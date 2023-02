MRNA – es ist eine Gentherapie und sie wussten es

Tom Renz

Ich bin mit der Diskussion über dieses Thema völlig fertig. Es gibt keine Diskussion. MRNA ist ein Gentherapieprodukt, und der einzige Grund, warum jemand dies in Frage stellt, ist, dass Big Pharma ausreichend Wissenschaftler bezahlt hat, um zu lügen, dass dies eine Frage sei. Pfizer, Moderna und viele andere große Pharmagangster haben dies in der Vergangenheit zugegeben, aber Google hat alles getan, um es aus dem Internet zu löschen. Ich habe zwar eine riesige Menge an Unterlagen aus verschiedenen Quellen zu diesem Thema, aber ich werde mich in diesem Artikel auf ein einziges Moderna-Dokument konzentrieren, das meiner Meinung nach allein schon genug Beweise liefert, um diesen „Streit“ zu beenden, den es gar nicht gäbe, wenn die korrupten Medien und Faktenprüfer nicht mit demselben Geld gekauft wären wie die korrupten Wissenschaftler.

Lassen Sie mich mit einer Kopie des Moderna 10k SEC Filing beginnen, das der SEC im März 2019 vorgelegt wurde. Hier ist es: Download hier zu finden.

Es handelt sich um ein langes Dokument, dessen Lektüre keinen Spaß macht, aber ab Seite 147 finden Sie eine gesetzlich vorgeschriebene Erörterung der „Risikofaktoren“ für das Unternehmen.

Spulen wir vor zu den Seiten 148 und 149. Ich werde den folgenden Auszug für sich selbst sprechen lassen:

Kein mRNA-Arzneimittel wurde bisher in dieser neuen potenziellen Arzneimittelklasse zugelassen und könnte aufgrund der Bemühungen anderer oder von uns niemals zugelassen werden. Die Entwicklung von mRNA-Arzneimitteln birgt aufgrund der Neuartigkeit und des beispiellosen Charakters dieser neuen Arzneimittelklasse erhebliche klinische Entwicklungs- und Zulassungsrisiken. Als potenzielle neue Klasse von Arzneimitteln wurde bisher kein mRNA-Medikament von der FDA oder einer anderen Aufsichtsbehörde zugelassen… Derzeit wird mRNA von der FDA als Gentherapieprodukt betrachtet.

Im gleichen Abschnitt wird versucht, die mRNA-Gentherapie von anderen Therapien abzugrenzen, indem darauf hingewiesen wird, dass die Genveränderungen nicht dauerhaft sein sollen, aber in dem Dokument wird durchgehend eingeräumt, dass es sich um ein unerprobtes Produkt handelt und niemand wirklich weiß, was es bewirken wird. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch einen Satz von Seite 156 hinzufügen:

Einige unserer Prüfpräparate werden von der FDA und der EMA als Gentherapien eingestuft, und die FDA hat angedeutet, dass unsere Prüfpräparate von ihrem Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) geprüft werden. Obwohl unsere mRNA-Prüfpräparate auf einen anderen Wirkmechanismus als Gentherapien ausgelegt sind, könnte die Verbindung unserer Prüfpräparate mit Gentherapien zu einem erhöhten regulatorischen Aufwand führen, den Ruf unserer Prüfpräparate beeinträchtigen oder unsere Plattform oder unser Geschäft negativ beeinflussen. Es gibt nur wenige Zulassungen für gentherapeutische Produkte in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern, und es gibt zahlreiche Berichte über erhebliche unerwünschte Ereignisse im Kontext ihrer Erprobung und Anwendung. Gentherapieprodukte haben den Effekt, dass sie neue DNA einführen und die DNA in einer Zelle potenziell irreversibel verändern. Im Gegensatz dazu ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich mRNA im Zellkern ansiedelt…

In der EU wurde mRNA als Gentherapeutikum charakterisiert.

Auch hier ist zu beachten, dass es sich bei mRNA um eine Gentherapie handelt, bei der es „höchst unwahrscheinlich“ ist, dass sie im Zellkern lokalisiert wird, die aber noch nicht getestet wurde und ebenfalls als Gentherapie-Medikament (KEIN IMPFSTOFF) anerkannt ist.

Die Risikofaktoren für Moderna, die in diesem Dokument erörtert werden, sind schockierend, und die meisten davon betreffen das Risiko der Entwicklung und Zulassung einer neuen Kategorie von Medikamenten, die das Potenzial haben, Ihre DNA dauerhaft zu verändern, und die bereits als Gentherapie gelten. Der eigentliche Entwicklungszyklus für diese Art von Medikamenten würde sich in der Nähe von 10 bis 20 Jahren bewegen, und das aus gutem Grund. Die Idee, etwas in Ihren Körper einzubringen, das die Bausteine Ihrer Menschlichkeit (Ihre DNA) dauerhaft verändern könnte, ist eine sehr große Sache und äußerst komplex, aber… aber… lassen Sie uns nicht die Tatsache übersehen, dass Fauci und andere an Moderna beteiligt waren und wahrscheinlich Lizenzgebühren erhielten. Dies war der Schlüssel zu dem, was geschah.

Ich würde Folgendes vorschlagen. Der WEF und die große Pharmaindustrie sind seit vielen Jahren sehr daran interessiert, Gentherapien zu fördern. MRNA war ein Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Niemand wollte diese Produkte, aber die Globalisten wollten sie verkaufen, weil sie darin ein riesiges Geld sahen (und möglicherweise ein Vehikel, um weitaus schändlichere Ziele zu erreichen). Ich werde ein ausführliches Gespräch über die Beweggründe dafür einem anderen Artikel überlassen, aber ich glaube, dass die Propagierung einer relativ milden Krankheit (COVID wurde überbewertet, und ohne die ständigen Fehldiagnosen aufgrund finanzieller Anreize und die Verweigerung einer frühzeitigen Behandlung wäre die Sterblichkeitsrate niedriger gewesen als bei der jährlichen Grippe) als das Ende der Welt dazu diente, korrupte Beamte zu decken, die „Notstandsgesetze“ zur Umgehung ordnungsgemäßer Sicherheitsprotokolle anwenden.

Debra Birx hat wiederholt zugegeben, Trump in Bezug auf COVID belogen zu haben, und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Fauci und die anderen dasselbe getan haben. Trump war eine brillante Führungspersönlichkeit, aber kein Wissenschaftler, und Führungspersönlichkeiten müssen sich auf ihre Mitarbeiter stützen. Das tat er, aber die Mitarbeiter waren korrupt und förderten die Idee der „Operation Warp Speed“, damit sie sich „den Arsch aufreißen“ und diese experimentellen Impfungen herausbringen konnten, die sich als tödliche Impfungen herausstellten. Das war ein unglaubliches Komplott, denn es brachte dieselben korrupten Bürokraten in eine Position, in der sie und die Pharmakonzerne versuchen konnten, Trump die Schuld für die unvermeidlichen Misserfolge und Todesfälle zu geben, die dadurch verursacht wurden, dass ein überstürztes Gentherapieprodukt auf den Markt gebracht wurde, ohne dass es einen wirklichen Beweis dafür gab, was es bewirken würde (obwohl unsere Beweise darauf hindeuten, dass sie viel mehr über die Gefahren dieser Produkte wussten, als zu diesem Zeitpunkt öffentlich bekannt gegeben wurde).

Unabhängig von meinen Spekulationen über den größeren Plan oder Zweck besteht NULL Zweifel daran, dass diese Impfstoffe immer eine Gentherapie waren und sind. Trotz korrupter Medien und eines Haufens gekaufter Wissenschaftler, die ihre Meinung ändern, nachdem sie große Schecks erhalten haben, hat Moderna diese Tatsache ausdrücklich anerkannt. Pfizer und andere haben das Gleiche in anderen Unterlagen getan, die mir vorliegen (ich hebe mir das für einen anderen Substack auf).

Wenn Sie diese Impfungen in dem Glauben erhalten haben, es handele sich um Impfstoffe, wurden Sie belogen. So einfach ist das, und die Probleme, die Sie damit haben oder haben werden, sind das direkte Ergebnis eines offenbar unglaublich komplexen und korrupten Plans, der darauf abzielte, diese neue und ungetestete Kategorie von Medikamenten der Weltöffentlichkeit aufzudrängen – ungeachtet der Kosten für Leben und Sicherheit.