Nach dem Memorandum von Islamabad

Thierry Meyssan

Während die Araber am Persischen Golf aus dem Krieg gegen den Iran den Schluss gezogen haben, dass Israel ein Raubtier sei und die Vereinigten Staaten nicht der Weltpolizist seien, wissen die Amerikaner nach wie vor nicht, was sie von Benjamin Netanjahu und seiner Koalition halten sollen. Die „revisionistischen Zionisten“ versuchen, pro-israelische Kandidaten in die Republikanische und die Demokratische Partei einzuschleusen, während die Mehrheit der Wähler diesen Völkermordstaat nicht mehr unterstützen will. Mehr noch: Sie versuchen, die Araber am Golf gegen den Iran aufzuhetzen und die israelische Operation im Libanon wieder in Gang zu bringen.

Das Memorandum von Islamabad [1] hat nicht nur den Frieden im Persischen Golf hergestellt. Es sah auch vor, dass der Iran 300 Milliarden Dollar erhalten sollte – nicht als „Kriegsentschädigung“, sondern zum Zweck der „Investition“. Damit hat es, ohne es ausdrücklich zu sagen, den Sieg der Islamischen Republik besiegelt.

Dieser Sieg bedeutet nicht die militärische Niederlage der Vereinigten Staaten, sondern die politische Niederlage