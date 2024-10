mRNA-Impfstoffe haben zu viele Nebenwirkungen – Bill Gates finanziert jetzt eine neue Generation von Covid-Impfstoffen.

Die mRNA-Impfstoffe, die zu Beginn und während der Pandemie stark angepriesen wurden, stellten nicht nur ein Problem für die Haltbarkeit dar, sondern es wurde auch nach vielen Dutzenden Studien festgestellt, dass sie häufiger unerwünschte Nebenwirkungen haben als die anderen Impfstoffklassen, die zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 entwickelt wurden. Schreibt trialsitenews.

Frank Bergman

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates finanziert die Entwicklung einer neuen Generation von Covid-„Impfstoffen“.

Die Bill and Melinda Gates Foundation finanziert präklinische Forschungsprogramme und Versuche für den neuen experimentellen „Konjugatimpfstoff“ für Covid.

Die Gates-Stiftung und der Hersteller des Impfstoffs, Inventprise Inc., argumentieren, dass die Konjugationstechnologie-Plattform weitaus wirtschaftlicher hergestellt werden kann als mRNA-Impfstoffe.

Sie rühmen sich damit, dass die neuen Injektionen „weltweit zugänglich“ sein werden und in einer „hochautomatisierten Großproduktionsanlage“ schnell hergestellt werden können.

Bislang stammt die einzige Studie, die den angeblichen Erfolg der Konjugationstechnologie-Plattform bewirbt, von der Gates Foundation und Inventprise Inc.

Sie kommt inmitten wachsender Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit der aktuellen Covid-mRNA-Impfungen.

Die mRNA-Impfstoffe, die zu Beginn und während der Pandemie stark beworben wurden, hatten Probleme mit der Haltbarkeit.

Es hat sich auch herausgestellt, dass die experimentellen Injektionen ein weitaus größeres Risiko für unerwünschte Ereignisse bergen als das Virus, das sie bekämpfen sollen.

Mitten in der Pandemie erklärte selbst Bill Gates, ein Großinvestor in BioNTech, dass Impfstoffe benötigt werden, die die Übertragung blockieren.

Es wurde jedoch festgestellt, dass mRNA-Impfstoffe wenig bis gar keinen Einfluss auf die Übertragung haben.

Gates bezeichnete die Omikron-Variante sogar als Impfstoff.

Das in Redmond, Washington, ansässige Unternehmen Inventprise finanzierte eine Studie über den neuen „Konjugatimpfstoff“.

Die Autoren der Studie äußerten sich wenig überraschend positiv zu den neuen Impfstoffen.

Die an der Studie beteiligten Forscher waren entweder mit dem in Redmond ansässigen Unternehmen Inventprise oder mit dem National Research Council of Canada verbunden.

In der Studie, die in der Fachzeitschrift SSRN veröffentlicht wurde, heißt es, dass „die Impfstoffkandidaten einen breiten Kreuzschutz gegen mehrere VOC bewirken, eine Eigenschaft, die den frühen mRNA-COVID-19-Impfstoffen fehlte“.

Die Studie wurde von Ivan A. Olave, einem in Rutgers ausgebildeten Doktor der Biochemie, geleitet.

Olave ist außerdem Vizepräsident für Virusimpfstoffe bei Inventprise, Inc.

In dem Papier für die Studie, die bisher nicht von Fachleuten überprüft wurde, behaupten die Forscher:

„Zusammengenommen zeigt dies einen Impfstoff mit bemerkenswert breitem Kreuzschutz und dem Potenzial, trotz Mutationen über einen längeren Zeitraum zu schützen, ohne dass teure Auffrischungen oder Antigenanpassungen erforderlich sind.

„Diese Techniken lassen sich auch auf neuere SARS-Cov-2-Stämme und andere Viren anwenden, was die Vorteile der Protein-Protein-Konjugation verdeutlicht.

„Solche Impfstoffe könnten in unserer hochautomatisierten, großangelegten Produktionsanlage hergestellt werden, die eine wirtschaftliche Produktion von kostengünstigen, wirksamen Impfstoffen für Gebiete mit hohem Bedarf ermöglicht.“

Sie erklären jedoch nicht den dringenden Bedarf an einem neuen Covid-Impfstoff.

Die Nachricht kommt inmitten des wachsenden Widerstandes gegen einen anderen neuen Covid-„Impfstoff“, der von Gates gefördert wird.

Wie Slay News berichtet, sind Zehntausende von Japans Bürgern auf die Straße gegangen, um gegen den Vorstoß der Regierung für neue selbstvervielfältigende „Replikon“-mRNA-„Impfstoffe“ zu protestieren.

Die experimentellen „Impfstoffe“ wurden in jüngster Vergangenheit von den japanischen Aufsichtsbehörden zugelassen, obwohl nicht genügend Sicherheitsdaten vorliegen.

Namhafte Experten haben jedoch vor den neuen Injektionen gewarnt .

Sie warnen, dass die „selbstreplizierenden RNA-Impfstoffe“ „eine weltweite Katastrophe auslösen werden.“

Die von Bill Gates geförderten selbstvervielfältigenden mRNA-Spritzen enthalten die notwendige Ausrüstung, um mehr von sich selbst herzustellen, sobald sie in die Zellen gelangen.

Die Injektionen werden als „Replikon-Impfstoffe“ bezeichnet, weil sie sich im menschlichen Körper vermehren können, um mit der Zeit mehr mRNA zu produzieren.

Die japanischen Bürger befürchten, dass sie als Versuchskaninchen benutzt werden, bevor die Injektionen weltweit eingeführt werden.

Inzwischen äußern auch Experten in den Niederlanden Bedenken über die „Replikon“-Injektionen.

Eine Gruppe führender niederländischer Wissenschaftler und Virologen hat gerade eine beunruhigende Entdeckung über die neuen, von Bill Gates finanzierten „selbstverstärkenden mRNA“-Impfstoffe gemacht.

Die Forscher fanden heraus, dass die Replikon-Impfstoffe bei geimpften Personen „unerwünschte und gefährliche Verbindungen“ mit anderen tödlichen Viren eingehen können.

Die Replikon-„Impfstoffe“ wurden in diesem Monat in Japan für den öffentlichen Gebrauch freigegeben.