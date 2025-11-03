Europäische Milliardäre haben über ein transatlantisches NGO-Netzwerk 2 Milliarden Dollar bereitgestellt, um die US-Demokratie zu untergraben und Anti-Trump-Proteste zu finanzieren

Von Tyler Durden

Ein neuer brisanter Bericht von Americans for Public Trust (APT), der auf IRS-Formularen 990 und Medienberichten basiert, enthüllt, dass fünf ausländische „Wohltätigkeitsorganisationen” fast 2 Milliarden Dollar an amerikanische linke Non-Profit-Organisationen gezahlt haben, um US-Institutionen mit einer extrem linken europäischen Politikagenda und giftigen Social-Engineering-Kampagnen zu infizieren, die nur als Krebsgeschwür bezeichnet werden können. Der Bericht behauptet, dass diese ausländischen Einflussoperationen, die die dunklen Seiten der NGO-Welt ausnutzen, auch einen Teil des Protestindustriekomplexes finanzieren, der eine anhaltende Operation im Stil einer Farbrevolution gegen Präsident Trump und seine Anhänger führt und versucht, die „Make America Great Again”-Bewegung zu zerschlagen.

Die 31-seitige Analyse von APT (erstmals veröffentlicht auf Fox News), gestützt durch Förderungsunterlagen, zeigt, dass ausländische Staatsangehörige zwar nicht direkt an US-Politiker spenden können, es jedoch ein alarmierendes Netz transatlantischer Finanzierungsnetzwerke in der NGO-Welt gibt, in dem ausländische Milliardäre amerikanische linksradikale Non-Profit-Organisationen finanzieren, um alle möglichen Aktivistenkampagnen zu starten. Diese unkontrollierte ausländische Philanthropie birgt die Gefahr, die Souveränität der USA zu untergraben. Caitlin Sutherland, Geschäftsführerin von APT, erklärte gegenüber Fox News: „Ausländisches Geld fließt ins Land und versucht, unsere Demokratie zu untergraben.“

Hier sind die fünf ausländischen Geldgeber, die in dem Bericht genannt werden:

Quadrature Climate Foundation (Großbritannien) – 530 Millionen Dollar

KR Foundation (Dänemark) – 36 Millionen Dollar

Oak Foundation (Schweiz) – 750 Millionen Dollar

Laudes Foundation (Schweiz) – 20 Millionen Dollar

Children’s Investment Fund Foundation (Großbritannien) – 553 Millionen Dollar

Die wichtigsten Ergebnisse sind schockierend:

Quadrature Climate Foundation (QCF): 2019 von den Hedgefonds-Milliardären Greg Skinner und Suneil Setiya gegründet. Hat rund 530 Millionen Dollar an 41 US-amerikanische Gruppen gespendet, darunter die ClimateWorks Foundation (147 Millionen Dollar), den Growald Climate Fund (80 Millionen Dollar), die Grantham Foundation (80 Millionen Dollar), den Windward Fund (49 Millionen Dollar) und das Sunrise Project (36 Millionen Dollar). Die QCF finanziert auch umstrittene Forschungen im Bereich Solar-Geoengineering sowie „Klimaprozesse und die Förderung von Klimaregulierungen”. KR Foundation: Dänische Klimastiftung mit Verbindungen zur Familie Carlsberg. Hat 53 US-amerikanischen Gruppen, die sich für Klimaklagen, ESG-Interessenvertretung und die Veräußerung fossiler Brennstoffe einsetzen, 36 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Zu den wichtigsten Empfängern gehören das Center for International Environmental Law (1,4 Millionen Dollar), die Conservation Law Foundation (0,4 Millionen Dollar), Oil Change International (2,2 Millionen Dollar) und Fossil Free Media (1 Million Dollar). Sie finanzierte sogar die Associated Press (300.000 Dollar) für klimabezogene Programme. Oak Foundation: In der Schweiz ansässige Stiftung, gegründet vom britischen Milliardär Alan Parker. Hat 152 US-amerikanischen Gruppen, die sich für „Klimagerechtigkeit” und Klagen gegen Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie einsetzen, mehr als 750 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Zu den wichtigsten Empfängern gehören:

Environmental Law Institute (650.000 Dollar, Gründer des Climate Judiciary Project)

Community Change (1,6 Mio. USD, verbunden mit den Free DC-Protesten)

Rockefeller Philanthropy Advisors (108 Mio. USD)

New Venture Fund (67 Mio. USD)

NRDC (6,5 Mio. USD)

Tides Center (8,2 Mio. USD)

Laudes Foundation: 2020 von der geheimnisvollen Familie Brenninkmeijer (C&A-Bekleidungsimperium) gegründet. Hat 20 Millionen Dollar an 17 US-Gruppen gesendet, die sich für ESG-Offenlegung, „klimafreundliche Ernährung” und Gleichstellungsmandate einsetzen. Größte Zuwendungen: Pulitzer Center (3,7 Millionen Dollar) für Berichterstattung über Klimagerechtigkeit, Ceres (1,7 Millionen Dollar), Community Initiatives (1 Million Dollar) und World Resources Institute (2,8 Millionen Dollar).

Children’s Investment Fund Foundation (CIFF): Wird vom britischen Hedgefonds-Milliardär Sir Christopher Hohn geleitet. Hat 553 Millionen Dollar an 39 US-Einrichtungen gespendet, bevor sie Ende 2025 nach der Enthüllung durch APT versprochen hat, die US-Finanzierung einzustellen.

Zu den wichtigsten Empfängern gehören:

Energy Foundation China (70 Millionen Dollar) – wird vom Repräsentantenhaus wegen Verbindungen zu ehemaligen KPCh-Funktionären untersucht

Institute for Governance & Sustainable Development (25 Millionen Dollar)

Environmental Defense Fund (17 Millionen Dollar)

Sunrise Project (36 Millionen Dollar)

ATP weist darauf hin, dass diese Finanzierungsströme Lücken in den US-amerikanischen Aufsichtsgesetzen ausnutzen, die ausländische Wahlspenden verbieten, aber Einflussnahme durch 501(c)(3)- und 501(c)(4)-Organisationen zulassen. Über den gemeinnützigen Sektor können ausländische Milliardäre über linke gemeinnützige Organisationen Einflussnahme betreiben, darunter die Finanzierung des Protestkomplexes gegen Trump, Wahlkampagnen, Anti-Trump-Werbung, Lobbyarbeit und vieles mehr.

Sutherland sagte: „Es steht außer Frage, wohin das Geld fließt und woher es kommt. Wir wissen, dass es sich um ausländisches Geld handelt, das in unsere politischen Kämpfe, Klimaprozesse, Forschung, Proteste, Lobbyarbeit und was auch immer in den USA fließt.“

Neben der Finanzierung von Anti-Trump-Protesten warnte Sutherland vor einer sehr alarmierenden Verwendung der dunklen europäischen Gelder, die von der Oak Foundation an eine Gruppe namens Community Change flossen. „Sie sind die Frontgruppe, die den Kampf gegen Trumps Vorgehen gegen Kriminalität angeführt hat. Wir sehen also wieder einmal, wohin ausländisches Geld für Proteste, Rechtsstreitigkeiten und Schulungen fließt“, bemerkte sie.

„Für mich ist klar, dass dieses ausländische Geld in die Vereinigten Staaten fließt, weil sie ihre extremistische europäische Vision für Amerika umsetzen wollen“, schlussfolgerte Sutherland. „Und wenn man sich das Geld ansieht, scheint es mir, dass sie einfach nur ein extremeres Amerika wollen, das radikalisiert und weiter links steht, als wir es uns wünschen.“

Das Muster, dass ausländische Stiftungen nationenzerstörende, extrem linke Politik in die USA exportieren, Proteste (und möglicherweise sogar Unruhen) finanzieren und daran arbeiten, die vom amerikanischen Volk gewählte Agenda von Präsident Trump zu demontieren, ist ein dringender Weckruf für die Republikaner hinsichtlich des unkontrollierten Flusses ausländischer Philanthropie, der Milliarden in die dunkle Welt der NGOs fließen lässt.

APT fordert die politischen Entscheidungsträger dringend auf, dieses absolute Chaos zu beheben, indem sie

FARA-Lücken schließen;

ausländisch finanzierte gemeinnützige Organisationen zur Offenlegung ihrer Quellen verpflichten;

ein Verbot der ausländischen Finanzierung politisch aktiver 501(c)(4)-Organisationen in Betracht ziehen;

untersuchen, ob ausländische Wohltätigkeitsorganisationen durch Interessenvertretung oder Rechtsstreitigkeiten gegen US-Recht verstoßen haben.

Klar ist, dass es nicht nur europäische Milliardäre sind, die das amerikanische NGO-Netzwerk ausnutzen … dies geschieht weltweit, von lateinamerikanischen Marxisten bis hin zum kommunistischen China. Es scheint, als würden Globalisten und die Demokratische Partei gemeinnützige Organisationen in einer koordinierten Aktion als Waffe einsetzen, um die Agenda von Präsident Trump zu untergraben, mit dem ultimativen Ziel eines Regimewechsels.

Denken Sie daran…

📊We traced $294,487,641 to the official No Kings 2.0 partners & organizers…all funneled through the same “Riot Inc.” dark-money networks:

💰 Arabella network $79.7M+

💰 Soros network $72.1M+

💰 Ford network $51.7M+

💰Tides $45.5M+

💰 Rockefeller $28.6M+

💰 Buffett $16.6M+ pic.twitter.com/b6zFla79UP — Seamus Bruner (@seamusbruner) October 16, 2025

Übersetzungen von „X“: EILMELDUNG: Am Samstag, dem 18. Oktober, wird „No Kings 2.0” GLOBAL. Die Organisatoren behaupten, gegen „Könige und Milliardäre” zu sein. Aber neue Untersuchungen des Teams von @peterschweizer zu „Riot, Inc.” zeigen, dass die Unruhen VON MILLIARDÄREN ANGEFACHEN WERDEN.

📊Wir haben 294.487.641 Dollar zu den offiziellen Partnern und Organisatoren von No Kings 2.0 zurückverfolgt … alle flossen über dieselben dunklen Geldnetzwerke von „Riot Inc.”:

💰 Arabella-Netzwerk 79,7 Mio. $+

💰 Soros-Netzwerk 72,1 Mio. $+

💰 Ford-Netzwerk 51,7 Mio. $+

💰Tides 45,5 Mio. $+

💰 Rockefeller 28,6 Mio. $+

💰 Buffett 16,6 Mio. $+

Klar ist, dass die Trump-Regierung ihren Fokus von Antifa auf die Säuberung der NGO-Welt verlagern sollte – und wir werden es den Mitarbeitern des Weißen Hauses (siehe Tweet oben) leicht machen, und es gibt auch einen Aspekt der ausländischen Einflussnahme. Auf der anderen Seite der Welt gibt es das NGO-Netzwerk von Neville Roy Singham, und vielleicht wäre Rubio vom Außenministerium daran interessiert, auch marxistische ausländische Einflussnahmen aus Lateinamerika zu untersuchen.

