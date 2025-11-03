Trump bereitet „unmittelbaren“ Militärschlag gegen Venezuela vor, während er gleichzeitig eine schnelle militärische „Reaktionskraft“ für den Einsatz in US-Städten bereitstellt

Leo Hohmann

Mehr ausländische Eskapaden vom „Friedenspräsidenten“ … könnten wir bis zum Jahresende unter einer soften Form des Kriegsrechts stehen?

Ein neuer, von den USA angestoßener ausländischer Krieg scheint offenbar unmittelbar bevorzustehen – und zwar von dem „Friedenspräsidenten“, der versprach, solchen globalen Abenteurertum ein Ende zu setzen.

Die Trump-Regierung bereitet Berichten zufolge Schläge gegen militärische Einrichtungen in Venezuela vor, wobei Einrichtungen ins Visier genommen werden, die mit mutmaßlichem Drogenhandel und dem Soles-Kartell in Verbindung stehen. Laut mehreren Presseberichten könnten die Angriffe innerhalb von Stunden oder Tagen beginnen.

Diese Eskalation zielt darauf ab, die wichtigste Infrastruktur und Führungsstruktur des Kartells zu zerschlagen, das angeblich von der Regierung Nicolás Maduros betrieben wird.

Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstagabend, dass die Regierung plane, eine Vielzahl von Zielen innerhalb Venezuelas anzugreifen, darunter „Häfen und Flughäfen unter Kontrolle des Militärs, die angeblich für den Drogenhandel genutzt werden, einschließlich Marineanlagen und Landebahnen“.

Berichte der US-Regierung und der Vereinten Nationen haben Venezuela jedoch nicht als bedeutende Quelle von Drogen identifiziert, die in die Vereinigten Staaten gelangen, und das Land spielt praktisch keine Rolle beim Schmuggel von Fentanyl – der Hauptursache für Drogentodesfälle in den USA.

Während der Bericht des WSJ besagte, dass die Regierung noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, Operationen gegen Venezuela durchzuführen, berichtete der Miami Herald am Freitagmorgen, dass die Regierung „die Entscheidung getroffen habe, militärische Einrichtungen innerhalb Venezuelas anzugreifen, und die Schläge jederzeit erfolgen könnten“.

Eine Quelle, die der Miami Herald zitierte, sagte nicht ausdrücklich, dass Venezuelas Präsident Nicolás Maduro Ziel dieser Maßnahmen sein würde, deutete jedoch an, dass das Ziel darin bestehe, seinen Machtgriff zu schwächen.

Meiner Meinung nach wird eine Invasion Venezuelas sich als großer Fehler herausstellen und möglicherweise zu einer weiteren langen, zermürbenden Militäroperation führen, wie sie sich Amerika nicht mehr leisten kann. Es sind genau solche außenpolitischen Abenteuer – und die Vorstellung, dass wir der endgültige Schiedsrichter darüber sein müssen, welcher Führer welches Land regieren darf –, die zur Anhäufung einer untragbaren Staatsverschuldung von 38 Billionen Dollar geführt haben.

Viel Glück, Trump. Ich hoffe, es geht gut und endet nicht in einem weiteren Vietnam oder Afghanistan. Aber wie auch immer es ausgeht – ich weiß, wir haben nicht dafür gestimmt. Wir haben für den Friedenspräsidenten gestimmt und stattdessen die neokonservative Version von Trump bekommen. Mit einem unmittelbar bevorstehenden Krieg gegen Venezuela, nuklearem Säbelrasseln gegenüber Russland und Gerüchten über einen weiteren Krieg mit dem Iran bis Jahresende muss Lindsey Graham feuchte Träume haben.

Die Washington Post veröffentlichte am Donnerstag einen Artikel, in dem berichtet wurde, dass das Pentagon Tausende spezialisierte Nationalgardisten angewiesen habe, ihre Ausbildung zur Eindämmung ziviler Unruhen abzuschließen – ein Hinweis darauf, dass die Trump-Regierung plant, bewaffnete Streitkräfte in US-Städten zu normalisieren.

Das ist nichts Neues. Wir haben das schon seit Wochen im Blick, aber es ist gut zu sehen, dass die Mainstream-Medien endlich aufholen. Und die Post lieferte einige neue Details.

Das neu eingerichtete „Quick Reaction Force“-Programm des Verteidigungsministeriums innerhalb der Nationalgarde muss laut internen Dokumenten, die der Post vorliegen, bis zum 1. Januar geschult, mit Aufstandsbekämpfungs-Ausrüstung ausgestattet und einsatzbereit sein.

Die 200 Soldaten werden aus Nationalgarde-Personal rekrutiert, das sich normalerweise auf Katastropheneinsätze spezialisiert – etwa bei Wetterkatastrophen, Umweltunfällen oder Terroranschlägen, heißt es in den Dokumenten.

Die Post berichtet, dass eine separate, aber ähnliche Struktur, die sogenannte National Guard Reaction Force, bis zum 1. April vollständig einsatzfähig sein soll, nachdem sie die Ausbildung für den Einsatz bei zivilen Unruhen abgeschlossen hat. Die Gesamtstärke dieser Kräfte soll laut den Dokumenten 23.500 Soldaten in allen 50 Bundesstaaten und drei Territorien umfassen, mit Ausnahme des District of Columbia. Die meisten Staaten sollen 500 Personen für diese Reaktionskräfte stellen, die übrigen zwischen 250 und 450.

Das Mandat, zusammen mit der wachsenden Präsenz von Bundes- und Einwanderungsbehörden, deutet darauf hin, dass die weitere Militarisierung amerikanischer Städte bis zum Jahresende stattfinden könnte.

Die Post merkt an:

„Die Einsätze, die Präsident Trump als Versuch beschrieben hat, Gewalt und Kriminalität einzudämmen, haben demokratische Gouverneure in mehreren Bundesstaaten wütend gemacht, die die Einsätze des Präsidenten gerichtlich angefochten haben.“

Ein Verteidigungsbeamter, der anonym sprach, um militärische Planungen zu beschreiben, sagte, das Pentagon „überarbeite die Einsatzpläne der [National Guard Reaction Forces], um ihre Fähigkeit sicherzustellen, Bundes-, Landes- und lokale Strafverfolgungsbehörden bei der Eindämmung ziviler Unruhen zu unterstützen.“

Trump hat Tausende Mitglieder der Nationalgarde in Washington D.C., Los Angeles und Memphis mobilisiert, während Einsätze in Chicago und Portland, Oregon, durch Gerichtsentscheidungen verzögert wurden. Das ist – laut Post – nach jedem Maßstab umstritten:

„Er hat behauptet, uneingeschränkte Befugnis zu haben, Militärpersonal auf amerikanischem Boden einzusetzen, einschließlich aktiver Truppen, die gesetzlich daran gehindert sind, Polizeiaufgaben zu übernehmen – außer in extremen Fällen oder wenn der Präsident den Insurrection Act anruft.“

Offensichtlich ist sich die Regierung bewusst, dass etwas Großes bevorsteht. Wahrscheinlich ist die Regierung selbst daran beteiligt. Es könnte sich um einen sogenannten False-Flag-Angriff handeln, der einem bekannten Feindbild – etwa einer islamistischen Zelle oder einem staatlichen Akteur wie Russland oder Iran – zugeschrieben wird, was Trump einen Vorwand für einen neuen Krieg und zugleich ein hartes Vorgehen gegen inländische Dissidenten liefern würde.

Wir waren uns der neuen totalitären Tendenzen von links in den letzten Jahren sehr bewusst, aber Amerika steht kurz davor zu lernen, wie Totalitarismus von rechts aussieht. Die Globalisten kennen keine Grenzen zwischen „rechts“ und „links“. Sie betrachten Politiker beider „Seiten“ als austauschbare Teile in einem hegelschen Dialektik-Spiel, das immer mit mehr Macht und Kontrolle in den Händen der Regierung endet.

König Charles III. hat am Donnerstag seinem in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew nach wochenlangem Druck wegen seiner Beziehung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seine verbliebenen Titel aberkannt und ihn aus seiner königlichen Residenz ausgewiesen.

Der Buckingham-Palast teilte mit, der König habe „einen formellen Prozess eingeleitet, um Stil, Titel und Ehren von Prinz Andrew zu entziehen.“

Andrew wird nun als Andrew Mountbatten Windsor und nicht mehr als Prinz bekannt sein und von seiner Residenz, dem Royal Lodge, in private Unterkünfte umziehen.

Wie Breitbart News berichtet, ist es fast beispiellos, dass einem britischen Prinzen oder einer Prinzessin dieser Titel entzogen wird. Das letzte Mal geschah dies 1919, als Prinz Ernst August, ein Mitglied der britischen Königsfamilie und zugleich Prinz von Hannover, seinen britischen Titel verlor, weil er im Ersten Weltkrieg auf der Seite Deutschlands stand.

Die Forderungen, den Prinzen aus der Royal Lodge zu entfernen, waren gewachsen, nachdem er Anfang des Monats auf die Nutzung des Titels „Duke of York“ verzichtet hatte – wegen neuer Enthüllungen über seine Freundschaft mit Epstein und erneuter Vorwürfe sexuellen Missbrauchs durch eines von Epsteins Opfern, Virginia Roberts Giuffre, deren posthumes Memoir letzte Woche in den Buchhandel kam.

Doch der König ging noch weiter, um ihn für schwerwiegende Fehlurteile zu bestrafen, indem er ihm den Titel „Prinz“ entzog, den er seit seiner Geburt als Kind der verstorbenen Monarchin Königin Elizabeth II. getragen hatte.

Der Palast erklärte in einer Stellungnahme:

„Diese Maßnahmen werden als notwendig erachtet, ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen weiterhin bestreitet. Ihre Majestäten möchten klarstellen, dass ihre Gedanken und ihr tiefstes Mitgefühl den Opfern und Überlebenden jeder Form von Missbrauch gelten und weiterhin gelten werden.“

Giuffres Bruder, Skye Roberts, erklärte den Sieg für seine Schwester, die im April im Alter von 41 Jahren Selbstmord begangen hatte.

Roberts sagte:

„Heute hat ein gewöhnliches amerikanisches Mädchen aus einer gewöhnlichen amerikanischen Familie einen britischen Prinzen mit ihrer Wahrheit und ihrem außergewöhnlichen Mut zu Fall gebracht.“

Andrew sah sich einer neuen Welle öffentlicher Empörung ausgesetzt, nachdem Anfang des Monats E-Mails auftauchten, die zeigten, dass er länger mit Epstein in Kontakt geblieben war, als er zuvor zugegeben hatte.

Diese Nachricht wurde gefolgt von der Veröffentlichung von Nobody’s Girl von Giuffre, die behauptete, sie habe mit Andrew Sex gehabt, als sie 17 war. Das Buch beschreibt drei angebliche sexuelle Begegnungen mit Andrew, der sich, so Giuffre, verhielt, als sei „Sex mit mir sein Geburtsrecht“.

Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich zeigt das, dass die Anschuldigungen gegen Jeffrey Epstein absolut wahr sind. Es zeigt, dass er tatsächlich dubiose Verbindungen zwischen mächtigen Eliten und minderjährigen Mädchen arrangierte. Es war höchstwahrscheinlich ein großes, von Geheimdiensten betriebenes Einflussnetzwerk.

Dass die Trump-Regierung die Epstein-Affäre vertuscht, ist schlicht falsch. Die Akten sollten sofort und vollständig veröffentlicht werden. Und die Angriffe auf Thomas Massie und Marjorie Taylor Greene, die beiden lautesten Befürworter einer vollständigen Veröffentlichung der Epstein-Dokumente, müssen aufhören. Der Präsident hat gesagt, die ganze schmutzige Geschichte um Jeffrey Epstein sei ein Schwindel. Die Maßnahmen der britischen Königsfamilie in dieser Woche wären nicht als Reaktion auf einen Schwindel erfolgt.