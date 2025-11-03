Tyler Durden

Die Financial Times berichtet am Freitag weiter darüber, warum die Vereinigten Staaten einen geplanten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest Anfang dieses Monats abgesagt haben. Der FT-Bericht besagt, dass Moskau nach Quellen, die Einblick in die Gespräche haben, umfassende Forderungen zu Ukraine gestellt habe, was letztlich den „verärgerten“ Präsidenten Trump dazu veranlasst habe, den Beratern zuzuhören, die für eine härtere Haltung zugunsten der Ukraine plädierten.

Außerdem soll der Außenminister Marco Rubio Trump gesagt haben, dass Moskau „keine Bereitschaft zu Verhandlungen zeige“, nachdem er ein Telefonat mit seinem russischen Kollegen Sergei Lawrow geführt hatte. Russland hat offenbar klargemacht, dass eine dauerhafte Friedenslösung auf bedeutenden territorialen Zugeständnissen im Osten beruht.

Trump „war von ihrer Position nicht beeindruckt“, zitierte FT eine Quelle, die auch erklärte, dass der Präsident nur „wenn und wo er Fortschritte sieht“, bereit ist, russische Führer zu treffen.

Allerdings sollten die „Forderungen“ der russischen Seite nicht überrascht haben, da die russischen Streitkräfte vor Ort im Osten die Initiative haben. Ein „Ursachen“-Memo, das Moskaus Haltung darlegt, forderte, dass die Ukraine große Teile ihres Territoriums aufgibt, ihre Truppen reduziert und endgültig ihre Pläne für einen NATO-Beitritt aufgibt.

Präsident Putin betonte inzwischen, dass der geplante russisch-amerikanische Gipfel in Budapest verschoben, aber nicht abgesagt wurde.

Russland scheint den Dialog mit Washington so positiv wie möglich halten zu wollen und möchte „Fortschritte“ in den bilateralen Beziehungen präsentieren, während die laufenden Differenzen heruntergespielt werden.

Die Realität bleibt jedoch, dass Trump versucht, im Sinne der Zelensky-Regierung zu verhandeln, obwohl die Streitkräfte Zelenskys wenig bis keine Möglichkeiten im militärischen Konflikt haben. Russland weiß, dass es auf dem Boden das Sagen hat, trotz andauernder ukrainischer Übergriffe durch Drohnen auf Ölanlagen. Doch die Mainstream-Medien streuen weiterhin einfache Narrative und Mythen, wie das folgende Beispiel zeigt:

Die russische Außenministerium habe angeblich ein Memo an Washington gesendet, in dem Putin noch immer fordert, die „Ursachen“ seines Angriffs anzugehen – obwohl der Westen weitgehend glaubt, dass er Ukraine landgrabmäßig überfallen hat.

Präsident Putin habe die Idee eines „Waffenstillstands für Journalisten“ ins Gespräch gebracht, um ihnen den Zugang zu den Frontlinien zu ermöglichen und ehrlich über die Lage zu berichten.

Der Kreml wirft derzeit der Ukraine vor, den tatsächlichen Zustand an der Front in und um Pokrowsk zu verschleieren, laut Staatsmedien:

Die Ukraine habe die „katastrophale Lage“ ihrer Truppen in einer russischen Einkreisung faktisch anerkannt, indem sie Journalisten den Zugang verwehrt, so das russische Verteidigungsministerium.

Am Donnerstag warnte der ukrainische Außenamtssprecher Georgy Tikhy die Medienarbeiter davor, das Angebot Putins auf sicheren Durchgang zur Frontlinie im Donbass anzunehmen, um über die eingeschlossenen Truppen Kiews zu berichten. Reisen in die Region ohne Genehmigung aus Kiew seien „ein Verstoß gegen unsere Gesetzgebung“, mit „langfristigen Reputations- und rechtlichen Konsequenzen“, so Tikhy.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov, erklärte am Freitag, die Ukraine habe lokale und ausländische Journalisten vom Zugang zu den „Kesseln“ ausgeschlossen, um die „wahre Lage an der Front zu verbergen und die internationale Gemeinschaft sowie die ukrainische Bevölkerung zu täuschen.“

Über allem schwingt zunehmend nukleare Rhetorik und das Rüsten mit erhobenem Schlagstock…

He's referring to Russia. No one will be happier at this news than John Bolton, who killed arms control treaties with Moscow in Trump's first term and now gets this wish fulfilled in Trump's second. https://t.co/UiZmJaB64c — Aaron Maté (@aaronjmate) October 30, 2025

Moskau möchte Washington besonders signalisieren, dass die ukrainischen Bodenverteidigungen in Schlüsselregionen rasch zusammenbrechen. Die Zelensky-Regierung lehnt dies jedoch entschieden ab.