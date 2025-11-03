Kühe brechen plötzlich zusammen, nachdem sie Bovaer gegen Klimaemissionen erhalten haben

Landwirte in Dänemark sind verzweifelt.

Peter Imanuelsen

Etwas Dramatisches ist passiert.

Seit dem 1. Oktober füttern Landwirte in Dänemark Kühe mit Bovaer, um die Klimaemissionen zu senken. Das ist Teil einer Vorschrift, die methanreduzierende Futtermittel vorschreibt.

Aber etwas ist sehr schiefgelaufen. Plötzlich berichten Landwirte, dass mit den Kühen etwas nicht stimmt. Die Kühe produzieren weniger Milch. Einige Kühe brechen sogar zusammen und mussten eingeschläfert werden.

Nun gibt es Verdachtsmomente, dass Bovaer die Ursache sein könnte. Landwirte experimentierten und stellten die Fütterung mit Bovaer ein. Und siehe da, die Kühe erholten sich. Sobald sie aber wieder Bovaer bekamen, traten die Probleme erneut auf.

Die Lage ist so gravierend, dass der Nationale Verband der dänischen Milchproduzenten eine Untersuchung eingeleitet hat.

„Wir bekommen sehr viele Anrufe von Leuten, die unzufrieden sind mit dem, was in ihren Herden passiert“, sagt Kjartan Poulsen, Vorsitzender des Milchproduzentenverbands.

„Das ist nicht der Zweck dahinter. Es soll eine Klimaauswirkung haben, und wenn Kühe daran sterben oder weniger Milch produzieren, dann ist der Effekt negativ“, fügte er hinzu.

Kjartan Poulsen fordert jetzt auch den Landwirtschaftsminister in Dänemark auf, eine „Auszeit“ einzuführen, damit die Branche herausfinden kann, was wirklich vor sich geht.

Unter den neuen Vorschriften dürfen Bauern ihren Kühen auch Futtermittel mit hohem Fettgehalt geben, das ebenfalls Methan reduzieren kann.

Hier das Problem: Wenn du mein Substack-Abonnent bist, weißt du, dass ich schon vor Jahren vor Bovaer gewarnt habe. Ich habe intensiv recherchiert und die Wahrheit über dieses Chemikalie entdeckt.

Die Antwort wird dich schockieren. Es ist unglaublich, dass diese Chemikalie für den Einsatz bei Kühen zugelassen wurde, angesichts ihrer tatsächlichen Toxizität.

Die Chemikalie ist als KORROSIV, BRENNBAR, REIZEND und GESUNDHEITSGEFAHR﻿ klassifiziert!

Laut offiziellen Datenblättern wird sie auch als verdächtig eingestuft, die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Kind zu schädigen. Sie trägt sogar eine Warnung wegen reproduktiver Toxizität.

Bei hohen Dosen verkleinerte sie sogar die Größe der Eierstöcke bei Kühen.

Landwirte müssen Schutzkleidung tragen, wenn sie mit dem Stoff umgehen.

Lies meinen ausführlichen Artikel über die Wahrheit zu Bovaer hier: Sie vergiften jetzt unsere Milch

Ein Landwirt hat sich nun öffentlich gemeldet, um vor Bovaer zu warnen, da er glaubt, dass die Fütterung dieser Substanz gegen Tierschutzgesetze verstößt.

Der dänische Landwirt Huibert Van Dorp berichtet, dass einige seiner Kühe hohes Fieber haben und lethargisch sind.

„Seit Beginn hatten wir Fälle, in denen sie starke Bauchkrämpfe bekamen, der Pansen einfach aufblähte. Am Sonntagnachmittag kam ein Tierarzt, um die Kuh zu behandeln, aber ihr Leben konnte nicht gerettet werden“, sagte Huibert Van Dorp im Interview.

Er hörte auch von anderen Landwirten von Problemen mit Entzündungen und Kühen, die nicht mehr aufstehen können.

Außerdem sagt er, dass dies ein Problem des Tierschutzes sei. Das sei nicht gut für die Kühe.

Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn Kühe wegen dieser Chemikalie zusammenbrechen, die als giftig bekannt ist, und Landwirte Schutzkleidung tragen müssen, dann möchte ich wirklich keine Milch oder andere Milchprodukte von solchen Kühen konsumieren.

Und der einzige Grund, warum sie das den Kühen füttern, ist, um deren Blähungen zu reduzieren und damit die Klimaemissionen zu senken. Ich kann nicht fassen, wie dumm diese Idee ist.

Wenn es Kühe umfallen lässt, was macht es erst mit der Milch?

Bitte TEILE diese Nachricht überall, wo du kannst. Es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen.

Fast niemand in den Mainstream-Medien berichtet darüber. Aber ich werde es tun.