühmt wurde.

Das ist es also, was wir heute als Schund bezeichnen würden. Doch hinter diesem innenpolitischen Medienzirkus verbarg sich eine reale, sich entwickelnde geopolitische Krise für die Regierung Clinton.



Nur einen Monat, nachdem Bill Clinton vor einer Grand Jury endlich ein Geständnis abgelegt hatte, veröffentlichte die Washington Post einen unauffälligen, aber alarmierenden Bericht. Darin kamen Diplomaten und Geheimdienstinsider zu Wort, die warnten, dass es sich bei der Affäre nicht nur um einen innenpolitischen Skandal handelte: Clintons sexuelle Eskapaden könnten die US-Außenpolitik gelähmt haben, insbesondere im Hinblick auf den Frieden im Nahen Osten.

Besonders bemerkenswert war die Meldung des Artikels, sowohl Israelis als auch Palästinenser seien davon überzeugt gewesen, Lewinsky sei eine Agentin des Mossad, des israelischen Geheimdienstes.



Sie fragen sich sicher: Was wissen wir mit Gewissheit darüber, was die Israelis tatsächlich hinter verschlossenen Türen taten? Die erste große Enthüllung stammte von dem erfahrenen Geheimdienstjournalisten Gordon Thomas in seinem Buch “Gideon’s Spies”, für das er sich direkt auf gut informierte Mossad-Quellen stützte.

„Dies war eine Honeypot-Operation des Mossad“, schrieb Thomas. Er berichtete, der Mossad habe über Aufzeichnungen der Gespräche zwischen Clinton und Lewinsky verfügt. Lange bevor Kenneth Starr überhaupt von Monica Lewinsky gehört hatte, besaß der israelische Geheimdienst bereits Tonbänder mit 30 Stunden intimer Gespräche zwischen dem Präsidenten und seiner jungen Praktikantin

Mit anderen Worten: Noch bevor der Skandal öffentlich wurde, erwog Israel bereits, wie diese Informationen genutzt werden könnten, um den Präsidenten zu manipulieren und zu erpressen. Thomas erklärte, dass Israel diese Tonbänder für eine mögliche Erpressung zurückhielt – und um einen mutmaßlichen Maulwurf im Weißen Haus mit dem Codenamen „Mega“ zu schützen. Die Strategie bestand nicht unbedingt darin, die Bänder zu veröffentlichen und den Präsidenten zu Fall zu bringen. Das Ziel war es, ihn zu erpressen und zu beeinflussen – oder, um es deutlicher zu sagen: ihn zu kontrollieren.

Hier müssen wir die Arbeitsweise des Mossad anhand des Epstein-Netzwerks untersuchen. Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou beschrieb Jeffrey Epstein als Paradebeispiel eines „Zugangsagenten“ (access agent). Laut Kiriakou bestand Epsteins Aufgabe darin, im Auftrag des Mossad Beziehungen zu hochrangigen Persönlichkeiten wie Bill Gates und Prinz Andrew aufzubauen – nicht um sie als Spione anzuwerben, sondern um Zugang zu ihren Netzwerken zu erhalten und potenziell kompromittierendes Material für Erpressungen zu sammeln.



Dieses Konzept basiert auf spezifischen Methoden der Spionageabwehr: Der Zugangsagent nutzt seinen Reichtum und seine Verbindungen, um sich in Elitekreise einzuschleusen; stattdessen werden unrekrutierbare Ziele (prominente Persönlichkeiten, die zu bekannt sind und sich einer formellen Anwerbung verweigern) genutzt; und kompromittierendes Material wird durch großzügige Bewirtung und kompromittierende Situationen wie die Vergewaltigung minderjähriger Mädchen gesammelt, um die Politik zu beeinflussen oder die Lage zu überwachen. Kiriakou hat diese Dynamiken in Interviews bei Piers Morgan Uncensored und Zeteo erörtert.



Benjamin Netanjahu war ein entschiedener und prominenter Gegner der Oslo-Abkommen. Seit die Friedensgespräche 1993 öffentlich wurden, führte Netanjahu – damals Vorsitzender der extremistischen zionistischen Likud-Partei – den politischen Widerstand gegen die von Ministerpräsident Jitzchak Rabin und PLO-Chef Jassir Arafat unterzeichneten Abkommen an. Rabin wurde schließlich von Befürwortern Großisraels und Gegnern des Friedensabkommens ermordet.



Nur wenige Wochen vor dem Attentat stahl der heutige Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, das Cadillac-Emblem von Rabins Fahrzeug und prahlte vor laufenden Fernsehkameras: „Wir haben sein Auto, und wir werden auch ihn kriegen.“ Nach dem Attentat engagierte sich Ben-Gvir – der später Anwalt wurde – aktiv in juristischen Kampagnen und setzte sich für die Verbesserung der Haftbedingungen und die Freilassung des Attentäters Jigal Amir ein.



Nach seinem Amtsantritt als Premierminister hatte Netanjahu ein starkes Motiv, eine potenzielle Mossad-Agentin wie Monica Lewinsky zu nutzen, um das historische Friedensabkommen zu sabotieren, indem er kompromittierendes Material gegen Präsident Bill Clinton einsetzte.



Ende 1998 lud Präsident Clinton Premierminister Netanjahu und Jassir Arafat zu entscheidenden Friedensverhandlungen auf die Wye Plantation in Maryland ein. Da er als Premierminister die Macht hatte, das Friedensabkommen mit den Palästinensern zu torpedieren – und sogar das Gegenteil zu tun, nämlich sie zu vertreiben und zu völkermörderischen Praktiken zu greifen, um sein Großisrael-Projekt voranzutreiben –, bestand kein Bedarf, das kompromittierende Material gegen Clinton nutzen, um das Friedensabkommen zu unterlaufen. Er benutzte es dazu, andere Zugeständnisse zu erzwingen.



Laut dem Investigativjournalisten Daniel Halper in seinem Buch „Clinton, Inc.“ versuchte Netanjahu, Tonbandaufnahmen von Präsident Bill Clintons intimen Gesprächen mit der Praktikantin Monica Lewinsky als Erpressungsmittel zu verwenden, um die Freilassung von Jonathan Pollard zu erzwingen – einem ehemaligen Analysten des US-Marinegeheimdienstes, der wegen Spionage für Israel inhaftiert war. Pollard, von dem die CIA annahm, er habe Uran-Geheimnisse verraten und damit Israels illegales Atomprogramm ermöglicht, verbüßte eine lebenslange Haftstrafe. (Er lebt heute in Israel und befürwortet eine Politik des Völkermords an den Palästinensern.)

Netanjahus Drohung veranlasste Clinton laut Halper zum Handeln. Halper erklärte, Clinton habe die Forderung an CIA-Direktor George Tenet gerichtet, der mit Rücktritt drohte, sollte Pollard freigelassen werden. Clinton ruderte deshalb zurück. Pollard wurde schließlich von der Obama-Regierung als Geste des guten Willens freigelassen – was Fragen aufwirft, welches kompromittierende Material sie möglicherweise gegen Obama in der Hand hatten.

Es wurden zwar nie stichhaltige Beweise dafür gefunden, dass Monica Lewinsky eine Mossad-Agentin war. Natürlich ist der Mossad eine professionelle Organisation, die ihre Informanten schützt. Doch eine Reihe von Zufällen ist aufschlussreich:



Als das Amtsenthebungsverfahren im Januar 1999 in die letzten Tage ging, veröffentlichte die Jewish Telegraphic Agency einen Rückblick mit dem Titel „Königin Esther und ein Gebetbuch: Jüdische Verwicklung in Monicagate“. Es wurde darauf hingewiesen, dass Walter Kaye, ein prominenter jüdischer Versicherungsmanager, wichtiger Spender der Demokraten und Freund von Bill Clinton (und Lewinskys Mutter), Lewinsky 1995 für das Praktikum im Weißen Haus empfohlen hatte.



Nach Bekanntwerden des Skandals beauftragte Lewinsky ihren langjährigen Freund William Ginsburg, einen jüdischen Anwalt für Arzthaftungsrecht aus Los Angeles. Ginsburg bemerkte, dass weder er noch seine Mandantin Clintons Amtsenthebung wünschten, da dieser „Israel und den Juden sehr positiv gegenübersteht“ und „Monica und ich Juden sind“. Er sinnierte auch darüber, dass Monica nach Israel auswandern könnte, wenn alles vorbei sei.



Einige jüdische Israelis führten die vorübergehende Aussetzung des US-Drucks auf Israel während des Friedensprozesses auf die Purim-Geschichte zurück. Die Jewish Telegraphic Agency verglich Lewinsky mit einer modernen Königin Esther. Im Zuge der Ermittlungen enthüllte Kenneth Starr, dass Lewinsky Clinton ein Exemplar des Buches „Oi, The Things They Say: A Book of Jewish Wit“ geschenkt hatte.

Ein weiterer bemerkenswerter Zufall ereignete sich am 11. September 1998 – genau an dem Tag, an dem das Repräsentantenhaus für die Veröffentlichung des brisanten und politisch verheerenden Starr-Berichts im Internet stimmte. Stunden bevor die intimen Details der Lewinsky-Affäre öffentlich wurden, hielt Clinton vor über 100 religiösen Führern beim jährlichen Gebetsfrühstück im Weißen Haus seine eindringliche, im Fernsehen übertragene Rede „Ich habe gesündigt“. Anstatt sich seiner üblichen politischen oder juristischen Rhetorik zu bedienen, wandte sich Clinton direkt der jüdischen Theologie zu und zitierte wörtlich aus „Gates of Repentance“, dem offiziellen Gebetbuch des Reformjudentums für Jom Kippur. Er las eine Passage über die schwere Natur der Teschuwa (Umkehr) und sagte: „Jetzt ist die Zeit der Umkehr. Wir sind belastet von vergangenen Taten, die wir nicht ungeschehen machen können … Wende uns, o Gott, und wir werden uns wenden.“



Nur wenige Tage bevor das gesamte Repräsentantenhaus über seine Amtsenthebung abstimmen sollte, vollzog Clinton eine weitere höchst ungewöhnliche Kehrtwende. Anstatt in Washington zu bleiben und sich um seine zusammenbrechende juristische Verteidigung zu kümmern, unternahm er unter dem Vorwand, das festgefahrene Wye-River-Abkommen zu retten, eine hektische dreitägige Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Das Programm war durchdrungen von altertümlicher, fast apokalyptischer Symbolik: Er besuchte Gaza, um die Palästinenser bei der Änderung ihrer Charta zu beobachten, entzündete mit Jassir Arafat einen Weihnachtsbaum in Bethlehem und bestieg Masada – die Wüstenfestung, in der jüdische Zeloten bekanntlich Massenselbstmord begingen, anstatt sich einem Imperium zu ergeben.



Das Bild war surreal: ein Fernsehspektakel im Splitscreen-Format, bei dem internationale Journalisten Fragen zu Meineid und Rücktritt riefen, während der strenge israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am benachbarten Podium stand und die Presse belehrte.

Für Forscher, die den Fäden des „Kompromat“-Narrativs nachgehen, ist diese Reise in letzter Minute untrennbar mit dem enormen Druck verbunden, den Netanjahu nur wenige Wochen zuvor beim Wye-River-Gipfel ausgeübt hatte. Dort hatte Netanjahu vehement die Freilassung von Jonathan Pollard gefordert – jenes jüdisch-amerikanischen Verräters, der wegen Spionage für Israel verurteilt worden war. Clinton war der Forderung zunächst nachgekommen, angeblich um das Friedensabkommen zu sichern, zog das Angebot jedoch zurück, nachdem CIA-Direktor George Tenet – wie bereits erwähnt – aus Protest mit seinem Rücktritt gedroht hatte.

Betrachtet man die Ereignisse im Zusammenhang – die plötzliche Annahme der Liturgie der jüdischen Hohen Feiertage genau an dem Tag, an dem sein Privatleben öffentlich wurde, gefolgt von einer körperlich erschöpfenden Reise in letzter Minute, um israelischen geopolitischen Interessen entgegenzukommen, während sein eigenes Haus niederbrannte –, so wirkt das Ganze weniger wie echte spirituelle Heilung oder Besinnung. Es sieht vielmehr nach einem verschlüsselten, geopolitischen Demütigungsritual aus.



Natürlich ist Clinton nicht der einzige amerikanische Präsident oder Politiker, der dazu gezwungen wurde. Man kann nicht über die Operationen des israelischen Mossad sprechen, ohne Jeffrey Epstein zu erwähnen, der – aufgrund zahlreicher dokumentierter Beweise – nach Ansicht vieler ein globales Kompromat-Netzwerk im Auftrag Israels aufgebaut hat. Und erst kürzlich warnte das Pentagon, Israel spioniere hochrangige US-Regierungsbeamte aus.

In den letzten Wochen führten die Vereinigten Staaten hochbrisante diplomatische Friedensgespräche mit dem Iran. Doch ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten wird von manchen als die größte Bedrohung für Israels regionale Vormachtstellung angesehen. Israelische Politiker haben signalisiert, dass sie bereit sind, jedes mögliche Abkommen zu sabotieren – notfalls auch mit Erpressung.

Laut einer Analyse der New York Times zu der jüngsten umfangreichen Veröffentlichung des Justizministeriums (rund 3 Millionen Seiten oder mehr – viele davon stark geschwärzt, Millionen weitere zurückgehalten) tauchen Begriffe mit Bezug zu Trump (darunter Verweise auf Donald Trump, Melania Trump, Mar-a-Lago usw.) in mehr als 5.300 Dokumenten auf, wobei sie insgesamt über 38.000 Mal genannt werden.

Sollte ein echtes Abkommen mit dem Iran Fortschritte machen, wird Netanjahu versuchen, es zu sabotieren, möglicherweise durch die Veröffentlichung kompromittierenden Materials über US-Beamte, darunter auch Trump.

Verzeihen Sie mir den Hinweis, aber es scheint kein Zufall zu sein, dass während der Verhandlungen der Trump-Regierung mit dem Iran zwei Journalisten der New York Times – beide jüdische und zionistische Unterstützer Israels – ihr Buch „Regime Change“ veröffentlichten, das hochsensible Rohaufnahmen von Sitzungen im “Situation Room” des Weißen Hauses enthielt.



Der “Situation Room” ist einer der am besten gesicherten Räume der Welt. Woher stammen diese Aufnahmen also? Welches Land verfügt über die technologische Raffinesse und die Geschichte, um so etwas zu vollbringen? Ich denke, Sie kennen die Antwort.



Letztendlich ist die Frage, ob Monica Lewinsky eine gezielte Agentin, eine passive Quelle oder einfach ein glücklicher Zufall für ausländische Geheimdienste war, zweitrangig gegenüber einer weitaus erschreckenderen Realität. Seit Jahrzehnten führt eine Nation, die den Amerikanern immer wieder als ihr wichtigster Verbündeter präsentiert wird – und an die sie jährlich Milliarden an finanzielle und sonstige Hilfen überweisen –, aggressive verdeckte Operationen auf amerikanischem Boden durch.



Dieses Muster beschränkt sich nicht nur auf die Überwachung im Inland. Amerikanische Journalisten und Bürger wurden von Israel im Gazastreifen und anderswo im Nahen Osten getötet. Am berüchtigtsten ist der Angriff der israelischen Luftwaffe und Marine auf die USS Liberty während des Sechstagekriegs – ein technisches Forschungsschiff, das in internationalen Gewässern vor der Küste der Sinai-Halbinsel operierte. Bei dem Angriff starben 34 amerikanische Besatzungsmitglieder, 171 wurden verletzt. Die Überlebenden entlarvten es als „False-Flag-Operation“, die darauf abzielte, Ägypten für einen Angriff auf Amerika verantwortlich zu machen und die USA in Israels Krieg gegen Ägypten hineinzuziehen.

Das übergeordnete Ziel ist klar: führende amerikanische Politiker zu kompromittieren, die US-Außenpolitik aus dem Hintergrund zu steuern und sicherzustellen, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten niemals zu anderen Bedingungen als denen eines „Großisraels“ zustande kommt – und zwar auf Kosten der Palästinenser, der arabischen Staaten und des Iran.

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.