KI-Drohnen, die in Gaza eingesetzt wurden, überwachen jetzt amerikanische Städte

¡Keine Panik!

Unmittelbar nach dem 7. Oktober lieferte ein wenig bekanntes Unternehmen über 100 Aufklärungsdrohnen nach Israel, um sie bei der Belagerung des Gazastreifens einzusetzen. Nachdem diese UAVs an palästinensischen Zivilisten erprobt wurden, werden sie nun eingesetzt, um Demonstranten in den gesamten USA zu überwachen.

Mit KI betriebene Quadrocopter-Drohnen, die von den IDF verwendet wurden, um in Gaza Völkermord zu begehen, fliegen nun über amerikanische Städte, überwachen Demonstranten und laden automatisch Millionen von Bildern in eine Beweisdatenbank hoch.

Die Drohnen werden von einem Unternehmen namens Skydio hergestellt, das in den letzten Jahren aus relativer Unbekanntheit zu einem still wachsenden Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen geworden ist – und mittlerweile der größte Drohnenhersteller in den USA ist.

Das Ausmaß der Nutzung von Skydio-Drohnen in den Vereinigten Staaten – und wie stark diese Nutzung in nur wenigen Jahren gewachsen ist – ist außergewöhnlich. Das Unternehmen hat Verträge mit mehr als 800 Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden im ganzen Land, ein Anstieg von 320 im März des letzten Jahres, und seine Drohnen werden täglich Hunderte Male gestartet, um Menschen in Städten und Gemeinden im ganzen Land zu überwachen.

Skydio unterhält enge Verbindungen zu Israel. In den ersten Wochen des Genozids schickte das in Kalifornien ansässige Unternehmen mehr als hundert Drohnen an die IDF – mit der Zusage, dass weitere folgen würden. Wie viele seit dieser Ankündigung tatsächlich geliefert wurden, ist unbekannt. Skydio hat ein Büro in Israel und arbeitet mit DefenceSync zusammen, einem lokalen militärischen Drohnenauftragnehmer, der als Mittelsmann zwischen Drohnenherstellern und der IDF fungiert. Skydio hat außerdem Hunderte Millionen Dollar von israelisch-amerikanischen Risikokapitalgebern und Fonds erhalten, die umfangreiche Investitionen in Israel halten – darunter auch von Andreessen Horowitz (a16z), der Firma von Marc Andreessen.

Und nun schwärmen diese in einem Völkermord getesteten und an Palästinensern verfeinerten Drohnen über amerikanische Städte.

Laut meiner Recherche hat fast jede große amerikanische Stadt in den letzten 18 Monaten einen Vertrag mit Skydio abgeschlossen, darunter Boston, Chicago, Philadelphia, San Diego, Cleveland und Jacksonville. Skydio-Drohnen wurden kürzlich von Stadtpolizeibehörden eingesetzt, um bei den „No Kings“-Protesten Informationen zu sammeln, und auch von Yale, um das von Studenten errichtete Anti-Genozid-Protestcamp auf dem Campus auszuspionieren.

In Miami werden Skydio-Drohnen eingesetzt, um Spring Breaker zu überwachen, und in Atlanta arbeitet das Unternehmen mit der Atlanta Police Foundation zusammen, um eine permanente Drohnenstation im neuen Atlanta Public Safety Training Center einzurichten. Detroit gab laut einem Beschaffungsbericht der Stadt kürzlich fast 300.000 Dollar für vierzehn Skydio-Drohnen aus. Letzten Monat kaufte ICE eine X10D-Skydio-Drohne, die automatisch ein Ziel verfolgt. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) hat seit Juli dreiunddreißig dieser Drohnen gekauft.

Das KI-System hinter den Skydio-Drohnen wird von Nvidia-Chips angetrieben und ermöglicht deren Betrieb ohne menschlichen Benutzer. Die Drohnen verfügen über Wärmebildkameras und können in sogenannten GPS-freien Umgebungen fliegen. Sie rekonstruieren Gebäude und andere Infrastrukturen in 3D und können mit mehr als 30 Meilen pro Stunde fliegen.

Die New Yorker Polizei (NYPD) war ein früher Nutzer von Skydio-Drohnen und ist besonders begeistert von ihrem Einsatz. Ein Sprecher sagte kürzlich auf einer Drohnennachrichtenseite, dass die NYPD in weniger als einem Jahr mehr als 20.000 Drohnenflüge durchgeführt habe – das entspricht etwa 55 Flügen pro Tag. Ein städtischer Bericht aus dem letzten Jahr besagte, dass die NYPD zu diesem Zeitpunkt 41 Skydio-Drohnen betrieb. Eine kürzlich erfolgte Regeländerung der Federal Aviation Authority (FAA) bedeutet jedoch, dass diese Zahl zweifellos gestiegen ist und den massiven Ausbau der Drohnennutzung durch Skydio weiter unterstützt.

Bis März dieses Jahres besagten die FAA-Regeln, dass Drohnen von US-Sicherheitskräften nur eingesetzt werden dürfen, wenn der Bediener sie in Sichtweite behält. Außerdem durften sie nicht über belebte Stadtstraßen fliegen. Eine im März erteilte FAA-Ausnahmegenehmigung öffnete die Schleusen – sie erlaubt Polizei- und Sicherheitsbehörden nun, Drohnen außerhalb der Sichtlinie und über großen Menschenmengen einzusetzen. Skydio nannte die Ausnahme „bahnbrechend“. Das war sie.

Die Änderung führte zu einem Drohnen-Kaufrausch durch US-Polizei- und Sicherheitsbehörden, von denen viele jetzt sogenannte „Drone As First Responder“-Programme einführen. Ohne Sichtverbindung und mit der Freiheit, über Stadtstraßen zu fliegen, schicken Polizeidienststellen zunehmend Drohnen vor den Menschen zu Einsätzen oder Ermittlungen. Cincinnati etwa sagt, dass bis Ende dieses Jahres 90 % aller Einsätze zuerst von einer Skydio-Drohne bedient werden sollen.

Dieses umfangreiche Netz wird durch Skydios Docking-Plattform-Hardware ermöglicht. Diese Startplattformen werden an verschiedenen Orten einer Stadt installiert und ermöglichen es den Drohnen, viele Meilen entfernt von den Polizeihauptquartieren aufgeladen, gestartet und gelandet zu werden. Nach dem Start werden alle von diesen Flügen gesammelten Informationen sowohl auf einer internen SD-Karte gespeichert als auch automatisch in spezielle Software für Strafverfolgungsbehörden hochgeladen.

Diese Software stammt von Axon, einem großen Finanzinvestor von Skydio und dem umstrittenen Hersteller von Tasern und „weniger tödlichen Waffen“, die von Polizeidienststellen in den USA und im Westen verwendet werden. Die Software Axon Evidence ermöglicht laut einer Axon-Pressemitteilung „das automatische Hochladen von Fotos und Videoaufnahmen von Drohnen in ein digitales Beweisverwaltungssystem“.

Axons Ausrüstung ist auch zentraler Bestandteil der israelischen Apartheid-Infrastruktur: Das Unternehmen liefert Körperkameras und Taser an israelische Polizei und Gefängniswärter, die Palästinenser routinemäßig foltern. Axon, das an einer Serie-E-Finanzierungsrunde über 220 Millionen Dollar für Skydio teilnahm, ist nur eine von vielen Firmen, die Skydio unterstützen und eine zionistische Agenda verfolgen.

Der erste Investor von Skydio im Jahr 2015 war Andreessen Horowitz (a16z), das dem dreiköpfigen Gründerteam 3 Millionen Dollar Startkapital zur Verfügung stellte. Seitdem hat das Unternehmen in mehreren Finanzierungsrunden Dutzende Millionen investiert. Die Gründer Marc Andreessen und Ben Horowitz sind beide bekannte Zionisten. Die Firma war 2024 der aktivste Risikokapitalgeber in Israel, und im Sommer besuchten Andreessen und Horowitz Israel, um sich mit von ehemaligen IDF- und Unit 8200-Mitgliedern gegründeten Tech-Firmen zu treffen.

Andere Skydio-Investoren sind Next47, das ein Büro in Israel hat, das von Moshe Zilberstein geleitet wird – einem ehemaligen Mitglied des Computer-Spionagezentrums Mamram der IDF – sowie Hercules Capital, dessen Geschäftsführerin Ella-Tamar Adnahan eine israelisch-amerikanische Bankerin ist, die von israelischen Medien als „Israels wichtigste Tech-Bankerin in den USA“ beschrieben wird.

Die Durchdringung der US-Polizei mit Drohnentechnologie, die eng mit Israel verbunden ist – Technologie, die zur Begehung von Kriegsverbrechen eingesetzt wurde –, ist eine erschreckende, wenn auch nicht überraschende Entwicklung. Skydio-Drohnen werden zentraler Bestandteil des sich rasch entwickelnden Proto-Faschismus in den USA und des harten Vorgehens der Trump-Regierung gegen Antifa und andere sogenannte „inländische Terroristen“ sein. In diesem Zusammenhang ist die größere Überraschung, dass die schnelle Ausbreitung israelisch verknüpfter Überwachungstechnologie über Amerika bisher weitgehend unbemerkt geblieben ist.

Skydio sollte auch auf der Agenda von Zohran Mamdani stehen. Er wurde kürzlich kritisiert, weil er sagte: „Wenn dir der Stiefel der NYPD im Nacken sitzt, wurde er von der IDF geschnürt.“ Skydio ist nur ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass er recht hat. Wenn er den Mut seiner Überzeugungen hat, könnte er als Bürgermeister kaum Besseres tun, als den Skydio-Deal der NYPD zu beenden.

Skydio ist auch ein großer Lieferant des US-Verteidigungsministeriums und hat kürzlich einen Vertrag zur Lieferung von Aufklärungsdrohnen an die US-Armee unterzeichnet. Als bedeutender Lieferant sowohl für militärische als auch zivile Sicherheitskräfte wirft dies Fragen darüber auf, welche Informationen über das Skydio-Axon-Beweisdatenmanagementsystem zwischen dem US-Militär und inländischen Sicherheitsbehörden geteilt werden oder künftig geteilt werden könnten.

Skydio zeigt einmal mehr, wie Gaza als Labor für Waffenhersteller dient – der Ort, an dem neue Überwachungs- und Apartheidstechnologien getestet werden, bevor sie im Westen verfeinert und eingesetzt werden. Und im nächsten Jahr bringt Skydio neue Indoor-Drohnen auf den Markt. Wir können nur spekulieren, in welchem Ausmaß diese neuen Drohnen durch die beim Völkermord „gesammelten Erkenntnisse“ beeinflusst wurden.