Was verheimlicht uns die WHO?

James Roguski

Während die meisten Menschen durch andere Themen abgelenkt sind, versucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO), einen „Schnellschuss“ zu machen. Sie hofft, eine „gestraffte“ Version des Abkommens vor Ende 2024 zu verabschieden.

Ist Ihnen bekannt, dass die WHO möglicherweise eine Einigung über das Pandemie-Abkommen „Lite“ und eine Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung einberufen hat, um das Pandemie-Abkommen im Dezember 2024 zu verabschieden?

Die neueste offizielle Version des „Pandemieabkommens“ (vom 27. Mai 2024) finden Sie HIER.

Eine UNOFFIZIELLE aktualisierte Version ist verfügbar HIER, aber sie ist mehr als einen Monat alt.

Eine noch neuere, aktualisierte offizielle Version SOLLTE HIER verfügbar sein, wird aber seit dem 18. Oktober 2024 immer noch geheim gehalten.

Der folgende Artikel wurde aus dem Internet entfernt. Ich glaube, er wurde am Montag, den 14. Oktober 2024, veröffentlicht.

Die Weltgesundheitsorganisation, ihr Generaldirektor Tedros Ghebreyesus, das WHO-Sekretariat, das Präsidium, die Vertreter der 194 Mitgliedsstaaten, aus denen sich das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium zusammensetzt, und die mehr als 400 Interessenvertreter, die als relevante Stakeholder bekannt sind und fieberhaft über das „Pandemieabkommen“ verhandeln, scheinen zu wissen, dass sie versagen.

Sie erwägen derzeit die Verabschiedung einer unfertigen Version, die als Pandemieabkommen „Lite“ vor Ende 2024 bezeichnet wird. Andere haben es als eine „abgespeckte“ Version bezeichnet.

Ein Großteil des Textes in der letzten verfügbaren Fassung ist grün unterlegt, um anzuzeigen, dass er im Wesentlichen bereits beschlossen wurde. Der „grün markierte Text“ zeigt an, dass sie bereits einem massiven, milliardenschweren Aufbau des pharmazeutischen Krankenhaus-Notfall-Industriekomplexes unter dem Deckmantel des „gerechten Zugangs zu pandemiebezogenen Produkten“ zugestimmt haben.

Dies ist nicht wirklich ein Vertrag. Es handelt sich um einen globalen Betrug, der die Profite einer Handvoll globaler Eliten steigern soll.

Die Weltgesundheitsorganisation hat ihr Versprechen, dass „nichts vereinbart ist, bevor nicht alles vereinbart ist“, nicht eingelöst. In der neuesten Version des vorgeschlagenen „Pandemie-Abkommens“ sind die Abschnitte, auf die man sich geeinigt hat, grün hervorgehoben, obwohl die Mitgliedsstaaten von einer Einigung über viele andere Abschnitte weit entfernt sind.

Sie hoffen, dass sie sich bis zum 11. November auf ein Rahmenabkommen einigen können, damit es auf einer Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung im Dezember 2024 verabschiedet werden kann während die Regierung Biden noch im Amt ist.

Oktober 21, 2024: Informelles Treffen zu Artikel 12.

Oktober 22, 2024: Informelles Treffen zu Artikel 13 und 13bis.

Oktober 23, 2024: Informelles Treffen zu Kapitel I.

November 4-15, 2024: 12. Sitzung des Zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB)

11. November 2024: Termin für die Einberufung einer Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung durch den Exekutivrat.

2. bis 6. Dezember 2024 Die 13. Sitzung des INB findet statt und kann in die WHA-Sondersitzung münden.

Dezember 2024: Mögliche Unterzeichnung des „Pandemieabkommens“ auf einer Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung.

Ein Tag in der Woche vom 16. Dezember wurde für eine Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung (WHA) vorgeschlagen

24. bis 28. Februar 2025: Eine 14. INB-Sitzung ist geplant, wenn es keine Einigung und keine Sondersitzung gibt.

MEHR EKLATANTE HEUCHELEI

Die Weltgesundheitsorganisation hat ihr Versprechen, dass diese Verhandlungen ein von den Mitgliedstaaten geführter Prozess sind, nicht eingehalten. Das „Präsidium“ des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) hat KEINE ehrlichen und fairen Verhandlungen geführt, sondern hat sich eindeutig eingemischt, um die Verhandlungen zu steuern und zu kontrollieren, wobei es offensichtlich die Positionen verschiedener Nationen und relevanter Interessengruppen gegenüber anderen bevorzugt hat. Klicken Sie HIER und suchen Sie nach „BUREAU“, um zu sehen, dass das BUREAU wesentliche Teile des Textes verfasst und vorgelegt hat und die Bemühungen um eine frühzeitige Annahme eines im Wesentlichen unvollständigen Abkommens vorantreibt.

Nach Angaben von Nithin Ramakrishnan vom Third World Network:

Anstatt die Mitgliedstaaten bei textbasierten Verhandlungen und Echtzeit-Bearbeitung am Bildschirm zu unterstützen, nahm das Präsidium selbst Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten auf, stellte Textvorschläge der Mitgliedstaaten infrage, forderte das WHO-Sekretariat auf, zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen, und nahm im Namen eines strafferen Ansatzes nur selten Änderungen am Text am Bildschirm vor. Mehrere Bestimmungen über den gleichberechtigten Zugang zu Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika werden bei diesem Ansatz auf ein unhaltbares Niveau verwässert.

Im Falle von Artikel 12 über den Zugang zu Krankheitserregern und den Vorteilsausgleich (PABS) beispielsweise hat das Präsidium im Namen der Straffung erneut einen neuen, gekürzten Text herausgegeben. Das Präsidium hat die Forderungen der Afrikagruppe nach detaillierten inhaltlichen Bestimmungen in Artikel 12 über den Vorteilsausgleich und die Warnungen der Group of Equity vor einem solchen Rationalisierungsansatz, der im Grunde ein Ansatz zur Reduzierung des Inhalts ist, kategorisch ignoriert.