Sie werden nicht glauben, was Wikipedia gerade mit einem Orwell-Klassiker gemacht hat…

Von The Vigilant Fox

„Sie haben Animal Farm umgekehrt.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf m o d e r n i t y und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von @ModernityNews

Während einer X-Diskussion über die linke Ausrichtung von Wikipedia wies ein Kommentator darauf hin, dass die Website das beabsichtigte Thema von George Orwells Novelle Animal Farm völlig auf den Kopf gestellt habe.

Der Autor Walter Kirn erzählte eine Geschichte darüber, dass Wikipedia von Linken mit einer bestimmten Absicht bearbeitet wird.

Ich war einmal mit einem großartigen Drehbuchautor in New York beim Abendessen. Während wir aßen, schaute er ein paar Mal wütend auf sein Handy. Es stellte sich heraus, dass jemand seinen Wikipedia-Eintrag auf eine Weise bearbeitete, die er als irreführend empfand. Er konnte nichts dagegen tun. Ich werde jetzt Grokipedia benutzen. Ich versuche, mich nicht zu sehr auf diese Tools zu verlassen, aber ich möchte gerne die Einwohnerzahlen von Städten und Gemeinden kennen.





Er merkte an: „Ich werde jetzt Grokipedia nutzen. Ich versuche, mich nicht zu sehr auf diese Tools zu verlassen, aber ich möchte gerne die Einwohnerzahlen von Städten und Gemeinden wissen.“

Dann brachte dieser Befragte den Eintrag zu einer bevorstehenden Verfilmung von Animal Farm zur Sprache:

Mir ist aufgefallen, dass diese Beschreibung nichts über den Stalinismus aussagt, aber das könnte eine genaue Wiedergabe einer revisionistischen Sichtweise derjenigen sein, die sie adaptieren. Der Punkt ist, dass ich mich fragen muss.

Es ist das genaue Gegenteil von dem, was Animal Farm ist.

OMG. Sie haben Animal Farm umgekehrt.

Völliger Wahnsinn

Das ist so, als würde man behaupten, 1984 warne vor übermäßiger Freiheit.

Also haben sie Animal Farm „1984“ gemacht?



Das Beste daran? Jemand hat es korrigiert und es ist schon im Memory-Loch gelandet.

x.com/JoeySlither/st…

WIKIPEDIA

Animal Farm (Film von 2025)

Artikel

Diskussion

Animal Farm ist ein animierter Abenteuer-Comedy-Film aus dem Jahr 2025, produziert und inszeniert von Andy Serkis, mit einem Drehbuch von Nicholas Stoller. Die Hauptrollen spielen Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close und Kieran Culkin. Es ist die dritte Adaption der Novelle von George Orwell nach dem Zeichentrickfilm von 1954 und dem Realfilm von 1999.

Lose der Handlung der Novelle folgend, dient er als

Joey Slither

@JoeySlither

Antwort an @walterkirn

Ich habe es korrigiert. Ich bezweifle jedoch, dass es online bleibt.

Animal Farm (Film von 2025)

Artikel

Diskussion

Animal Farm ist ein animierter Abenteuer-Comedy-Film aus dem Jahr 2025, produziert und inszeniert von Andy Serkis, mit einem Drehbuch von Nicholas Stoller. Die Hauptrollen spielen Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close und Kieran Culkin. Es ist die dritte Adaption der Novelle von George Orwell, nach dem

Orwell schrieb Animal Farm 1945 als bissige Satire auf den sowjetischen Kommunismus unter Stalin und nutzte die Rebellion der Tiere, um die Russische Revolution und ihren Verrat an den Totalitarismus widerzuspiegeln.

Die Schweine, angeführt von Napoleon (ein Stellvertreter für Stalin), entreißen dem Bauern (dem Zaren/den Kapitalisten) die Macht, nur um unter dem Banner der „Gleichheit“ die alte Unterdrückung zu wiederholen und noch zu übertreffen.

Mit der berühmten Schlusszeile – „Die Tiere draußen schauten von den Schweinen zu den Menschen, von den Menschen zu den Schweinen und wieder von den Schweinen zu den Menschen; aber es war schon unmöglich zu sagen, wer wer war“ – unterstreicht Orwell, dass nicht der Kapitalismus, sondern die kollektivistische Tyrannei der wahre Bösewicht ist.

Dieses Werk als antikapitalistisch zu bezeichnen, bedeutet, Orwells eigene Worte zu ignorieren. In seinem Vorwort zur ukrainischen Ausgabe von 1946 erklärte er, dass das Buch aus seinem Entsetzen darüber entstanden sei, wie „der russische Mythos“ die britischen Sozialisten korrumpiert und sie für Stalins Gräueltaten blind gemacht habe.

Das gleiche Muster hatte er während des Bürgerkriegs in Spanien beobachtet, wo kommunistische Säuberungen echte linke Dissidenten vernichtet hatten.

Weit davon entfernt, Märkte oder Privateigentum zu verurteilen, war Orwells Ziel die Lüge, dass Staatseigentum und zentralisierte Planung irgendjemanden befreien würden; die Gebote der Schweine entwickeln sich von „Alle Tiere sind gleich” zu „Alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere”, eine perfekte Karikatur der sozialistischen Rhetorik, die die Oligarchie verschleiert.

Animal Farm als Angriff auf den Kapitalismus umzudeuten, bedeutet, seine Warnung zu verwischen, dass Machtkonzentration in jedem System – insbesondere in einem, das moralische Überlegenheit beansprucht – Korruption hervorbringt.

Selbst die neue Verfilmung von Andy Serkis aus dem Jahr 2025, die Berichten zufolge die antikommunistische Schärfe zugunsten einer „breiten Anziehungskraft“ abschwächt, gibt nicht vor, dass das Buch den Kapitalismus kritisiert; sie verwässert lediglich die Satire.

Die Beschreibung in Wikipedia spiegelt keine gutgläubige Fehlinterpretation wider – sie spiegelt eine ideologische Umschreibung wider, die so dreist ist, dass sie das Ministerium für Wahrheit erröten lassen würde.

Wikipedia gehört im Grunde genommen in 1984.



Stellenbeschreibung des Protagonisten Winston Smith in 1984, Orwells anderem großen Buch.

„Historische Aufzeichnungen so verändern, dass sie mit der aktuellen Version der Parteierzählung übereinstimmen.“



…und da ist sie. Die Orwellsche Singularität.

Sie haben Animal Farm umgedreht

Der Anspruch von Wikipedia auf Neutralität bricht unter dem Gewicht seiner eigenen Bearbeitungskriege völlig zusammen, in denen eine kleine Gruppe hyperideologischer Administratoren – von denen viele offen mit linksradikalen Anliegen sympathisieren – als Torwächter fungieren, die Seiten sperren, Quellenangaben rückgängig machen und Andersdenkende mit dem Eifer von Kommissaren verbannen.

Der Eintrag der Website zur zweiten Verfassungsänderung beispielsweise begraben die vom Obersten Gerichtshof in District of Columbia v. Heller bestätigte Auslegung des individuellen Rechts unter Schichten von Befürwortungen der Waffenkontrolle, während Artikel über konservative Persönlichkeiten wie Ronald Reagan oder Clarence Thomas sich wie Dossiers der Opposition lesen.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von „The Tucker Carlson Show“ lieferte Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger eine vernichtende Kritik an der Plattform, an deren Entstehung er beteiligt war, und warf ihr vor, sich zu einer „Mischung aus Oligarchie und Anarchie“ entwickelt zu haben, die von linken Aktivisten dominiert und von Geheimdiensten wie der CIA infiltriert werde, die seiner Meinung nach Einträge direkt aus Langley heraus bearbeiten, um Propaganda zu verbreiten.

Sanger beschrieb detailliert, wie die „permanenten Quellen“ von Wikipedia systematisch konservative Medien wie Breitbart, Fox News, die New York Post und den Daily Caller als unzuverlässig einstufen, während linksgerichtete Medien wie die New York Times, CNN und Mother Jones grünes Licht erhalten, was es „für Konservative sehr schwierig macht, in Wikipedia zu kommen“, ohne mit Verboten oder Sanktionen konfrontiert zu werden.

Er beklagte, dass die Website ihren neutralen Standpunkt aufgegeben habe, und führte dies auf anonyme Administratoren zurück (von denen laut ihm 80 % nicht auffindbar sind), die ideologische Konformität durchsetzen. Er schlug „neun Thesen” für eine Reform vor, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, und ließ Carlson sichtlich fassungslos zurück, als sie live auf Sendung die voreingenommene Maschinerie der Website durchgingen.

Tucker Carlson

@TuckerCarson

Larry Sanger baute Wikipedia als unvoreingenommenes Archiv des Weltwissens auf und sah dann hilflos zu, wie Aktivisten und Geheimdienste es in die umfassendste Propagandaoperation der Menschheitsgeschichte verwandelten. Es gibt nichts Korrupteres.

(0:00) Die Ursprünge von Wikipedia

(4:27) Wikipedias gefährliche Richtlinienänderungen

(14:01) Wer ist für die Korruption von Wikipedia verantwortlich?

(17:47) Warum verließ Sanger Wikipedia?

(19:29) Wer ist Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales?

(23:43) Was steht auf der Wikipedia-Seite „Tucker Carlson“?

(27:39) Wie funktioniert Wikipedia eigentlich?

(28:43) Wie Wikipedia Konservative auf die schwarze Liste setzt

(37:28) Wird Wikipedia von den Geheimdiensten kontrolliert?

(40:16) Sangers Bitte an Elon Musk und Donald Trump, Wikipedia zu reparieren

(49:43) Werden Wikipedia-Redakteure heimlich dafür bezahlt, Propaganda zu verbreiten?

(56:06) Wikipedias dunkle Allianz mit Google

(1:01:41) Wie Wikipedia gerettet werden kann

(1:07:22) Welche Nachrichtenquellen stehen auf der schwarzen Liste von Wikipedia?

(1:17:29) Warum wissen wir nicht, wer Wikipedia bearbeitet?

(1:19:53) Sollten Wikipedia-Nutzer Artikel bewerten können?

(1:22:01) Warum Wikipedia dauerhafte Sperren beenden sollte

(1:27:16) So reformiert man Wikipedia

Enthält bezahlte Partnerschaften.

Wikipedia ist kein Crowdsourcing-Wissen, sondern kuratierte Propaganda, bei der „Überprüfbarkeit“ bedeutet, dass etwas „für Medien überprüfbar ist, denen wir bereits zustimmen“. Das Ergebnis ist ein digitales Palimpsest, das unbequeme Wahrheiten schneller wegkratzt, als die Schweine in Animal Farm die Scheunenwand weißwaschen.



George Orwell: Mann, ich hasse den Kommunismus. Lass mich einen fiktiven politischen Kommentar über hypothetische dystopische Gesellschaften schreiben, um zu verdeutlichen, wie sehr ich ihn hasse. Das kann unmöglich falsch verstanden werden.

Moderner Linker: REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Sie haben Animal Farm umgedreht