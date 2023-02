Die neue Abnormität: Der Aufstieg des biomedizinischen Sicherheitsstaates

In seinem Buch „The New Abnormal“ beschreibt Dr. Aaron Kheriaty, wie die Pandemie den Weg für eine totalitäre Eine-Welt-Regierung ebnete.

Im obigen Video interviewe ich Dr. Aaron Kheriaty, Autor von „The New Abnormal: The Rise of the Biomedical Security State„. Kheriaty ist Arzt und Psychiater und arbeitete 15 Jahre lang als Professor an der medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Irvine, bevor er wegen seiner Einwände gegen die obligatorischen COVID-Impfungen gefeuert wurde.

Er leitet außerdem das Programm für Bioethik und amerikanische Demokratie am Ethics and Public Policy Center und ist ein leitender Wissenschaftler und Fellow des Brownstone Institute.

Ich war sehr besorgt darüber, dass Impfstoffmandate diesen Grundsatz einfach über Bord werfen unter dem Vorwand: „Wir befinden uns in einer Notlage, also gelten die normalen Regeln nicht. Ich denke, dass es gerade in Kriegs- und Krisenzeiten umso wichtiger ist, an unseren ethischen Grundsätzen festzuhalten, weil wir in diesen Zeiten am ehesten versucht sind, sie aufzugeben. Und wenn man das tut, kann man oft eine Katastrophe heraufbeschwören.“

Ich war sehr besorgt über den Mangel an offenen Diskussionen und Debatten. Von all den sensiblen Maßnahmen, die wir während der Pandemie entwickelt hatten, war ich der Meinung, dass diese die ethisch umstrittenste, problematischste und öffentlich am stärksten belastete sein würde.

Ärzte wurden unter Druck gesetzt, keine medizinischen Ausnahmegenehmigungen zu schreiben

Trotz zahlreicher Bemühungen weigerte sich die Universität, sich auf eine Debatte einzulassen, und führte stattdessen die obligatorische COVID-Knastpolitik ein. Als die Studenten langsam überrollt wurden, wandten sich viele an ihn und baten um Hilfe. Sie sagten Dinge wie: „Ich bin kein religiöser Mensch und möchte daher nicht mit gutem Gewissen eine unehrliche religiöse Ausnahmegenehmigung einreichen, aber ich habe andere moralische oder ethische Bedenken gegen diesen Impfstoff.“

Andere waren nicht in der Lage, eine entsprechende medizinische Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Der Grund dafür war, dass die kalifornische Ärztekammer in einem Schreiben damit drohte, jedem Arzt, der eine „unangemessene Ausnahmegenehmigung“ ausstellt, die Zulassung zu entziehen. Natürlich wurde nie definiert, was angemessen oder unangemessen war, aber es hatte die beabsichtigte Wirkung. Die Ärzte zögerten unglaublich, überhaupt medizinische Ausnahmegenehmigungen auszustellen, aus Angst vor den Konsequenzen.

Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, den Grundsatz der Einwilligung nach Aufklärung zu lehren, was ich in der zweiten Vorlesung tue, oder mit ihnen über Integrität und Zivilcourage zu sprechen, aufzustehen und das Richtige zu tun, auch wenn man als Medizinstudent am unteren Ende der Krankenhaushierarchie steht.

Der Patient wandte sich dann an ihn und fragte: „OK, können Sie mir eine medizinische Ausnahmegenehmigung ausstellen, weil es an meinem Arbeitsplatz eine Vorschrift gibt? Derselbe Arzt, der gerade von der Impfung abgeraten hatte, sagte: „Nein, tut mir leid, das kann ich nicht tun, weil ich sonst meine ärztliche Zulassung verliere. Das war also die meiner Meinung nach untragbare Situation, in der wir uns 2021 befanden.

„Ich erinnere mich an einen meiner Patienten, einen jungen Mann, der seinen Rheumatologen aufsuchte und dem dieser Arzt sagte: „Angesichts Ihrer Autoimmunerkrankung und der Daten, die ich bisher über den Impfstoff gesehen habe, empfehle ich Ihnen, sich nicht impfen zu lassen, denn ich denke, Sie sind jung und ansonsten gesund. Sie haben kein hohes Risiko, an COVID zu erkranken, aber der Impfstoff könnte Ihre Autoimmunerkrankung verschlimmern.

Kheriaty nach rechtlicher Anfechtung entlassen

Kheriaty reichte schließlich eine Klage beim Bundesgericht ein, um das Impfmandat anzufechten. Er argumentierte im Namen von Menschen mit natürlicher Immunität, weil er strategisch dachte, dass dies ein Argument war, das rechtlich auf soliden Füßen stand. Die Universität reagierte, indem sie ihn zunächst für eine Untersuchung beurlaubte und dann unbezahlt suspendierte. Zwei Monate nach Einreichung der Klage wurde er entlassen. Kheriaty eröffnete schließlich eine Privatpraxis, und bisher ist es ihm gut ergangen.

„Ich konnte meine Familie ernähren und habe fast wieder so viel verdient wie vorher. Aber ich lebe jetzt mehr von der Hand in den Mund. Ich weiß nicht, wie die Dinge von Jahr zu Jahr aussehen werden. Ich bin kein Angestellter mehr, aber ich konnte verschiedene Quellen zur Unterstützung zusammenschustern, darunter das Buch, das ich geschrieben habe …

Ich war in der Lage, meine klinische Arbeit zu wiederholen. Ich bin in der Lage, meine Patienten in meiner privaten Praxis zu sehen. Ich kann forschen, schreiben und sprechen. Das Ethics and Public Policy Center in D.C., das Brownstone Institute und das Zephyr Institute haben mir ein wenig Unterstützung angeboten, um diese Arbeit fortzusetzen.

Das Einzige, was ich nicht wirklich wiederholen konnte, zumindest nicht in der gleichen Weise, ist die Lehre und die Betreuung von Medizinstudenten und Assistenzärzten, was mir wirklich Spaß gemacht hat … Es fiel mir schwer, davon wegzugehen, aber wenn ich das erwähne, haben mir andere Leute gesagt: „Ja, aber du lehrst doch jetzt, du lehrst nur in einem anderen und vielleicht sogar größeren Rahmen“, weil mein Fall ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Mein Profil in den sozialen Medien hat sich erweitert, und ich habe in diesem Jahr viele Gelegenheiten erhalten, in Podcasts vor einem größeren Publikum zu sprechen, auf Konferenzen zu sprechen, und ich habe einige außergewöhnliche Menschen in der Bewegung für medizinische Freiheit kennengelernt. Ich habe also neue Kollegen und neue Freunde, die wirklich bemerkenswerte und erstaunliche Menschen sind, mit denen ich mich stark verbunden und solidarisch fühle, weil wir alle versuchen, den Karren in dieselbe Richtung zu ziehen.

Wir sind alle besorgt darüber, was mit der Wissenschaft und der Medizin während der Pandemie geschehen ist – oder ich sollte sagen, was in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, das sich während der Pandemie voll manifestiert hat.

Es war also aufregend, ein Teil davon zu sein, vor dem US-Senat und dem kalifornischen Senat aussagen zu können und in einige andere Rechtsfälle involviert zu sein, die mit dem Recht der Ärzte auf freie Meinungsäußerung und der Wahrung der Integrität der Arzt-Patienten-Beziehung zu tun haben, damit diese nicht durch staatliche Eingriffe von außen untergraben wird.

Die Arbeit, die ich in diesem Jahr geleistet habe, hat sich wirklich enorm gelohnt, und dafür bin ich dankbar, so dass ich nichts bereue. Und selbst ohne all diese Dinge gibt es nichts Schöneres, als mit einem reinen Gewissen aufzuwachen und zu wissen, dass ich versucht habe, das Richtige zu tun und meine Überzeugungen nicht aus Bequemlichkeit aufgegeben habe.“