mRNA-Impfstoffe jetzt auch für Garnelen – Shrimps: Eine künftige mRNA-Gesundheitsgefährdung?

Die Geschichte auf einen Blick

ViAqua Therapeutics, ein in Israel ansässiges Biotechnologie-Startup, hat eine Finanzierung in Höhe von 8,25 Millionen Dollar für seinen oralen RNA-basierten Impfstoff für Garnelen erhalten

Der Impfstoff richtet sich gegen das Weißfleckensyndrom-Virus (WSSV), das jedes Jahr zu einem Rückgang der weltweiten Garnelenproduktion um 15 % führt

ViAqua plant, sein RNA-basiertes Produkt über beschichtetes Futter zu verabreichen; die RNA-Moleküle können die Genexpression hemmen und so die von der Krankheit betroffenen Gene zum Schweigen bringen

Da Garnelen über kein adaptives Immunsystem verfügen, das sich an den Kontakt mit Infektionserregern „erinnert“, wurde lange Zeit davon ausgegangen, dass Garnelen nicht geimpft werden können; jetzt wird klar, dass Garnelen über einen gewissen Schutz gegen Viren verfügen, der erst allmählich verstanden wird

Die Risiken von Eingriffen in die Genetik von Garnelen und die Verwendung von mRNA-Impfungen bei Schweinen, Rindern und anderen Tieren, die für Lebensmittel bestimmt sind, sind völlig unbekannt

Garnelen sollen die neueste Nahrungsquelle werden, die mRNA-Impfstoffen ausgesetzt ist, dank ViAqua Therapeutics, einem in Israel ansässigen Biotechnologie-Startup. Das Unternehmen hat von Risikokapitalgebern eine Finanzierung in Höhe von 8,25 Millionen Dollar für seinen oralen RNA-basierten Shrimp-Impfstoff erhalten, der gegen das Weißfleckensyndrom-Virus (WSSV) gerichtet ist.

ViAqua plant, sein RNA-basiertes Produkt über beschichtetes Futter zu verabreichen und geht davon aus, dass die RNA-Moleküle die Genexpression hemmen und die von der Krankheit betroffenen Gene mit jeder Mahlzeit zum Schweigen bringen können. WSSV ist eine verheerende Krankheit bei Garnelen, die jedes Jahr zu einem Rückgang der weltweiten Garnelenproduktion um 15 % führt – ein jährlicher Verlust von etwa 3 Milliarden US-Dollar.

Laut ViAqua zeigen Challenge-Tests, dass seine RNA-basierte Formulierung die Überlebensrate von Garnelen gegen WSSV verbessert, aber zu welchem Preis? Die Verwendung von mRNA in der Lebensmittelversorgung ist aus gutem Grund umstritten – niemand weiß, was die langfristigen Folgen sein werden.

RNA-Impfstoffe für Shrimps im Kommen

ViAqua verwendet RNA-Interferenzpartikel (RNAi), die als Futterzusatz verabreicht werden, um die Genexpression in Garnelen, einer der weltweit am häufigsten konsumierten Meeresfrüchte, zu beeinflussen. In einer Studie zum Nachweis des Konzepts aus dem Jahr 2022 wurde eine Polyanhydrid-Nanopartikel-Plattform zur oralen Verabreichung von RNA an Garnelen verwendet, heißt es:

„RNA-Interferenz (RNAi) in Wirbellosen ist ein antiviraler zellulärer Mechanismus, bei dem ein Auslöser wie doppelsträngige RNA (dsRNA) oder kleine interferierende RNA (siRNA) den sequenzspezifischen Abbau von Ziel-mRNA in Gang setzt und dadurch die virale Genexpression verhindert. … In Aquakultur-Systemen wurde das Konzept der RNAi-basierten Impfstoffe aus mehreren Gründen befürwortet: (a) RNAi funktioniert als antivirale Immunantwort in Garnelen; (b) sie ist pathogenspezifisch; und (c) sie erzeugt eine langfristige schützende Immunantwort.“

Die Studie ergab, dass der „Nano-Impfstoff“ zu etwa 80 % gegen WSSV bei Garnelen schützt, wenn er über eine umgekehrte Magensonde verabreicht wird, um eine orale Verabreichung nachzuahmen. ViAqua hat das Potenzial der oralen Verabreichung auf die nächste Stufe gehoben und plant, 2024 mit der Produktion seiner RNAi-Kapselprodukte in Indien zu beginnen“, so Shai Ufaz, Chief Executive Officer von ViAqua:

„Die orale Verabreichung ist der heilige Gral der Gesundheitsentwicklung in der Aquakultur, da es nicht möglich ist, einzelne Garnelen zu impfen und die Betriebskosten für das Krankheitsmanagement erheblich zu senken und gleichzeitig die Ergebnisse zu verbessern … Wir freuen uns, diese Technologie auf den Markt zu bringen, um den Bedarf an erschwinglichen Krankheitslösungen in der Aquakultur zu decken.“

Können Garnelen geimpft werden?

Garnelen verfügen nicht über ein adaptives Immunsystem, d. h. ein System, das sich den Kontakt mit Infektionserregern „merkt“, um beim nächsten Mal besser reagieren zu können. Aus diesem Grund wurde lange Zeit angenommen, dass Garnelen nicht geimpft werden können. Nach Angaben der Global Seafood Alliance:

„In der wissenschaftlichen Literatur über Garnelen werden häufig Begriffe und Ansätze aus der Säugetierimmunologie übernommen, allerdings nicht immer in der richtigen Weise. Dies ist der Fall bei der Verwendung des Begriffs „Impfung“ bei Krebstieren. Das Prinzip der Impfung beruht auf zwei Schlüsselelementen des Immunsystems: Spezifität und Gedächtnis. Diese beiden Eigenschaften sind im Immunsystem von Garnelen und anderen wirbellosen Tieren nicht bekannt.“

Zwar verfügen Garnelen nicht über eine adaptive Immunität im herkömmlichen Sinne, aber es wird immer deutlicher, dass sie über eine gewisse Abwehr gegen Viren verfügen, die man gerade erst zu verstehen beginnt. Im Jahr 2008 erklärten Forscher der australischen University of Queensland: „Es gibt immer mehr Beweise für ein spezifisches Immungedächtnis bei Krustentieren, einschließlich Garnelen“:

„Es wurde weithin angenommen, dass es bei Wirbellosen keine derartigen adaptiven Systeme gibt, weshalb in der Garnelen-Aquakultur keine Impfstoffe routinemäßig entwickelt und eingesetzt wurden. Man ging davon aus, dass wirbellose Tiere ausschließlich auf ein angeborenes Immunsystem angewiesen sind, das durch allgemeine Immunreaktionen auf konservierte Molekularstrukturen eindringender Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze gekennzeichnet ist. Einige dieser Wege sind relativ gut bekannt, darunter eine Reihe von Mustererkennungsrezeptoren, die mit Serinproteasen interagieren, um Verkapselung, Phagozytose und eine antimikrobielle Kaskade auf der Grundlage des Phenoloxidase-Enzymsystems zu initiieren. Es wird jedoch immer deutlicher, dass die Vielfalt und Raffinesse der angeborenen Reaktionen bei wirbellosen Tieren weitaus größer ist als bisher angenommen. Die Immunantwort der Wirbellosen auf Viren ist besonders schlecht verstanden.“

Das RNAi-Produkt von ViAqua behauptet, die „Resistenz gegen Virusinfektionen“ bei Garnelen zu erhöhen9 , und das Unternehmen plant die Entwicklung weiterer mRNA-Impfstoffe für Fische und anderer biotechnologischer Produkte, die auf weitere Garnelenviren und andere Krankheitserreger abzielen.

Aber in den intensiven Aquakulturbetrieben, in denen viele Garnelen gezüchtet werden, ist das Vorhandensein von Krankheitserregern der einen oder anderen Art praktisch garantiert. Außerdem sind die Risiken von Eingriffen in die Garnelengenetik völlig unbekannt.

mRNA-Spritzen werden bereits bei Schweinefleisch eingesetzt

In den Medien ist es ziemlich still geworden um die aufkommende Genmanipulation von Garnelen. Das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Nur wenige wissen, dass Schweinefleischproduzenten seit 2018 anpassbare mRNA-basierte „Impfstoffe“ in ihren Herden einsetzen – und dass dies weitgehend unter dem Radar geblieben ist.

Erst als der Anwalt Tom Renz begann, für eine neue Gesetzgebung in Missouri zu werben (House Bill 1169, die er mitverfasst hat), die eine Kennzeichnung von mRNA-Produkten vorschreibt, wurde die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. In einem Tweet vom 1. April 2023 erklärte Renz:

„BREAKING NEWS: Die Lobbyisten der Rinder- und Schweinefleischverbände in mehreren Bundesstaaten haben BESTÄTIGT, dass sie noch in diesem Monat mRNA-Impfstoffe bei Schweinen und Kühen einsetzen werden. WIR MÜSSEN MISSOURI HB1169 UNTERSTÜTZEN. Es ist buchstäblich die EINZIGE Chance, die wir haben, um dies zu verhindern … NIEMAND kennt die Auswirkungen, die dies hat, aber wir sind alle potenziell mit dem Risiko konfrontiert, ein #DiedSuddenly zu sein, wenn wir dies nicht stoppen.“

Obwohl in dem Gesetzentwurf nur Transparenz gefordert wird – und nicht etwa ein Verbot der mRNA-basierten Spritzen -, ist der Druck der Industrie enorm. Sie wollen nicht, dass man weiß, dass sie mRNA und ähnliche Produkte verwenden, denn dann müssten sie zugeben, dass die daraus resultierenden Lebensmittel möglicherweise genverändernde Wirkungen haben. Und es geht nicht nur um Schweinefleisch.

Viehzuchtverbände mahnen zur Vorsicht bei mRNA

Der erste Impfstoff auf RNA-Basis für Nutztiere, ein von Harrisvaccines entwickelter RNA-Impfstoff gegen die Schweinegrippe (H3N2), wurde 2012 zugelassen. Das Unternehmen legte 2015 mit einer mRNA-Spritze gegen Vogelgrippe nach.

Bedenken, dass mRNA-Spritzen „in die globale Proteinlieferkette“ gelangen könnten, führten zu Warnungen von Rinderzüchtern und zu Forderungen nach einer obligatorischen Kennzeichnung des Herkunftslandes (MCOOL), damit die Verbraucher Fleisch aus Ländern wählen können, die keine mRNA-Spritzen in Fleischtieren erlauben.

In einer Pressemitteilung vom April 2023 teilte Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund United Stockgrowers of America (R-CALF USA), eine gemeinnützige Organisation, die die Interessen unabhängiger US-amerikanischer Rinderproduzenten vertritt, ihre Bedenken über die Verwendung von mRNA-Spritzen bei Rindern und anderen Fleischtieren mit. Max Thornsberry, DVM, Vorsitzender des Tiergesundheitsausschusses von R-CALF, traf sich mit Medizinern und einem Molekularbiologen, bevor er den Vorstand von R-CALF USA informierte:

„Thornsberry berichtete, dass einige Forscher herausgefunden haben, dass mRNA und das darin kodierte Virus wahrscheinlich von einem injizierten Menschen auf einen nicht injizierten Menschen und auf Menschen übertragen werden, die Milchprodukte oder Fleisch von einem mRNA-injizierten Tier verzehrt haben. Da die Forschung über mRNA noch in den Kinderschuhen stecke, wisse niemand wirklich, welche Auswirkungen sie auf Mensch und Tier habe, vor allem nicht die langfristigen Auswirkungen. Er sagte, dies rechtfertige eine umfassendere mRNA-Forschung, die sich auf Sicherheit, erhöhte öffentliche Wachsamkeit und größere Transparenz konzentriere.“

In einem Kommentar mahnte der CEO von R-CALF, Bill Bullard, ebenfalls zur Vorsicht bei mRNA-Injektionen:

„Es handelt sich nicht um einen Impfstoff, wie wir ihn normalerweise verstehen. Für den Rest dieser Diskussion bezeichne ich es daher als Injektion. Es handelt sich um eine Injektion einer im Labor hergestellten Substanz in Menschen oder Tiere, die mit einem bestimmten Virus, wie COVID-19, kodiert ist und eine Immunreaktion gegen das bestimmte Virus hervorruft. Und was macht die mRNA? Nun, sie kapert lebende Zellen und bringt sie dazu, ein gewisses Maß an Immunität gegen menschliche Viren wie COVID-19 und Tierviren wie die Maul- und Klauenseuche oder die Lumpy Skin Disease zu produzieren. Zu diesem Zweck werden die Anweisungen der körpereigenen DNA umgeschrieben. Und was sind die potenziellen Risiken für Mensch und Vieh? Die ehrliche Antwort lautet, dass wir die langfristigen Auswirkungen von mRNA-Injektionen bei Menschen und Tieren noch nicht kennen. … Es besteht die große Sorge, dass lebende Zellen die mRNA mit der Zeit ausscheiden und die mRNA dann auf Tiere und Menschen übertragen werden kann, die die mRNA-Injektion nie erhalten haben. Es wird zum Beispiel angenommen, dass Menschen mit mRNA in Kontakt kommen können, wenn sie Fleisch von Tieren essen, die die Injektion erhalten haben. Der Grund, warum mRNA heute ein Thema ist, liegt darin, dass Pharmaunternehmen herausgefunden haben, dass es nur sehr wenig davon braucht, um eine Zelle zu kapern, und dass sie billiger hergestellt werden kann als typische Virusimpfstoffe.

Ist es möglich, dass mRNA- oder RNAi-Nanopartikel in dem Fleisch und den Garnelen, die Sie essen, verbleiben? Penny Riggs, außerordentliche Forschungsprofessorin für funktionelle Genetik an der Texas A&M, erklärte: „Man schätzt, dass die Hälfte der mRNA eines Impfstoffs in etwa 20 Stunden verschwunden und innerhalb weniger Tage vollständig zerstört ist.“

Thornsberry zitierte jedoch eine in der Zeitschrift Biomedicines veröffentlichte Studie, wonach mRNA aus Injektionen noch 15 Tage nach der Impfung im Blut nachgewiesen werden kann.

Die Proof-of-Concept-Studie für den Shrimp-RNA-Nanovakzin ergab auch, dass die Partikel noch lange nach der Verabreichung nachweisbar waren: „Die Nanopartikel lokalisierten sich an den Zielstellen der Replikation des WSSV im Gewebe und blieben 28 Tage nach der Verabreichung erhalten.

Antibiotikaresistenz bei Shrimps weit verbreitet

Meeresfrüchte aus Zuchtbetrieben gehören zu den am stärksten kontaminierten Lebensmitteln, die man essen kann, auch Garnelen. Antibiotika werden in der Regel bei Zuchtgarnelen eingesetzt, um Krankheitserreger zu bekämpfen. Es überrascht daher nicht, dass Garnelen häufig mit antibiotikaresistenten Bakterien kontaminiert sind.

Eine Untersuchung von CBC News Marketplace ergab, dass 17 % – neun der 51 aus Vietnam, Thailand, China, Indien und Ecuador importierten Garnelenpakete – mit antibiotikaresistenten Bakterien kontaminiert waren. Bis auf eine Ausnahme wiesen alle diese Bakterien eine Resistenz gegen mehrere Antibiotika auf.

Die Ermittler kauften importierte Shrimps, die als „biologisch“ gekennzeichnet waren, sowie einige mit der „Best Aquaculture Practices“-Zertifizierung, die besagt, dass die Landwirte Antibiotika nur minimal einsetzen.

Auch wenn Garnelen eine gesunde Ergänzung zu Ihrer Ernährung sein können, ist es wichtig, Garnelen aus Zuchtbetrieben zu meiden, wie sie in den meisten Restaurants angeboten werden und die mit einem genverändernden Nanopartikel-Impfstoff gefüttert werden sollen. Wenn Sie hochwertige Garnelen kaufen möchten, achten Sie auf solche, die entweder in freier Wildbahn gefangen oder vor Ort produziert wurden.

Artikel als PDF

Quellen: