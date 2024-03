Müsli für die Bauern? Wie die Eliten mit „Knappheit“ unsere Essensgewohnheiten kontrollieren

Von Brandon Smith

Diejenigen, die meine Analysen seit Langem lesen, kennen meine Erwartungen an den Ausgang des wirtschaftlichen Debakels in den USA: Eine stagflationäre Krise, gefolgt von einem massiven Absturz ähnlich der Großen Depression (oder schlimmer). Ich stützte diese Vorhersage auf eine Reihe von Umständen, aber in erster Linie ging ich auf die Geschichte der Währungsabwertungen und der Zentralbankpolitik zurück. Diese Art von Ereignissen hat es schon früher gegeben, und sie folgen in der Regel einem Muster, das auch heute noch erkennbar ist.

Ich habe insbesondere die Stagflationskrise von 1971-1981 untersucht und dabei einige verblüffende Ähnlichkeiten festgestellt. Neben der Depression war dies einer der schlimmsten wirtschaftlichen Einbrüche in der amerikanischen Geschichte, und es ist ein Ereignis, über das fast niemand spricht. Viele Menschen (vornehmlich die Generation Z) glauben, dass unsere derzeitige Ära die schlimmste finanzielle Ära aller Zeiten ist und ihre Generation von den vorangegangenen Generationen im Stich gelassen wurde.

Das ist nicht richtig; die Stagflationskatastrophe der 1970er-Jahre war weitaus schlimmer. Dennoch zeigt es uns, wohin unser Land letztlich steuert, und es sieht nicht gut aus. Was heute eine überschaubare Wirtschaftskrise ist, kann sich morgen zu einer Katastrophe entwickeln.

Ein Thema, das mich fasziniert und das in der Regel in der allgemeinen Wirtschaftsdiskussion nicht erwähnt wird, ist die Qualitätsminderung – die Art und Weise, wie Produkte, Dienstleistungen, Konstruktion, Herstellung, Stil und Verfügbarkeit dazu neigen, zusammenzubrechen, wenn die Inflation plötzlich ansteigt. Dieser Prozess wird als „Skimpflation“ bezeichnet und war in den 1970er und frühen 1980er-Jahren weitverbreitet. Die meisten Amerikaner denken heute an die 70er-Jahre als eine fröhliche Ära der Disco, Schlaghosen und Psychedelika, aber in Wirklichkeit war sie wirtschaftlich düster.

Betrachtet man Bilder und Filmmaterial aus dem wirklichen Leben in diesem Jahrzehnt im Vergleich zu den 1950er- bis 1960er-Jahren, so ist eine deutliche Veränderung der Lebensqualität festzustellen. Das reicht von der Qualität der Autos über die Qualität der Kleidung bis hin zur Qualität der Wohnungen. Einige US-Städte (wie New York oder Philadelphia) sahen aus wie Kriegsgebiete mit trümmerübersäten Slums. Nachdem die himmelhohe Inflation über mehrere Jahre hinweg zu einer Verdoppelung und Verdreifachung der Einzelhandelspreise sowie zu steigenden Arbeitslosenquoten geführt hat, beginnt die Umwelt wirklich hässlich zu werden.

Geiz ist geil und die Ernährungspyramiden-Agenda

Ein weiterer Aspekt des Lebens, der in Mitleidenschaft gezogen wird, ist die Qualität der Ernährung und die Fähigkeit von Familien, sich selbst zu ernähren. Die meisten Menschen kennen das Konzept der „Shrinkflation“ – die Angewohnheit von Unternehmen, die Portionsgrößen zu verkleinern und gleichzeitig ihre Verpackungen und Preise beizubehalten, um die Inflation der Produktionskosten auszugleichen, ohne dass die Verbraucher es merken. Skimpflation ist jedoch eine weitere Methode, mit der die Unternehmen versuchen, Preiserhöhungen zu vermeiden, indem sie die Qualität der Inhaltsstoffe senken und die Öffentlichkeit dazu ermutigen, weniger nahrhafte (und in der Herstellung kostengünstigere) Lebensmittel zu essen.

Die 1970er-Jahre waren das Jahrzehnt, in dem der Markt für verarbeitete Lebensmittel und die Mikrowellenküche entstanden sind, zumindest in größerem Umfang. Dies war das Jahrzehnt, in dem die amerikanische Ernährung einen wahren Sturzflug erlebte. Die Leichtigkeit der verarbeiteten Lebensmittel wurde durch den schlechten Nährstoffgehalt aufgehoben. Sie waren zwar billiger, aber die Qualität war miserabel, und wir haben noch heute mit den Auswirkungen dieses Trends zu kämpfen.

Natürlich gab es Gegenbewegungen, die sich gegen die Einführung von verarbeiteten Lebensmitteln einsetzten, darunter Organisationen wie „Kenne deinen Bauern“ und die Bio-Bewegung. Aber wie wir alle wissen, haben die billigen verarbeiteten Lebensmittel letztlich gesiegt. Die Gesellschaft hat sich den Markt zu eigen gemacht, weil sie es musste. Die Preise waren so hoch, dass es die einzige Möglichkeit war, die Familie täglich zu ernähren.

Interessanterweise wurde die Ernährungspyramide, über die wir alle als Kinder in den öffentlichen Schulen unterrichtet wurden, 1972 in der westlichen Welt eingeführt. Die Pyramide wurde erstmals von der schwedischen Regierung als direkte Reaktion auf die Inflation eingesetzt und sollte die Bevölkerung dazu bewegen, billigere Lebensmittel (vorwiegend Getreide, Milchprodukte, Nudeln und Kohlenhydrate) zu essen. Seitdem haben Regierungen Subventionen eingesetzt, um den Verzehr von preiswerten und minderwertigen Lebensmitteln zu fördern.

Ich erzähle von diesen Trends aus den 1970er-Jahren, weil wir heute eine fast identische Agenda beobachten, die allerdings viel heimtückischer ist. Der wirtschaftliche Niedergang ist ein beliebtes Mittel des Establishments, um das Verhalten der Bevölkerung, einschließlich der Ernährungsgewohnheiten, zu kontrollieren.

Verliert der Dollar an Kaufkraft? Umstieg auf Fleisch aus dem Labor und Käfer…

Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass Regierungsbehörden und Unternehmen massiv darauf drängen, die Öffentlichkeit an die Idee gefälschter, im Labor gezüchteter Fleischprodukte zu gewöhnen. Gegenwärtig sind Fleischimitate noch teurer als echtes Fleisch, sodass es für die Öffentlichkeit keinen Anreiz gibt, sie zu konsumieren, aber wenn die Inflation die Preise weiter in die Höhe treibt, wird echtes Steak viel mehr kosten als künstliches Steak, und die Menschen könnten davon überzeugt werden, dass das gefälschte Zeug eine brauchbare Alternative ist.

Und dann ist da noch die Vorstellung, dass westliche Verbraucher anstelle von Rind-, Hühner- oder Schweinefleisch Käfer als Eiweißquelle essen. Abgesehen von der Behauptung, dass dies „das Klima“ vor der globalen Erwärmung retten wird (was eine völlige Unwahrheit ist, für die es keinerlei konkrete Beweise gibt), suggerieren die Mächtigen auch, dass Käfer zeitnah viel erschwinglicher sein werden als Hamburger.

Käfer sind traditionell ein Hungernahrungsmittel. Sie sind nur in Ländern ein Grundnahrungsmittel, in denen es häufig zu Hungersnöten kommt oder in denen die Regierungen die normale Landwirtschaft stark einschränken. Käferprotein hat außerdem die Angewohnheit, Parasiten zu übertragen. Die einzige Möglichkeit, die Menschen in der westlichen Welt davon zu überzeugen, Käfer als Teil ihrer regulären Ernährung zu essen, ist, dass die Inflation den regulären Fleischmarkt zusammenbrechen lässt.

Lasst die Bauern ihr Müsli essen…

Eine andere Form der Knauserigkeit besteht darin, dass sich die Lebensmittelpyramide noch weiter nach unten verschiebt. Kürzlich deutete Gary Pilnick, CEO von Kellogg’s, in einem Interview mit CNBC an, dass die Amerikaner anfangen werden, „Müsli zum Abendessen zu essen“, weil die Kosten pro Portion so viel niedriger sind. Mit anderen Worten, billige verarbeitete Kohlenhydrate werden zu einer Hauptstütze der amerikanischen Ernährung werden, weil sich viele Menschen nichts anderes mehr leisten können. Pilnick prahlt damit, dass Kellogg’s für diesen kommenden Wandel auf dem Lebensmittelmarkt gut aufgestellt ist…

Das Marketing für diese Idee ist bereits in vollem Gange. Verschiedene Unternehmen werben für eine Abkehr von den traditionellen, gesunden, hausgemachten Essgewohnheiten und für einen Wechsel zu unkonventionellen und billigeren verarbeiteten Lebensmitteln. Der Schwerpunkt der Kellogg’s-Kampagne liegt auf der Armut. Das heißt, sie setzen auf die Erwartung, dass die Amerikaner zeitnah ärmer sein werden und dieser Zustand auch in den kommenden Jahren anhalten wird.

Wie schon in der Stagflationskrise der 1970er-Jahre wird bei allen Waren und Dienstleistungen an der Qualität gespart, aber Lebensmittel sind ein wichtiges Ziel. Heute geht es darum, den Markt davon zu überzeugen, mehr Kohlenhydrate und verarbeitete Lebensmittel und weniger Eiweiß zu konsumieren. Morgen wird es darum gehen, die etablierte Landwirtschaft ganz aufzugeben und alle unsere Lebensmittel in Labors herstellen zu lassen. Die Eliten scheinen eine erhebliche Finanzkrise zu planen, die über das hinausgeht, was wir bereits bewältigt haben, und das zeigt sich in ihren Bemühungen, den Umbau unserer Ernährungsgewohnheiten auf der Grundlage von Armut statt Wohlstand zu verkaufen.